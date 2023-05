Horror árak az ország Top éttermeiben: ennyibe kerül egy vacsora Rácz Jenőnél, Sárközi Ákosnál

Május 22-én, hétfőn este tartották az Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát: az Év Étterme díj nyertese a frissen 2 Michelin csillaggal jutalmazott tatai Platán Gourmet Étterem lett, az Év Alternatív Vendéglátóhelye pedig a miskolci Il BAFFO by Avalon. A Pénzcentrum utánajárt, mennyibe kerül a menü az ország legnívósabb éttermeiben.

Tegnap este kiosztották a magyar Michelin csillagnak is nevezett Audi-Dining Guide Év Étterme díjakat a hazai gasztronómiai élet legjelentősebb eseményén. A lista nem sokat változott a tavalyi évhez képest, szinte ugyanazok az éttermek részesültek elismerésben.

Idén nem kaptak díjat olyan éttermek, amelyeknek korábban fix helyük volt a listán, mint az Anyukám Mondta vagy a Rosenstein. Tarolt viszont a Platán, a Salt és a Rumor, a TOP10+2 listára felkerült a MÁK, az Onyx vagy éppen a Spago. Hazánk legrégebbi gasztronómiai platformja minden évben több száz vendéglátóhelyet tesztel – ez alapján dől el a végső sorrend. Most megnéztük, mennyibe kerül egy menü ezekben a Top éttermekben 2023-ban.

Platán Gourmet Étterem

Konyhája nagyon egyedi elképzeléseken alapuló gasztronómiai gondolkodásmódot képvisel. A 12 fogásos degusztációs menüket kínáló étterem alapanyag használata rendkívül változatos, az étlap egyértelműen a séf erős és egyedi fúziós látásmódját tükrözi. Ezt nagyra értékelve a Platán Gourmet 2022-2023-ban mutatott kiemelkedő teljesítménye alapján a Dining Guide az idei év legjobb éttermének járó ÉV ÉTTERME DÍJJAL ismeri el.

12 fogásos degusztációs vacsora a gasztroszínházban: menüsor: 87 000 Ft,

borpárosítás: 39 000 Ft,

alkoholmentes italpárosítás: 19 000 Ft

12 fogásos degusztációs vacsora a kék-fehér szalonban: menüsor: 79 000 Ft

borpárosítás: 39 000 Ft

alkoholmentes italpárosítás: 19 000 Ft

Salt Budapest

A lista második helyén a Salt Budapest étterem áll, mely négy évvel ezelőtti megnyitását követően minden évben a TOP10-es lista első felében teljesít. A Salt koncepcióját jegyző Tóth Szilárd séf következetesen halad előre a hazánkban még diszkréten reprezentált progresszív éttermi stílus meghonosításának útján. Az étterem gondolkodásmódja az elmúlt évtizedekben divatossá vált észak-európai, úgynevezett nordic éttermi stílust követi, amely irányzat jellemzője, hogy reprezentánsaik formabontó módon, naturális szemlélettel közelítenek a régiójuk ismert vagy ismeretlen alapanyagaihoz. A Salt konyhája hazai alapokra és személyes kötődésre épít: Tóth Szilárd szülőhelye, Északkelet-Magyarország gasztronómiáját értelmezte újra, egyéni látásmódja alapján.

15 fogásos kóstolómenü 49.500 Ft / fő

Hazai borpárosítás: 29.000 Ft / fő

Európai borpárosítás: 35.000 Ft / fő

Presztízs borpárosítás: 79.000 Ft / fő

Alkoholmentes italpárosítás: 19.000 Ft / fő

Rumour by Rácz Jenő

Rácz Jenő séfnek és a Costes Group-alapítójának, Gerenday Károlynak közös vállalkozása a hazai kínálatban újszerűnek számító egyedi chef’s table koncepcióval várja vendégeit. A Rumour a budapesti vendéglátás első, a séf személyére építő, őt központba helyező étterme, amely nem csak a közönség gasztronómiai érzékére próbál hatást gyakorolni: gasztroszínházként aposztrofálja vacsoráit, ennek megfelelően a gasztronómiai élményt kiegészítő elemekkel, gegekkel erősíti. A Rumour ételkínálata az ismert, jól érthető és beazonosítható, biztonságos, klasszikus fine dining stílust képviseli, olykor formabontó tálalással.

