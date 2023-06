Lesújtó adatok árkeztek: a magyarok negyede sosem vesz könyvet a kezébe

A magyarok 73%-a legalább alkalomszerűen olvas könyvet, 15%-uk számára pedig napi rutinnak számít az olvasás - derül ki egy friss, reprezentatív felméréséből, amelyet több mint ezer fő részvételével készült el. A kutatás eredményei szerint a könnyű műfajt, regényeket, krimiket és romantikus történeteket falják legszívesebben az olvasók, de a fiatalok körében hatalmas népszerűségnek örvendenek az önfejlesztő könyvek is. A kötetek kiválasztásakor leginkább az ismerőseinkre hallgatunk.

Jó hír, hogy 18-79 éves korosztályban többen olvasnak, mint ahányan nem. A megkérdezettek 73%-a olvas könyvet. 18-79 évesek 15%-a naponta falja a betűket, míg 13-13% hetente, vagy havonta teszi ezt meg. Magas azoknak az aránya, akik negyedévente (9%), vagy alkalomszerűen olvasnak csak (23%). A felnőttek bő negyede (27%) a saját bevallása szerint szinte soha nem szokott olvasni.Érdekes kép bontakozik ki a hazai olvasási szokásokról a Reacty Digital által az Éva Magazin megbízásából készített friss, nemre, korra és régióra is reprezentatív kutatásából.

Megnyugtató tény, hogy a legfiatalabb 18-30 éves korosztály sem tett le teljesen az olvasásról: körükben még alacsonyabb (27%) is azoknak az aránya, akik egyáltalán nem olvasnak, mint a 30-as 40-es, 50-es korosztályban (32%).

Érdekesség, hogy a nemek között nem figyelhető meg hatalmas különbség. Picivel több férfi olvas naponta (17%), mint nő (14%), azonban a heti és havi rendszerességgel olvasók között nagyobb arányban vannak hölgyek.

Könyvet a könyvesboltból

Az olvasók többsége (51%) ma is könyvesboltban (online vagy offline vásárlással) szerzi be a szellemi betevőjét. A válaszadók nagy része ragaszkodik a print könyvekhez, de a vásárlók 16%-a e-könyv formátumban is szívesen vesz. Az olvasók harmada (32%) ismerőseitől (is) kap kölcsön olvasnivalót. Használtan tízből három (28%) ember szerez be könyvet, főként a napi gyakorisággal olvasók, mint ahogy a könyvtári kölcsönzés is leginkább rájuk jellemző.

Fontos az ismerősök ajánlása

A könyvek kiválasztásakor egyértelműen a témakör, illetve műfaj az elsődleges szempont, az olvasók kétharmada (65%) jelezte, hogy ez alapján dönti el, mit vegyen a kezébe. A sikerlisták a megkérdezettek 13%-a számára mérvadóak és 39%-nak vannak kedvenc írói. Fontos az ismerősök ajánlása is: tízből három ember (30%) rájuk hallgat. Fontos még a könyv, a borító megjelenése (12%), valamint a közösségi médiában megjelenő posztok, ajánlások is (13%).

Imádjuk a könnyű műfajt

Minden második olvasó (49%) a könnyedebb hangvételű regényeket, fikciókat, krimiket, romantikus történeteket szereti a legjobban. A műfaj főleg a nők (52%) szemében népszerű. A második helyen az önismereti, önfejlesztő könyvek állnak (12%). Minél fiatalabb valaki, annál valószínűbb, hogy ez a kategória kelti fel legjobban az érdeklődését - a 18-29 éveseknek már bő ötöde (22%) jelölte kedvencnek.

A komolyabb témájú szépirodalmi, drámai műveket az olvasók tizede (11%) szereti legjobban, míg további tizedük (10%) a dokumentarista jellegű könyveket részesíti előnyben. Ez a kategória a férfiak kedvence, köztük 16% választja a valóságot bemutató műfajt, míg a nőknek csupán 4%-a. Az életrajzi könyveket 9%, verseket 6% százalék olvas.

Tízből nyolc (81%) olvasó az otthonában olvas a legszívesebben, 4 százalék akár a mosdóba is magával viszi a könyvet. Utóbbi viselkedés inkább a férfiakra jellemző. A könyvolvasók harmada (33%) választja az olvasást utazás közben, negyede pedig (25%) várakozás közben üti el ezzel a tevékenységgel az időt. A legalább heti rendszerességgel olvasókra átlag felett jellemző, hogy lapul náluk egy könyv, amit várakozás közben elő tudnak kapni.