Elképesztő árak a szuperszexi sportágban: jó pénzért még Aleskától is vehetsz órákat

Egyre nagyobb hazánkban is az érdeklődés a légtorna különböző ágazatai iránt. Az aerial hoop, rúdtánc, rúdsport már a sztárok világába is betört, hiszen nemtől és kortól függetlenül egyre több celebet láthatunk a rúdon. Pár évvel ezelőtt még gyermekcipőben járt a sport, mára azonban Budapesten, és vidéken is sorra nyílnak a stúdiók. Edzőket, teremtulajdonosokat kérdeztünk arról, hogy mennyire is kell a zsebünkbe nyúlni, ha kipróbálnánk magunkat ebben a látványos sportban.

Hatalmas teret hódít a korábban talán csak filmekben látott rúdtánc, rúdsport, aerial hoop sportágak, ahol a sportolni vágyók elegáns mozdulatokkal, érdekes ruhákban végezhetnek hajmeresztő gyakorlatokat. Ahogy berobbant a köztudatban, úgy gomba módjára szaporodtak el a stúdiók Budapesten, és ma már egyáltalán nem számít meglepőnek, ha valaki ezt a sportot választja.

Rúdtáncot, rúdsportot, légtornát űzhetünk csoportosan, vagy magánórákon, kortól és nemtől függetlenül. Bár népszerű a sport, azért nem a legolcsóbb mulatságok közé tartozik, hiszen a bérletek igen drágák, ha pedig otthon szeretnénk gyakorolni, úgy bizony extra költségeink is felmerülhetnek azért, hogy biztonságos keretek között tudjunk gyakorolni.

Mint sok sportnál, úgy a különböző légtorna csoportoknál is pénzben a határ a csillagos ég. Rengeteg kiegészítőt vásárolhatunk, sőt akár mi magunk is tanulhatunk azért, hogy később rúdtáncot, vagy aerial hoopot oktassunk.

A rúdtánc és a rúdsport nem ugyanaz. A rúdtáncnál koreográfiát tanulhatunk meg, amihez szükséges az erre való cipő is, a rúdsport inkább átmozgat, és nem feltétlen az előadóművészetről szól. Ami még látványos, az az aerial hoop, ahol a rúdsporttal ellentétben a plafonról lógó függesztett, mozgó karikán végezhetünk különböző látványos elemeket. Az aerial silk is ehhez hasonló, itt azonban karika helyett egy selyem anyagon lóg le a táncos.

Míg az órák talán a kisebb költséget jelentik, addig az otthoni gyakorláshoz, a versenyhez és a komoly sportoláshoz elég sok eszközt be kell szereznünk, ami akár több tízezer forintos kiadást is jelenthet.

Hova forduljunk, ha gyakorolnánk?

Budapesten található a legtöbb stúdió. Bartos Kriszta, a Pole Heaven vezetője még 2010-ben kezdte a rúdsportot, akkor mindössze két stúdió dolgozott Budapesten, az edzéseken pedig 5-8 fő vett részt. Jelenleg a fővárosban mintegy 50 darab stúdió üzemel, képeznek oktatókat is, és már vidéken is egyre több a helyen van edzés. A sport népszerűsége egyre növekszik, az elmúlt 10 évben pedig sokat fejlődött a sportág, valamint annak oktatása is.

Nagyon széles a korkategória. A nemzetközileg elismert versenyeken már gyermek kategória is van, ahol három évesek is versenyeznek, sőt van 60+ korosztály is. Stúdiónkban a legfiatalabb tanítványunk hat éves, míg a legidősebb 59, sőt van pár férfi tanulónk is, így bátran állítjuk, hogy ez a sport kortól és nemtől függetlenül mindenkié

- tette hozzá Bartos Kriszta a Pole Heaven vezetője, aki azt is kifejtette, hogy az órák árszabása több dologtól is függhetnek.

Nagy szerepe van az árszabásnál a helyszínnek, az oktató képzettségének, az edzés hosszának valamint a létszámnak is. Általánosságban elmondható, hogy egy csoportos órajegy 6-12 fős edzés esetén 2500-3500 forint között mozog, míg egy magánóra, ahol csak egy emberre figyelünk, 6000-8000 forint között mozog. Mi maximum 4 fős minicsoporttal dolgozunk, illetve magánórákat tartunk, így az órajegyünk létszámtól függően 3500-6500 forint.

- mondta lapunknak a Pole Heaven vezetője.

Akár otthon is űzhetjük

Aki azonban komolyan veszi a sportot, az nem csak hetente egyszer gyakorol, hanem otthon is. Ez azonban több kiadást is jelenthet, ugyanis a felszerelés mellett bizony akár statikusra is szükségünk lehet azért, hogy biztonságosan gyakorolhassunk. A légtorna különböző eszközeit, tartozékait webshopokon is beszerezhetjük, a silk, hoop, vagy rúd választék árban és kínálatban is széles, viszont zsebbenyúlós.

