Itt a karácsonyi műsor: ezeket a filmeket, sorozatokat nézhetjük a tévében, Netflixen, HBO GO-n

Nem múlhat el karácsony karácsonyi filmek és sorozatok nélkül, erről pedig nemcsak a tévécsatornák, hanem a streaming szolgáltatók is gondoskodnak. Bármennyire is megunhatatlannak tűnhet a Die Hard, az Igazából szerelem, vagy akár a Reszkessetek, betörők!, nem árthat, ha az ember az idei újdonságokba is belekukkant. Aki pedig nosztalgiázni vágyna, az is talál bőven kedvére valót az idei kínálatban. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mit nézhetünk az ünnepek alatt a tévében, a Netflixen és az HBO GO-n. Mutatjuk a műsort!

Filmek és sorozatok az HBO GO-n Ahogy minden évben, idén is készült az HBO GO sajátgyártású, és más új tartalmakkal, és örök kedvencekkel az ünnepekre. Elhozták idén a fa alá a 8 bites karácsony című családi vígjátékot a főszerepben Neil Patrick Harris-szel, mely visszarepíti a nézőket a 80-as évekbe, amikor a legmenőbb karácsonyi ajándék egy új videojátékcsoda volt. A Térképek és fagyöngy című romantikus filmben (december 23.) Emilia Martin, aki történetesen térképrajzoló, alig várja, hogy egy bekuckózós karácsonyt tölthessen otthon, de a főnökének még van egy utolsó ötlete. Mi lenne, ha tervezne egy Északi-sarkot ábrázoló kincskereső térképet „Találd meg a karácsonyt!” néven? Drew Campbellhez, a sarkkutatóhoz fordul segítségért. Hamarosan kiderül, hogy a lelkiismeretes térképrajzoló és a szabadszellemű felfedező tökéletes páros ahhoz, hogy együtt járják be a karácsony birodalmát és felkutassák saját kincsüket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Szintén december 23-tól tekinthető meg a Soha ne csókolj meg egy karácsonyi pulóveres férfit című ugyancsak romantikus film. A filmben Maggie O'Donnell (Ashley Williams) elvált anyuka, kénytelen egyedül tölteni a karácsonyt, mivel a lánya az apjával tölti az ünnepeket. Végül az élet úgy hozza, mégsem lesz teljesen egyedül, és valószínűleg nem fogadja meg a filmcímbe foglalt jótanácsot. Ha esetleg valaki mégtöbb karácsonyi romantikára vágyna, az megnézheti a Bűbájkarkötőt. A kanadai romantikus filmben az ékszertervező Holly egy régi kabát zsebében talál egy szerencsekarkötőt, amit vissza akar juttatni a gazdájához szentestéig. Véletlenül összefut Greggel, az oknyomozó riporterrel, és együtt megpróbálják felkutatni a tulajdonost. Ha pedig még ez sem lenne elég, a Varázslatos karácsonyi sütemény című, szintén kanadai romantikus filmben Gwen próbál karácsonyi hangulatba kerülni és kitalálni, mi lehetett a titkos recept, ami alapján nagymamája a város legendás, varázslatos karácsonyi tortáját készítette. Ekkor egy neves séf érkezik a városba, hogy leforgassa karácsonyi műsorát. Az ő segítségével a nőnek talán sikerül kisütnie, mi is volt a titkos összetevő. Ennyi romantika után felüdülés lehet egy rémmese keretében alámerülni Ebenezer Scrooge lelkének sötét bugyraiba Dickens Karácsonyi ének című regényéből készült azonos nevű sorozatban. A film producerei Ridley Scott és Tom Hardy voltak. A Rossz karácsony című argentín dramedy sem lehet rossz választás: ebben a békés karácsonyestének vége szakad, amikor egy tolvaj betör a főszereplő család villájába. A család legifjabb tagja, egy kislány összetéveszti a betörőt a Télapóval, és arra kéri, hogy teljesítse karácsonyi kívánságát. Nem klasszikus romantikus történet a