Egyre durvul a streaming-háború: a szolgáltatók ölre mennek az előfizetőkért

A videó-streaming platformok népszerűsége mit sem vesztett a lendületéből, ami viszont változott az a különböző szolgáltatók közti "háború" kiélezettsége. A Disney+ egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a magyar és a globális piacból egyaránt, miközben az itthon szintén elérhető Amazon Prime a Netflix méltó kihívójává vált az évek során. A hazai nézők kevesebb szolgáltató közül válogathatnak, így érdemes lehet megnézni, hogy a világ más országaiban hogyan alakul a streaming szolgálatók közti versengés.

Az elmúlt években a videó streaming a globális szórakozás szerves részévé vált. A Netflixtől kezdve az Amazon Prime-on és az HBO Maxon át az Apple TV-ig a nézők ma már számtalan opció, az ízlésükhöz legközelebb álló audiovizuális tartalom közül választhatnak. Míg egyesek a kedvenc műsoraikat és filmjeiket tartalmazó szolgáltatásokat részesítik előnyben, addig mások a legolcsóbb vagy éppen legszélesebb kínálatot keresik.

Gyakran előfordul az is, hogy a felhasználók barátaikkal és családtagjaikkal összefognak, és több streaming szolgáltatásra is előfizetnek, bár egyes szolgáltatások - például legutóbb a Netflix - elkezdték visszaszorítani ezt a gyakorlatot. Ahogy korábban azt mi is megírtuk a cég frissítette a felhasználási feltételeit, melybe bekerült, hogy blokkolni fogják azokat a profilokat vagy eszközöket, melyek IP-cím alapján máshonnan fogyasztják a tartalmat - vagyis igen egyszerűen megoldják, hogy több előfizető legyen. A streaming platform töretlen népszerűségét mutatja, hogy – habár benne volt a pakliban - a döntés hatására nem indult meg a tilalom miatt tömeges elvándorlás.

Nem véltelenül a Netflixet emeltük ki, hazánkban már szinte a megjelenése óta komoly népszerűségnek örvend a világ leghíresebb streamingszolgáltatója. Magyarok százezrei nézik, sokan napi szinten, aminek hatására már évek óta sikerült megőriznie itthon a legnépszerűbb szolgáltatónak kijáró képzeletbeli díjat. A FlixPatrol adatai alapján most azt megnézhetjük, hogy globális szinten, előfizetések tekintetében hogyan teljesít a Netflix és a többi szolgáltató. A lenti táblázatban az látható, hogy hány országban fizettek elő a legtöbben az egyes szolgáltatókra, másképp fogalmazva hány országban sikerült piacvezetővé válnia az adott streaming-platformnak.

Ha azt vesszük alapul, hogy egyes országokban melyik szolgáltató szerezte a legtöbb előfizetőt, akkor a Netflix elképesztően magasan veri a konkurenciát. A vizsgált 153 ország közül 78-ban erre a tartalomszolgáltatóra fizettek elő a legtöbben. Vagyis majdnem 51 százalékos arányban a Netflix a legnépszerűbb platform a felmérésben részt vevő országok közül. Fontos adalék, hogy az összehasonlításban a különböző kontinensek legnagyobb és legnépesebb országainak mindegyike szerepel, így egy meglehetősen reprezentatív eredményről beszélhetünk.

Európa szinte egészében (néhány balti országot és Fehéroroszországot leszámítva) a Netflixre fizetnek elő a legtöbben, de Közép és Dél-Amerika, illetve a karibi térség minden országában (kivéve Brazília) is hasonló a helyzet. Ausztrália és néhány ázsiai ország szintén ezt a példát követi.

A második helyet a francia illetőségű Canal Plus tudhatja magáénak, melyre 17 országban fizettek elő a legtöbben. Érdekesség, hogy egyik Európában sehol sem ez a szolgáltató áll az első helyen, helyette a Közép és Kelet-Afrikai frankofón államok fogyasztói tették le a voksukat mellette. A dobogóra még éppen felkerült a dubai székhelyű, arab nyelvű Shahid streaming-platform, melyre 16, többnyire észak-afrikai és közel-keleti országban fizettek elő a legtöbben. Érdemes még megemlíteni a dél-afrikai Showmaxot, melyre pedig leginkább a dél-afrikai közönség fizetett elő.

Feltűnhet, hogy a sokak által kedvelt és hamarosan nevet változtató HBO Max hiányzik a listáról. Nos ez nem egy hiba, egyszerűen arról van szó, hogy semelyik országban sem ez volt a legtöbb előfizetővel rendelkező szolgáltató, így nem is kerülhetett be az összesítésbe. Valójában a felsoroltak közül számos szolgáltatóról a legtöbben nem is hallottak, egyrészt azért, mert Magyarországon nem elérhető, vagy pusztán azért, mert a valóságban nem akkora a globális piaci részesedésük, a fogyasztók pedig elsősorban egy jól meghatározható régióban rajonganak értük. Nézzünk hát egy másik táblázatot, melyben már az előfizetők számát vesszük alapul.

Noha a Netflix 231 millió előfizetővel itt is az első helyen végez, a korábban látott monopolhelyzet már korántsem áll fenn. Az Amazon Prime (melyre az Egyesült Államokban és Kanadában a legtöbben fizettek elő) a maga 200 milliós előfizető-táborával méltó kihívója a Netflixnek. A magyar fogyasztók számára is elérhető szolgáltató az összes előfizetés 16,4 százalékát tudhatja magáénak, ezzel pedig nem sokkal marad le a 19 százalékot elérő Netflixtől. Érdemes még említést tenni a dinamikusan fejlődő Disney + idehaza is népszerű szolgáltatásáról, mely 13 százalékkal a piacnak szintén egy komoly szegmensét birtokolja. A Netflix-Amazon Prime-Disney + triumvirátus együttesen majdnem a teljes előfizetőszám felét zsebelte be.

Összességében elmondható, hogy a streaming-háború korántsincs lejátszva. A Netflix évek óta tartó sikerszériáját több szolgáltató is veszélyezteti globális szinten és Magyarországon egyaránt. Egy korábbi felmérésünkben a válaszadók túlnyomórésze azt válaszolta, hogy Netflix előfizetése van, de a második legtöbb szavazatrot kapott streaming-szolgáltató az HBO Max volt, nem sokkal lemaradva a vetélytárstól. Akárhogy is alakuljon a küzdelem, a szolgáltatóknak alaposan meg kell küzdeniük az előfizetőkért, mert a verseny egyre kiélezettebbé válik.