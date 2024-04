Most érkezett: így változnak a népszerű hazai szolgáltató árai májustól

A Warner Bros. Discovery 2024. április 18-án megerősítette a május 21-én Skandináviában, az Ibériai-félszigeten és Kelet-Közép-Európa bizonyos országaiban elinduló, továbbfejlesztett streaming-szolgáltatásával, a Maxszal kapcsolatos előfizetési információkat. A szolgáltatás rövidesen Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában és Lengyelországban is elérhető lesz.

Induláskor a Max különböző havi és éves előfizetési csomagokat kínál majd, továbbá egy Sport kiegészítőcsomagot, amely bármelyik alapcsomaghoz megvásárolható. A 2024-es Párizsi Olimpiai Játékok összes élő és on-demand közvetítése minden alapcsomagban benne lesz, így gondoskodunk arról, hogy minden ügyfelünk teljes hozzáférést kapjon a világ legnagyobb sporteseményéhez.

Standard csomag:

A felhasználók egyszerre 2 eszközön streamelhetnek tartalmat.

A tartalom Full HD felbontásban lesz elérhető.

Ebben a csomagban lehetőség nyílik maximum 30 letöltésre a tartalom offline megtekintéséhez.

Párizs 2024 a csomag része

minden országban elérhető lesz

Magyarországon a havi díj: 2790 Forint

Prémium csomag:

A legjobb fogyasztói élményt nyújtja.

A felhasználók egyszerre 4 eszközön streamelhetnek tartalmat.

A tartalom elérhető lesz Full HD vagy 4K felbontásban, illetve Dolby Atmos hanggal, ahol ez rendelkezésre áll.

Ebben a csomagban lehetőség nyílik maximum 100 letöltésre a tartalom offline megtekintéséhez. (Korlátozásokkal.)

Párizs 2024 a csomag része

minden országban elérhető lesz

Magyarországon a havi díj: 3890 Forint

Sport kiegészítőcsomag:

A Sport kiegészítőcsomag hozzáférést biztosít a legfontosabb sportesemények közvetítéseihez, beleértve a Grand Slam-tenisztornákat, a kerékpáros Grand Tours-okat, a Le Mans-i 24 órás autóversenyt, az Eurosport 1 és Eurosport 2 lineáris csatornát és számos további tartalmat.

Az ügyfelek a helyi műsortáblázatokból tájékozódhatnak az országukban elérhető tartalmakról. A Sport kiegészítőcsomag bármelyik alapcsomaghoz megvásárolható. A felhasználók egyszerre 2 eszközön streamelhetik a sporttartalmakat (az alapcsomagjukban elérhető streamekből).

A 4K-s sporttartalmak, minden előfizető számára elérhetők lesznek alapcsomag típustól függetlenül.

minden országban elérhető lesz

Magyarországon a havi díj: 1200 Forint



A Max ügyfélközpontú streaming-élményt kínál, többféle előfizetési és fizetési opcióval, így a felhasználók mindig az igényeiknek legmegfelelőbb alternatívát választhatják. A csomagok szolgáltatónként eltérők lehetnek.



Tartalomkínálat*



A Max európai bevezetésének kiemelkedő eseménye a Sárkányok háza második évadának június 17-i európai premierje. A Max, amely az élő sporteseményeket nem számítva is több mint kétszer annyi tartalmat kínál majd, mint jelenleg az HBO Max, új streaming-élményt jelent majd Európában. Idén nyáron, abban a 25 országban, ahol a Max elérhető lesz, egyedül ezen a platformon látható majd a 2024-es Párizsi Olimpiai Játékok minden egyes pillanata. A Párizs 2024 mindegyik csomagnak része lesz, így gondoskodunk arról, hogy minden ügyfelünk teljes hozzáférést kapjon a világ legnagyobb sporteseményéhez.



Az előfizetők a minőségi szórakoztatás hatalmas tárházához férhetnek majd hozzá a Warner Bros. filmjein keresztül, melyek közt megtalálható a Barbie, az Aquaman és az Elveszett Királyság vagy a Wonka; a Sony Pictures kínálatából a Pókember és A védelmező-filmek, illetve a Gran Turismo; a Universal stúdiótól a Feledés, a Lady Bird és a Mamma Mia!-filmek; az HBO saját gyártásában készült The Last of Us, A Fehér Lótusz, az Eufória, a True Detective: Night Country, A rezsim, A Szimpatizáns, Az elátkozott: Robert Durst halálos élete második évada és a hamarosan érkező The Franchise című új vígjátéksorozat.

Népszerű Warner Bros. alkotásokon alapuló új saját gyártású tartalmak is érkeznek a jövőben, mint A Pingvin, a Welcome to Derry (Stephen King Az című regénye alapján) és az új lengyel politikai kém thriller, az Eastern Gate. Emellett elérhetők lesznek a WB kiterjedt katalógusának olyan filmjei is, mint a Harry Potter-franchise, a Paddington, a Mátrix, A sötét lovag, a Joker és A Gyűrűk ura, illetve a Discovery olyan népszerű tartalmai, mint a Három hónap jegyesség, az Aranyláz Alaszkában és a Feljavítók.

* Az induláskor nem minden tartalom lesz elérhető.

Basic csomag reklámokkal –

Ez a csomag lehetővé teszi, hogy a felhasználók alacsonyabb áron juthassanak hozzá a Maxhoz, és az on-demand tartalmakban* reklámokat tartalmaz majd. A felhasználók egyszerre 2 eszközön streamelhetnek tartalmat. A tartalom Full HD felbontásban lesz elérhető.

Először a következő öt országban lesz elérhető: Románia, Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia. A Basic csomag reklámokkal elérhető lesz az induláskor Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában és Lengyelországban is.

Romániában a havi díj 4,99 Euro