Kristen Stewart és Mackenzie Davis főszereplésével készült Karácsonyi meglepi című sorozat sem. Abby és Harper egy párt alkotnak, és Abby már komoly lépésre szánná el magát, azonban a karácsonyt Harper családjával kell tölteniük, és kiderül számára, hogy barátnője nem volt hozzá teljesen őszinte, ahogy a családjához és önmagához sem. Abby úgy érzi kilóg a családi idillből, amit Harper fenn akar tartani. Az érzelmes ünnepi vígjáték az elfogadás iránti vágyról, a családi kötelékekről, az önmagunkhoz való hűségről szól és arról, hogy mit meg nem teszünk azért, hogy ne rontsuk el a karácsonyt. A szintén nem szokványos animációs sorozatban, a Mikulás Rt-ben pedig a nézők Candy Smalls, az Északi-sark legmenőbb női elfjének történetét követhetik. Amikor a Mikulás utódját kell megtalálni szentestére, Candy síkra száll álmáért: hogy ő legyen az első női Mikulás a karácsony történetében. Fontos megjegyezni, hogy ez a sorozat, attól függetlenül, hogy animáció, nem kisgyerekeknek való. Kevésbé karácsonyi filmek, sorozatok Bár nem kifejezetten karácsonyi témájúak, számos olyan tartalom érhető el az HBO GO-n, ami elé szívesen odatelepedik az ember. Ilyenek például a Harry Potter, Gyűrűk ura, és A hobbit filmek. Ráadásul most már elérhetők a Varázsvilág legújabb tartalmai: a Harry Potter: Roxforti Házak Bajnoksága. (A 20. évfordulót pedig úgy ünnepli a stúdió, hogy 2022 januárjában a Visszatérés a Roxfortba című reunion-filmet hozzák el a nézőknek.) Gyerekeknek, és a meséket kedvelő felnőtteknek jó választás lehet a Jégvarázs, a Paddington, vagy akár a Pixar tavalyi filmje, az Előre is. Ez utóbbi méltatlanul kevés figyelmet kapott, részben a járvány miatt, pedig aranyos családi történet két testvérről, akik mágikus eszközökkel szeretnének gyerekkorukban elhunyt apjukkal utoljára találkozni. Ehhez számtalan próbatételt kell kiállniuk együtt, kalandokat átélniük, csak hogy rádöbbenjenek, mi az igazán fontos az életben és mennyit köszönhetnek egymásnak. Az idei év nagy dobása volt az HBO GO-n az Easttowni rejtélyek című krimisorozat Kate Winslettel a főszerepben. Bár nem túl szívderítő, a műfaj kevelőinek mindenképpen ajánlott. Aki nem látta évközben, érdemes pótolnia. Ezenkívül a James Bond-filmek is elérhetővé váltak a streamingen, ezek közül is lehet szemezgetni. Hogy szóljon valami a háttérben, ott a megunhatatlan Jóbarátok sorozat összes évada a klasszikus magyar szinkronnal. (December 31-én pedig exkluzívan az HBO GO-n lesz látható a Mátrix-trilógia.) Az idei év legnézettebb sorozata A szolgálólány meséje lett, második az idei Easttowni rejtélyek, harmadik pedig a Trónok harca. Ezeket követi a Jóbarátok és a Rick and Morty, az idei A boszorkányok elveszett könyve, amelyben Diana Bishop, a kiváló történész (és vonakodó boszorkány) egy ősi, mágikus kéziratra bukkan. Szintén mágikus a hetedik helyen végzett Csenobil után következő, a toplistán nyolcadik The Nevers. Ez a viktoriánus korba repíti a nézőt, ahol néhány nő különös képességekre, és ezzel együtt ellenségekre tesz szert. Egy olyan küldetésre indulnak, ami megváltoztathatja az egész világot. A kilencedik legnépszerűbb az Agymenők és a tizedik a Legacies - A sötétség öröksége lett. Filmek és sorozatok a Netflixen A Netflix is készült sajátgyártású, és kölcsönzött tartalmakkal a karácsonyi időszakra, melyek közül a legtöbb már elérhető. Ezek közül is