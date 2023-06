Kinyírja a rezsidémon a szabadtéri színházakat is: egyre szűkül a kínálat

Nem egy vidéki színház hónapokra leállt, hiszen közeleg a nyár, a kőszínházak bezárnak, helyette azonban nyitnak a szabadtéri színpadok. A HelloVidék így most a nyári játszóhelyek helyzetét járta körbe: mi várható, milyen jegyárakkal számolhatunk, mennyiben érintik őket is a kulturális megszorítások?

A szabadterek nagyon sok esetben beavató színházak is. Nyáron sok esetben olyan közönséget is vendégül látunk, akik nem járnak kőszínházakba, a bérletes előadáson nem fordulnak meg. Nyáron egy kicsit könnyebb elcsábítani őket, közben megszeretik ezt a műfajt, és azt mondják, hogy év közben is érdemes lesz eljárni színházba - nyilítkozta a lapnak Pócza Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetsége elnöke.

Arra a jérdésre, hogy az emelkedő energia- és gázárak, a kétszámjegyű infláció a nyári színházaknál miként csapódik le, azt válaszolta,

Nálunk is lecsapódik, de kisebb mértékben, mint a kőszínházaknál. De egyre több szabadtéri színház dolgozik a többi időszakban is. Mi is hoztunk létre olyan kamaraelőadásokat, amelyeket később, a nyári szezonon túl is tudtunk utaztatni. A Kőszegi Várszínháznak most is úton van két produkciója. Ezt a részét megcsonkította a rezsiprobléma, nagyon sok színház, amelyiknek van belső játszótere, nem tudott nyitva tartani, de kevésbé cibált meg minket, mint a kőszínházakat. Erre is felkészültünk, amennyire lehetett. A nehézséget az adta, hogy nem lehetett előre tervezni, hogy mikor nyithatsz ki. Ezek a helyi önkormányzattól függtek. Nagyon sok helyen az önkormányzat erősen behúzta a kéziféket, ebből a szempontból eléggé kiszolgáltatottak voltunk.