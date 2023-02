Itt a SkyShowtime nagy dobása: mutatjuk, mi vár az előfizetőkre márciustól

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Funny Woman, The Black Phone, Czech It Out! – csak néhány sorozat a SkyShowtime márciusi kiemelt kínálatából. Nem érdemes lemaradni a legújabb epizódokról és tartalmakról.

Márciusban nagyot robbant a nemrég hazánkban is megjelent SkyShowtime streaming szolgáltató. Legújabb közleményükben elárulták, hogy a holnap kezdődő, a tavasz első hónapjának számító márciusban rengeteg sorozat- és filmpremierre számíthatunk, köztük komoly klasszikusokat is elérhetünk majd. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A SkyShowtime márciusi sorozatpremierjei a következők lesznek: Czech It Out! (Spolu & hladoví)

Hackerville

Ruxx

The Sleepers (Bez vědomí)

Success (Uspjeh)

Tuff Money (Bani Negri)

A besúgó

Rabbit Hole

1923

Funny Woman

Law & Order Season 22

Mayor of Kingstown

The Best Man: The Final Chapters Filmekből pedig az alábbiakat nézhetjük márciustól: The Black Phone

Smile

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK