Sokba fog kerülni: újabb streamingszolgáltató áraszthatja el reklámokkal a magyarokat

Az Amazon Prime is bevezetheti a reklámokat. Egyelőre korai szakaszban vannak a tárgyalások a hirdetési cégekkel, de az tűnik valószínűnek, hogy az eddigi előfizetőknek kezdenek reklámokat vetíteni, akik magasabb összegért szabadulhatnak meg tőlük.

Egyre több streamingszolgáltató gondolkodik azon, hogy bevezessen egy olcsóbb előfizetési csomagot, amelyben azonban reklámok is mennek - írja a 24.hu. Az Egyesült Államokban az HBO Max és a Netflix is rendelkezik már ilyennel, most pedig úgy tűnik, hogy az Amazon Prime Video is meglépi a dolgot.

Allítólag az Amazon azért gondolkodott el a lépésen, mert a reklámcégek jelezték, több hozzáférést akarnak a népszerű filmekhez és sorozatokhoz, amelyek eddig nagyrészt reklámmentesek voltak. Egyelőre korai szakaszban vannak a tárgyalások, de az tűnik valószínűnek, hogy az előfizetők számára kezdenek el reklámokat vetíteni, akik magasabb összegért szabadulhatnak meg a hirdetésektől.