Menüsor: 68.885 Ft / fő

Classic borsor: 43 700 FT/fő

Prestige borsor 86 250 Ft/fő

Champagne párosítás: 89 700 Ft/fő

Babel Budapesten

Az alapvetően haladó szellemiségű étlap kínálata egy-két tányér erejéig a közelmúlt hazai gasztronómiájának ismert ételeihez is visszanyúl, természetesen a gondolkodásmódjának megfelelő modern, innovatív elképzelések szerint. Konyhájának koncepcióját továbbra is Kaszás Kornél executive séf, valamint a tulajdonos, Hlatky-Schlichter Hubert és Daniel Berlin svéd nemzetiségű chef consultant együttműködése határozza meg.

Experience 13 fogásos menüsor ára 69 000 Ft / fő

borpárosítás +29 500 forint

juice párosítáás 19 500 forint

42 Restaurant & Bar

Az étterem gasztronómiai felfogásmódját az ismert séf, Barna Ádám képviseli társtulajdonos-séf pozícióban, aki az utóbbi évek magyar gasztronómiai életének egyik nagy felfedezettje. Érthető, progresszív jegyeket felmutató konyhája népszerű a gourmet stílust kedvelők körében. A 42 Restaurant gasztronómiai felfogását Barna Ádám jól beazonosítható kézjegyei jellemzik, a modern gondolkodású séf szakítva a regionális szemlélettel, nagyon szabad, egyedi konyhai elképzelést valósít meg. Az alapvetően csak degusztációs menüt kínáló étterem a hazai, vidéki kisvárosi éttermek gondolkodásmódjától eltérően bátor, a kortárs világkonyha népszerű ételeinek egymás mellé rendelésével és esetenként azok fúziójával operál. Barna Ádám szakmai teljesítményét a Dining Guide tesztelői 2023-ban az Év Innovatív Konyhája díjjal ismerték el.

Kóstoló menü 48.000 Ft

+ Alkoholmentes italpárosítás: 18.000 Ft

+ Young and terroir borsor 24.000 Ft

+ Premium borsor 38.000 Ft

+ Big ones borsor 198.000 Ft

Costes

A Prestige Hotel éttermeként működő Costes Downtown 2022- ben nagy változáson ment keresztül. A Costes Group több egységének élére új executive séf, Molnár Márk érkezett. A világlátott, nemzetközi éttermekben tapasztalatot szerzett szakember elképzelései szerint felépített új koncepció degusztációs menüje szakított a Costes Downtown korábbi hagyományaival és az európai mainstream trendeknek megfelelő modern casual fine dining stílusra váltott. A Costes Downtown mára a főváros egyik legegyedibb fine gourmet helye lett, a konyha hangsúlyosan épít széles nemzetközi alapokra, az ételek fúziós ötletek mentén születnek.

Kóstoló menü 59 ezer forint

alkoholmentes koktélpárosítás: 19.000 Ft /fő

alkoholos koktélpárosítás: 25.000 Ft /fő

helyi borpárosítás: 25.000 Ft /fő

nemzetközi borpárosítás: 35.000 Ft /fő

Essência Restaurant

A korábban a Costes Downtown konyháját vezető séf, Tiago Sabarigo már több mint hét éve él Budapesten. Magyar feleségével, Jenei Évával 2020-ban nyitották meg az V. kerületben portugál-magyar hagyományokra alapozó fine dining éttermüket, az Essência-t, melynek tengeri fogásai kimagasló minőségben kerülnek a tányérra. Az étterem konyhai stílusát a portugál ízek mellett a magyar konyhára és a hazai alapanyagokra építve, csak az Essênciára jellemző portugál-magyar fúziós felfogásban hozták létre. Az ebédre szánt ételek a degusztációs menük mellett az à la carte kínálatban is elérhetők.