A legdrágább része az otthoni rúdsportnak, rúdtáncnak maga a rúd beszerzése, ami 30 000 forinttól akár 100 000 forintba is kerülhet. A légtornához a karika szintén nagyjából 20 000 - 50 000 forint között mozog. Edzőruhát találhatunk már 6 000 forintért, de a minőségibb szettek, darabok 80-100 euróba is kerülhetnek.

- tette hozzá lapunknak Bartos Kriszta, aki kiemelte, hogy bár a rúdsporthoz nem szükséges a cipő, a rúdtánchoz elengedhetetlen a megfelelő támaszt és biztonságot nyújtó platform cipő, ami szintén szélesebb kínálatban elérhető. Bartos Kriszta arról is beszélt, hogy számára mely márkák a legkedveltebbek.

Személyes kedvenceim a Pleaser, és Hella Heels márkák, ezek 25 000 – 50 000 forint között mozognak. Ezeken kívül azonban még más kiegészítőkre is szükségünk lehet, legyen szó kesztyűről, vagy térdvédőkről.

Budapest egyik legnépszerűbb stúdiója az AlaskaAerial vezetőjét, Sáfrány Emesét is megkérdeztük arról, hogy hozzájuk kik járnak légtornára. Elmondása szerint bár egy nagyon nőies sportról van szó, vannak férfi vendégeik is, számukra a légtorna más stílusban jelenik meg. Korosztályt tekintve náluk is vegyes a felhozatal az általános iskolások, valamint a 20-as 30-as korosztály a legjellemzőbb, de mindig van kivétel.

Én főleg légtornával foglalkozom, bár ezt a sportot gyakran összemossák a rúdsporttal, mivel vannak párhuzamok benne, azonban teljesen más sportokról beszélünk. A rúdsport rögzített eszközön végzett, míg a légtorna instabil eszközről történik. Ennek a legnépszerűbb irányzata az aerial hoop, itt egy felfüggesztett karikáról lóg a sportoló. Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, még gyerekcipőben járt a sportág, mostanra azonban igazán népszerűvé vált ez hazánkban és külföldön egyaránt. Versenyekre is készülünk, valamint oktatókat is képzünk, ezzel biztosítva az utánpótlást.

- mondta mondta az Aleska Diamond művésznéven ismertté vált Sáfrány Emese. Stúdiójukban az árszabás, csak úgy, mint a többi fitness stúdióban, változó, hiszen a csoportos órák bérlet függőek. Emese elmondása szerint 2 000-3 000 forint egy kiscsoportos óra, a magánfoglalkozás nagyjából 8 000 forintnál kezdődik, valamint ők foglalkoznak oktatóképzéssel is, ez 95 000 forintba kerül. Az órák mellett felszerelésre is szüksége van annak, aki ezt a sportot választja.

Összetett kérdés a felszerelés, mert rengeteg az extra kiegészítő, valamint magát a sport és versenyruházatot is megvásárolhatjuk 10 000 forintért, de 150 000 forintért is. Az alapcsomag, amiben benne van minden, ami a sport elkezdéséhez kell 30 000 forint. Légtornát lehet otthon is végezni, ehhez egy stabil, betonszerkezetű plafon, vagy oszlop kell, de akár a kertben is felfüggeszthetjük magát a karikát. Ehhez érdemes egy statikus véleményét is kikérni, hogy biztonságosan sportolhassunk, ami további kiadásokat jelent.

- tette hozzá Emese, aki elmondta azt is, hogy a járványügyi korlátozások őket is, mint oly sok más stúdiót megviselték, nehezen viselte a piac a járványt. Jelenleg is visszaesést tapasztalnak, ugyanis az emberek félnek a betegségtől.

Hasonló véleményen van Szlávy Eszter is, a Szlávy Eszter Rúdsport Akadémia vezetője. Elmondása szerint a rúdsport, nagyjából 15 éve van jelen Magyarországon, 10 éve pedig elérhető az amatőrök számára is, 5 éve pedig mintegy robbanásszerűen megszaporodtak a stúdiók. A férfiak száma is lényegesen növekszik a sportágban, korban pedig náluk is vegyes a felhozatal. A felszerelés ára itt is változó.

Alapvetően a felszerelés nem drága, a gyakorló órákra a short, sportmelltartó széles árskálán kapható. Az Exotic cipők ára 20 000 forinttól a csillagos ég, 20 000 -50 000 forint a platformos cipő. Hasonló a helyzet a rudak árát tekintve is, hiszen attól függ ez, hogy használt, eredeti gyártó, esetleg személyreszabottan készült, ez 40 000 forinttól akár 300 000 forint is lehet.

- fejtette ki Szlávy Eszter, náluk a magánóra 6 000 és 10 000 forint között mozog, az órajegy 2 500 és 3 000 forint, míg a bérletek 12 000 -20 000 forint is lehet.