valószínűleg a legnagyobb várakozás a Ne nézz fel! című sci-fi vígjátékot övezi, amely december 24-től lesz megtekinthető a Netflixen. Ebben Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence tudósokat alakítanak, akik felfedeznek egy a Föld felé robogó aszteroidát, amely ha becsapódik, az az emberiség végét jelentheti. A politikusok, és a világ azonban nem veszik őket komolyan, de ők felveszik a kesztyűt. "Valós események alapján, amelyek nem történtek meg – még" - így szól a Ne nézz fel! ajánlója. A trailerből kiderül, miért érdemes várni ezt a filmet: A karácsonyi hangulatot többféle Netflixes filmmel és sorozattal megteremthetjük: elérhető a kínálatban a Karácsonyi krónikák első és második része, vagy a tavalyi Alkalmi randevú című romkom, ami a klasszikus sémát követi: két szingli egyességet köt, hogy párnak adják ki magukat a családjuk előtt az ünnepek alatt. Idei adaptáció film A fiú, akit Karácsonynak hívtak, amelyben az eltökélt, ifjú Nikolas beteljesíti sorsát, amikor a manók által lakott, varázslatos földön elindul, hogy megkeresse édesapját. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az MKB Banknál 3,21% a THM; a Raiffeisen Banknál 3,44%; a CIB Banknál és a Gránit Banknál 3,45%; míg az Unicredit Banknál 3,58%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Kisebbek és nagyobbak számára is kikapcsolódást jelenthet a Klaus – A karácsony titkos története, amelyben egy önző postás és egy zárkózott játékkészítő meghökkentő barátsága örömet hoz a hideg, sötét városba, amelynek szörnyen nagy szüksége van rá. Aztán az online tékában ott a megunhatatlan karácsonyi romkom, a Holiday, és az elmaradhatatlan ünnepi családi vígjáték, a Rossz anyák karácsonya. Azoknak, akik nagyon unják már a klasszikus karácsonyi filmeket, tudjuk ajánlani a kínálatból A Grincset, illetve a tavalyi télapós thrillert Mel Gibsonnal, A dagadékot. Erre a filmre bármilyen elképzelésekkel ül be az ember, valószínű még így is meg fog lepődni rajta. Bár egyik sem új, a karácsonyi minisorozatok közül, akinek kimaradt, érdemes megnéznie (aki pedig látta, annak újranéznie) a Dash és Lily-t, az Új barát karácsonyra, illetve a Karácsony a családdal című sorozatokat. A Dash és Lily-ben a főszereplő kamaszfiú ki nem állhatja az ünnepeket, viszont egy lány könyvtári könyvbe rejtett titokzatos üzenetei és rejtvényei felkeltik az érdeklődését. A Karácsony a családdal egy német minisorozat, melyben a harmincas éveiben járó, nem túl sikeres főszereplő srác hazautazik a családjához karácsonyra. Ekkor derül ki, hogy a testvére az exével randizgat, és innentől a bajok csak szaporodnak. Az Új barát karácsonyra két évadában pedig a 30-as szingli Johanne ünnepi párkeresésbe fog. Az idén a legnépszerűbb sorozatok - amiket érdemes lehet pótolni, vagy újranézni - a Nyerd meg az életed (Squid Game) című koreai dráma volt, melyben több száz pénztelen játékos elfogad egy különös meghívást, hogy gyerekeknek való játékokban mérjék össze a tudásukat. Csábító díj – és halálos veszedelem – vár rájuk. Továbbra is népszerű az immár 3 évados Szexoktatás (Sex Education), melyben a terapeuta anyja miatt a bizonytalan Otis mindenre ismeri a választ a szextanácsadás tekintetében, így a lázadó Maeve felveti egy iskolai szexterápiás klinika ötletét. Bár A tanszékvezető a címe alapján nem hangzik izgalmas sorozatnak, mégis emlékezetes színfoltja