6 fogásos menü 46 900 forint

alkoholmentes párosítással 58 900 forint

bor párosítással 68 900 forint

nemzetközi bor párosítással 72 900 forint

Costes

A magyar helyek közül elsőként a Costes Restaurant került be a nemzetközi értelemben is elismert fine dining éttermek közé. A Gerendai Károly és társai által létrehozott Ráday utcai egység teljesítményét az elmúlt évtizedben több alkalommal az év étterme díjjal ismerték el. A 2022 márciusában újranyitott étterem szakmai munkáját a Rumour étterem séfje, Rácz Jenő irányítja, a konyha mindennapjaiért pedig a külföldi éttermekben is edződött tehetséges fiatal séf, Koppány Levente felel. Az ételek kiszámíthatóan hozzák a gourmet műfajban elvárt kritériumokat. A Costes Rácz Jenő séf koncepcióját követve a mai kortárs fine dining trendeknek megfelelően a korábbiakhoz képest lazább hangulattal és gasztronómia szempontból is jól érthető ételekkel operál, a hazai csúcséttermi mezőny egyik biztos pontja.

Degusztációs menü: 47.990 Ft

Borpárosítással együtt: 71.990 Ft

Borkonyha

A 2010 óta Budapest belvárosában működő igényes kortárs bisztró, a Borkonyha Étterem az első hazai csúcsétterem, amely nem a feszes éttermi szervizzel és a klasszikus fine dining éttermek látványos eszköztárával, hanem minőségével és barátságos hangulatával került a hazai éttermi rangsorok elejére. A gasztronómiai koncepcióért a televíziós celebséf, Sárközi Ákos felel, de az étterem mindennapjaiban a kezdetektől jelen van Puskás Csaba séf is, aki évek óta magabiztosan viszi az egység konyháját. Az étlap desszertválasztékát Béres Anett cukrászséf gondozza, aki mára a Borkonyha meghatározó személyiségévé vált, keze alatt éppen úgy születnek fine dining desszert koncepciók, mint újragondolt házias magyar édességek.

6 Fogásos Degusztációs Menü 43 000 Ft

Borpárosítás (5,8 Dl) 29.000.-Ft

Prémium Borpárosítás (5,8dl) 46.000.-Ft

Organikus Dzsúzpárosítás 12.000.-Ft

Spago by Wolfgang Puck

A hazai minőségi éttermeket látogató közönség nagyon hamar felfedezte a Spago Budapestet, amely idén első alkalommal került az Étteremkalauz TOP10-es listájára. A Matild Palace Luxury Collection Hotel Budapest földszintjén működik az osztrák származású séflegenda, Wolfgang Puck étterme, aki immár 28 éve határozza meg az Oscar-gálák gasztronómiáját is. A Spago éttermek kínálata fúziósnak nevezhető abból a szempontból, hogy nemzeti konyhák tányérjait mutatják be Wolfgang Puck értelmezésében. Komoly szakmai múlttal a háta mögött Szántó István séf vezeti a Spago Budapest konyháját. A Spago éttermek koncepciójának része, hogy az egyes éttermek menükínálata mindig kiegészül helyi ételekkel is, így a Spago Budapest mára ikonikussá vált ételei között szerepel a Szántó István adaptációjában született Gulyásleves, a 2022-ben, az Oscar-gálák történetében először szereplő ikonikus magyar fogás, az Omlós vadas marhapofa, továbbá Wolfgang Puck emblematikus Füstölt lazacos pizzája, a Bécsiszelet, a Párolt Label Rouge lazac „Hong Kong” és a Császármorzsa, ahogy Wolfgang szereti.

