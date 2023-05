Hatalmas változások jönnek az HBO Max-nál: eddig nézhetjük kedvenc sorozatainkat és filmjeinket

A Sony Pictures Television és a Warner Bros. Discovery tegnap jelentette be, hogy meghosszabbították a tartalomforgalmazási megállapodásukat Közép-Kelet-Európában. Ennek keretében a Sony mozifilmjeit és válogatott sorozatait az HBO Max-on tudjuk majd nézni továbbra is.

A Sony Pictures Television és a Warner Bros. Discovery ma bejelentette, hogy tartalomforgalmazási megállapodásukat meghosszabbítják Közép-Kelet-Európában, és ennek keretében a Sony Pictures Entertainment (“SPE”) mozifilmjei és válogatott tévésorozatai exkluzívan az HBO csatornákon és az HBO Max streamingplatformon lesznek elérhetők a régióban.

A közelmúlt olyan sikerfilmjeitől kezdve, mint az I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston története, vagy a Tom Hanks főszereplésével készült Az ember, akit Ottónak hívnak, egészen az SPE felhozatalába tartozó, várva várt új filmekig, ez a megállapodás az SPE legnagyobb címeit és franchise-ait nyújtja az HBO és az HBO Max előfizetőinek. Az SPE hamarosan várható bemutatói közt megtalálható a Pókember – A pókverzumon át, a Gran Turismo, A Védelmező 3, a Szellemirtók-franchise következő filmje, illetve a Sony Pókember-univerzumának további filmjei (köztük a Kraven, the Vadász, az El Muerto és a Madame Web).

A megállapodás keretében az HBO és az HBO Max felhasználói hozzáférhetnek az SPE katalógusának legnépszerűbb filmjeihez is, köztük a Pókember-, a Jumanji-, a Men In Black- és a Hotel Transylvania-franchise filmjeihez.

Az együttműködés kiterjed az Accused című tévésorozatra is, amely az Egyesült Államokban rekordokat döntött, amikor januárban bemutatták a Foxon, és a csatorna legnézettebb tartalma lett az elmúlt három évben, továbbá a Bűntelen című brit, BAFTA-jelölt drámasorozatra és olyan várva várt 2023-as bemutatókra, mint a Twisted Metal és a Lucky Hank.

A filmekre és tévésorozatokra vonatkozó megállapodás teljes Közép-Kelet-Európát felöleli, így ezek az SPE címek eljutnak majd Lengyelországba, Csehországba, Szlovákiába, Magyarországra, Romániába, Bulgáriába, Moldovába, Szlovéniába, Horvátországba, Szerbiába, Montenegróba, Bosznia-Hercegovinába, Észak-Macedóniába és Koszovóba is.

Olyan független filmstúdióként, amely a közeljövőben várva várt hollywoodi filmeket és tévésorozatokat mutat majd be, illetve a Sony Pictures katalógus népszerű klasszikusainak óriási tárházával rendelkezik, egyedülálló helyzetben vagyunk ahhoz, hogy kiváló tartalmakat kínáljunk a közönségnek világszerte. Ez az új, meghosszabbított megállapodás a partnereinkkel és barátainkkal a Warner Bros. Discoverynél páratlan lehetőséget biztosít arra, hogy ezeket a tartalmakat eljuttassuk az HBO és az HBO Max közönségének Közép-Kelet-Európában

– mondta el Mark Young, az európai, közel-keleti és afrikai országokban a Sony Pictures Television csatornákért és forgalmazásért felelős elnökhelyettesel

Ennek a többéves megállapodásnak a meghosszabbítása azt jelenti, hogy a közép-kelet-európai vevőink a meglevő HBO- és HBO Max-előfizetésük részeként a jövőben is élvezhetik a Sony páratlan mozifilmjeit és tévésorozatait. A WBD brandcsaládjának – melyek közt megtalálható az HBO Originals, a Warner Bros., a Max Originals és a DC-univerzum – címei mellett az akvizíciók is segítenek abban, hogy a háztartás minden tagja számára a lehető legjobb tartalomválasztékot kínáljuk

– tette hozzá Ragnhild Thorbech, az európai, közel-keleti és afrikai országokban a Warner Bros. Discovery műsorszolgáltatásért és akvizíciókért felelős elnökhelyettese hozzátette.