az idei évi palettának, a főszerepben a Grace Klinikából ismert Sandra Oh-val. A történetben egy nagy egyetem jobb napokat látott Irodalom Tanszékén először neveznek ki színes bőrű nőt tanszékvezetőnek, aki igyekszik megfelelni a szédítő elvárásoknak. A szintén idei Lupin-ben Assane Diop, az úri tolvaj Arsène Lupin kalandjaiból merít ihletet, amikor bosszút áll az igazságtalanságokért, amelyeket egy gazdag család követett el az apja ellen. Végül, de nem utolsó sorban felkerült a legnépszerűbb sorozatok listájára a Te (You) is. Ebben egy veszélyesen megnyerő, de erősen rögeszmés fiatalember bármeddig képes elmenni, hogy beférkőzzön kiszemeltjei életébe. Filmek a tévében karácsonykor december 24. RTL klub TV2 Viasat3 8:45 Jégkorszak 11:05 Az ember, aki feltalálta a karácsonyt 10:35 Jégkorszak – Állati nagy karácsony 11:00 Tintin kalandjai 13:30 Dennis, a komisz karácsonya 13:10 Polar express 15:55 Shrek 15:10 Mi a manó 18:50 Jégvarázs 18:55 A Lego kaland 20:50 Neveletlen hercegnő 20:25 Reszkessetek, betörők! 21:00 Négy karácsony Már sokszor bebizonyították a kereskedelmi adók, hogy nincs karácsony Kevin nélkül... valamelyik adó minden évben leadja a Reszkessetek, betörők!-et az ünnepek alatt, idén a TV2. Az RTL a Neveletlen hercegnőt dobja be ellene aduászként, a Viasat 3 pedig a Négy karácsony című vígjátékkal vág vissza. A Jégvarázs különösen sokat lesz karácsonykor a tévében, és több adón is: az HBO is adja majd szenteste 18:15-kor. Késő este pedig a Coolon megy majd a Hivatali karácsony 23:20-tól. december 25. RTL klub TV2 Viasat3 8:45 Jégkorszak – Az olvadás 11:15 Mi a manó 13:45 Karácsony Artúr 13:25 Reszkessetek, betörők! 15:45 Dennis, a komisz 15:55 Shrek 2 18:50 Jégvarázs 2. 18:45 A Grincs (2018) 20:50 Neveletlen hercegnő 2. - Eljegyzés a palotában 20:25 Reszkessetek, betörők! 2: Elveszve New Yorkban 22:40 Káosz karácsonyra A TV2-n folytatódik délelőtt a Jégkorszak, délután a Shrek-maraton, az RTL-en a Jégvarázs 2-őt adják, és persze este jön a Reszkessetek, betörők! és a Neveletlen hercegnő második része is. A Szuper TV2-n 12:40-től adják a Bridget Jones naplóját, ami nélkül szintén elképzelhetetlen már a karácsonyi műsorújság. Az RTL 2-n lesz 15:50-től a Téli mese, és az HBO ismét kicsit hamarabb kezdi sugározni a Jégvarázs 2-t, 18:15-től. december 26. RTL klub TV2 Viasat3 8:10 Jégkorszak 3 - A dínók hajnala 9:50 Polar Expressz 12:10 Jégvarázs 13:00 Reszkessetek, betörők! 2: Elveszve New Yorkban 14:20 Jégvarázs 2. 13:55 Tintaszív 16:15 Dennis, a komisz ismét pimasz 15:55 Harmadik Shrek 18:25 Pókember 20:40 Reszkessetek, betörők! 3. 21:00 Pókember 2. (Tobey Maguire) 20:40 Nász-ajánlat 22:50 Aludj csak, én álmodom A Szuper TV2-n 8:15-től megy majd a Mr. Magorium meseboltja. A Viasat3 december 26-a délelőttre tartogatta az igencsak megosztó Polar Expresszt, az RTL - biztos, ami biztos - mégegyszer leadja egymás után az Jégvarázs két részét, ahogy az HBO is már 8:10-től. Ha pedig már nincs idén az RTL-n Reszkessetek, betörők!, azért műsorra tűzték a Dennis a komiszt. Este a Viasaton Pókember-maraton lesz, feltehetően a most mozikba került új film apropóján. Az RTL a Nász-ajánlattal készül estére, míg a TV2-n késő éjjel az Aludj csak, én álmodom lesz műsoron Sanra Bullockkal. Az RTL2-n pedig délután ismétlik Téli mesét 13:20-tól; este pedig a Rossz anyák karácsonya megy majd 21:00-tól.

