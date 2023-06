Itt van feketén-fehéren: súlyos különbségek vannak a főváros és a vidéki Magyarország között

Közzétették az Európai Unió regionális versenyképességi indexének 2022-es kiadását, amelynek célja, hogy bemutassa: egy-egy régió azon képességét, hogy vonzó környezetet kínál-e a cégek és a lakosság számára az élethez és a munkához. A dokumentum szerint a kevésbé fejlett régiók, így a kelet- és dél-európai térségek lassacskán felzárkóznak ugyan,de még mindig vannak számottevő különbségek az egyes területek közt. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a fővárosi régiók szinte mindig a legversenyképesebbek, de a szakadék kisebb a versenyképesebb tagállamokban.

A Regionális Versenyképességi Index azt mutatja, hogy még mindig nagy különbségek vannak az EU régiói között, de azt is, hogy a kevésbé fejlett régiók javították a versenyképességüket - írja a Hellovidék. A legalacsonyabb értékek ennek ellenére továbbra is a keleti EU-tagállamok fejletlenebb régióira koncentrálódnak. Az index szerint Utrecht, Zuid-Holland és Île-de-France számít a legversenyképesebb régiónak az unióban. A kevésbé fejlett régiók is javítottak teljesítményükön, jelentős gazdasági előnyöket biztosítva polgáraiknak, de továbbra is nagy különbségek vannak különösen a nagyvárosi területek és a többi régió között. Erre az eredményre jutott a Regionális Versenyképességi Index (RCI) 2022-es kiadása, amelyet a Régiók Európai Bizottsága (CoR) ülésén mutattak be.

Az EU keleti tagállamainak valamennyi régiója javított teljesítményén a 2016-os és a 2019-es kiadás között, míg a szintén viszonylag alacsony versenyképességi szintet felmutató déli uniós régiók teljesítménye vegyes volt. Az elmúlt hároméves időszakban a legtöbb keleti uniós régió tovább folytatta felzárkózását, többek között a balti államokban, Horvátországban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovéniában. Csehország, Románia, Szlovákia és Bulgária egyes részei azonban tovább távolodtak az uniós átlagtól. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a fővárosi régiók szinte mindig a legversenyképesebbek, de a szakadék kisebb a versenyképesebb tagállamokban. A szövetség két új felhívást indított el a kohéziós politika jövőjével kapcsolatban:

széles körű konzultáció a kohéziós politika jövőbeli szerepével és kialakításával kapcsolatos visszajelzések megszerzése érdekében;

felhívás a kohéziós helyi történetekre annak bemutatására, hogy a kohéziós politikának milyen egyedülálló szerepe van a városok és régiók, valamint a vidék fejlődésének támogatásában

