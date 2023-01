Nem verik nagy dobra: méregdrága szolgáltatásra jogosult teljesen ingyen több tízezer magyar

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A rezsiválság a múzeumokat is elérte, a megsokszorozódó energiaköltségeket lehetetlen kitermelni. Ennek ellenére az állandó kiállításokat a családosok ingyenesen is megnézhetik bizonyos napokon egy rendelet értelmében, mutatjuk, mely napokon, kik és hová léphetnek be térítésmentesen.

Habár nincsenek könnyű helyzetben a hazai múzeumok, kiállítóterek, mégis van lehetőség akár ingyenesen is meglátogatni őket – bizonyos feltételek mellett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hazai intézményeket sújtó rezsiválság, a megsokszorozódó energiaköltségek a múzeumokat is komoly megpróbáltatások elé állítja – írta meg a Pénzcentrum még novemberben. A hatalmas terek hőmérsékletét nem egyszerű feladat kontrollálni, miközben például a egy múzeumnak – a műtárgyak miatt – adott üzemi hőmérsékleten kell működnie. Belépők A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítására a felnőtt belépő 2900 forint, az 5 ezer forintos jeggyel minden kiállítást megnézhetünk. A kedvezményes ifjúsági jegy 1450 forint az állandóra, 2500 forint mindenre. Ennek ellenére az állandó kiállításokat a családosok ingyenesen is megnézhetik bizonyos napokon egy rendelet értelmében: a kormány 194/2000-es számú kormányrendeletének 2011. évi módosítása alapján díjtalanul látogathatja a múzeumok állandó kiállításait a 18 év alatti korosztály és legfeljebb két közeli hozzátartozója (kísérője), továbbá a 26 év alattiak, minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott napján. Az időszaki kiállításokra azonban ez nem vonatkozik. A Múzeumok tehát maguk jelölhetik ki, mely napokon biztosítanak ingyenes látogatási időt a fent leírtak alapján jogosultaknak. Az ingyenes múzeumi napok az alábbiak szerint alakulnak: Minden hónap első hétvégéje: Magyar Földrajzi Múzeum

Minden hónap első vasárnapja: Magyar Néprajzi Múzeum

Minden hónap első vasárnapja: Természettudományi Múzeum

Minden hónap harmadik szombatja: Magyar Nemzeti Múzeum

Minden hónap harmadik szombatja: Magyar Nemzeti Galéria

Minden hónap harmadik szombatja: Iparművészeti Múzeum

Minden hónap harmadik szombatja: Szépművészeti Múzeum

Minden hónap harmadik szombatja: Nagytétényi Kastélymúzeum

Minden hónap harmadik vasárnapja: Szentendrei Skanzen

Minden hónap utolsó szombatja: Vármúzeum

Minden hónap utolsó szombatja: Kiscelli Múzeum

Minden hónap utolsó szombatja: Budapesti Történeti Múzeum

Minden hónap utolsó szombatja: Aquincumi Múzeum

Minden hónap utolsó vasárnapja: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Minden hónap utolsó vasárnapja Hadtörténeti Múzeum

Minden hónap utolsó vasárnapja Ludwig Múzeum

Címlapkép: Getty Images