Spárgaleves 5.500 forint

Sültcékla-Saláta 5.200 forint

Gulyásleves 6.900 forint

Magyar Bivalysteak Tatár 7.200 forint

Kacsamáj Trió 8.900 forint

Prémium Tokhal Oscietra Kaviár 59.500 forint

Sajt Fondue Agnolotti 5.700 forint

Tenger Gyümölcsei Risotto 9.600 forint

Házi Ricotta Gnocchi 7.300 forint

Bőrén Sült Fogasfilé 15.900 forint

Kukoricán Nevelt Tanyasi Sült Fél Csirke 12.500 forint

Serpenyőben Sült Kacsamell 14.500 forint

Vajjal Sült Szarvasfilé 16.500 forint

Omlós Vadas Marhapofa 14.500 forint forint

Lassan Sült Fekete Angus Borda (1,2kg) 36.000 forint

Serpenyőben Pirított Fésűkagyló Pad Thai 14.900 forint

Faszénen Grillezett Creekstone New York Steak (220g) 27.500 forint

Creekstone Ribeye Steak Két Főre (600g) 68.500 forint

Wellington Bélszín Két Főre 55.000 forint

Japán Wagyu A4 Hátszín (220g) 95.000 forint

Füstölt Lazacos Pizza 8.500 forint

Bécsi Szelet (220 G) 14.500 forint

Mák Restaurant

A mai Mák Restaurant – az egykori Mák Bistro – egy évtizede meghatározó, stabil szereplője a hazai gourmet éttermek világának. A tulajdonosváltást követően 2022 első felétől az addigi Mák Bistro nagyon „közvetlen” koncepciója és működési struktúrája is megváltozott: az új névhez illően átváltozott gourmet étteremmé. A Mák Restaurant csak vacsoraidőben és csak degusztációs menükkel várja vendégeit. Az étterem motorjának számító, már nem is olyan fiatal séfről, Mizsei Jánosról elmondható, hogy a Mákban nőtt fel és gasztronómia látásmódjának, konyhai felfogásának folyamatos fejlődésével alakult ki a mai progresszív, újító irányzatú gondolkodásmódja. A Mákot konyhájának különleges, rendhagyó gasztronómiai teljesítménye alapján több kihagyott év után 2023-ban újra a TOP10-es éttermek csoportjába sorolták.

8 fogásos menü 41 000 forint

local párosítással– 23 000 forint

international párosítással – 40 000 forint

fermentation párosítással – 13 000 forint

Onyx műhely

2020 végén, a két Michelin-csillagos Onyx éttermet rendhagyó módon, a berendezés szétverésével egybekötött Utolsó vacsorával búcsúztató esemény után még csak sejthető volt, hogy az új korszakba átvezető, Onyx Metamorfózisnak elnevezett folyamat mit is jelent majd. Az átalakulás első eredménye az Onyx Műhely, ahol szakítottak a hagyományos, a séf személyiségére és víziójára építő koncepcióval. Ehelyett a tizenegy fős Onyx Alkotói Közösség – a kreatív kutatóséftől, a művészeti vezetőn, a fenntarthatósági menedzseren át a food design kutatóig – együtt gondolkodva, ötletelve dönt a fontos kérdésekben.

A koncepció része, hogy a vendégeket nagy, 16 fős asztalhoz ültetik le, ahol az elképzelések szerint a résztvevők a közösségi vacsora élményen keresztül megtapasztalhatják, hogyan kapcsolódik a gasztronómia a művészetekkel, a tudománnyal és a fenntartható szemlélettel. A visszafogottabb, hagyományos stílust kedvelő vendégek a Műhely fogásait a galérián található gasztronómiai könyvtárban élvezhetik. Az Onyx Műhely koncepciója, az alapanyaghasználat és így természetesen az ételek mindig igazodnak az alkotói közösség által meghatározott, alapvetően nem gasztronómia fókuszú tematikához.

A Metro menüsor ára 36 ezer forint + alkoholos italsor 21 ezer forint

A Metropolis 47 ezer forint +alkoholos italsor 25 ezer forint