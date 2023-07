Magyarok millióniak kamráiban pihen ez a klasszikus finomság: sokan nem tudják, milyen pikáns étel alapja lehet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Úszunk a szezonális alapanyagokban: a lédús paradicsom, a paprika vagy az újburgonya mellett végre korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre a zsenge uborka is, amit mindenképpen érdemes frissen fogyasztani, eltenni télire savanyúságnak, illetve a szezon egyik legkiválóbb fogásának, azaz kovászos uborkának. A kalandosabb kedvűek pedig akár rántva is kipróbálhatják a finomságot. A HelloVidék most megírta az utóbbi receptjét is.

Aki valaha készített már, jól tudja, hogy a kovászos uborka nem csak egy egyszerű, hétköznapi nyári savanyúság, hanem igazi műalkotás: minden üveg tartalma egy kicsit más, némelyik fűszeresebb, némelyik kaprosabb, néhány adag pedig gyorsabban beérik a többinél, de ez így van rendjén. Továbbgondolt, kovászos uborkás ételeinkről szóló sorozatukban a HelloVidék bemutatta a rettegett rántott kovászos uborka receptjét is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ismert mondás szerint a magyar ember kirántva bármit képes megenni – nos, ezzel nehéz vitatkozni, azonban vannak olyan különleges rántott ételeink, amelyek a többséget igenis eltántorítják, ilyen többek között a rántott kovászos uborka is. Azoknak, akik külön-külön szeretik a kovászos uborkát és a rántott dolgokat, mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy próbálják ki ezt a receptet, ugyanis a bizarr benyomás ellenére meglepően finom ételről van szó, érdemes készíteni hozzá egy kis mártást is! Ha érdekel a rántott kovászos uborka receptje, olvasd el a teljes cikket KATT!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK