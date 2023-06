Dúl a harc a magyar színészlegenda hagyatékáért: kié lesz végül a 4 milliárdos vagyon?

Több mint négy évvel ezelőtt hunyt el a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Bács Ferenc, a színész lánya és özvegye pedig azóta is harcol az örökségért.

Ma lenne 87 éves a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Bács Ferenc, aki 2019. áprilisában hunyt el. A családtagjai között azonban azóta sincs béke: özvegye, Edina és egyetlen gyermeke Kata a Blikk információi szerint a mai napig nem tudtak megegyezni a színész örökségéről.

Bács Ferenc egykori kollégája információi szerint a per tárgyát képezi többek között a színész második kerületi, 100 négyzetméteres lakása, ami a Széher úton található. A Kurucles környéki lakás pedig akár több mint 100 millió forintot is érhet, hiszen ezen a környéken nem ritka a milliós négyzetméterárt is meghaladó összeg.

Az özvegy és Kati között nincs béke, bíróságon harcolnak az igazukért. Senki nem tudja, mikor zárul le az ügy, de az biztos, hogy mindkettőjüket megviseli a pereskedés. Mégsem nyitnak egymás felé, pedig nem kicsi örökségről van szó, és akár úgy is megállapodhatnának, hogy mindenki jól jöjjön ki az ügyből

– árulta el a színész barátja, hozzátéve, hogy a két nő kapcsolata eleve kudarcra volt ítélve, hiszen Kata sohasem fogadta el az apjánál 40 évvel fiatalabb Edinát, aki még a színész lányánál is fiatalabb volt.

A Blikk felkereste Bács Katát, aki azonban nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Az egyenes ági leszármazottat alapvetően megilleti a köteles rész, ami az örökség egyharmada. Abban az esetben zárható ki az örökségből, ha az örökhagyó hivatalos formában, a végrendeletében kitagadja az illetőt. Ehhez a jog szerint komoly indokok szükségesek, de manapság már az is kitagadási oknak számít, ha a leszármazott nem tartotta a kapcsolatot az örökhagyóval, nem foglalkozott vele. mennyiben az örökhagyó még életében rendelkezett arról, hogy ajándékozási szerződés útján a házastársának a tulajdonába kerüljön az ingatlana, akkor később nincs is hagyatéki eljárás, hiszen az ingatlan már nem az örökhagyó nevén van

– magyarázta el a bonyolult helyzetet dr. Hyross Virág független jogi szakértő.