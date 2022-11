Aggódnak a rajongók Deák Bill Gyuláért: elárulta a legendás zenész, miért mondja le a koncerteket

Lemondta hétvégi koncertjét Deák Bill Gyula, sok rajongó pedig aggódni kezdett, hogy valami baj történt. A legendás zenész most elárulta, mi áll a háttérben.

Sokan aggódni kezdtek Deák Bill Gyuláért, mert hétvégén újabb koncertet mondott le, ezúttal Kiskunfélegyházán. A legendás énekest a Bors kérdezte arról, mi áll a háttérben.

A koncert most elmarad, de pótoljuk. Múlt héten is volt koncert, és jövő héten is lesz

- válaszolta szűkszavúan Deák Bill, aki november 8-án ünnepelte születésnapját, családi körben. A rajongók amiatt ijedhettek meg, mert a zenész felesége rákbetegségben szenved, de Bill kapitány megnyugtatott mindenkit, egészségesen élik az életüket, vigyáznak magukra, szurkolnak a kézilabdás lányoknak és a többi szeretett csapatnak.