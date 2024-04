Schwarzeneggerek országa leszünk? Gigaberuházást tervez a gyúrósok kedvenc márkája

Idén ötmilliárd forint vagy azt meghaladó összegű beruházással számol a tisztán magyar tulajdonú BioTechUSA cégcsoport, amely 2023-ban több mint 90 milliárd forint árbevételt ért el.

Az idei beruházási összeg nagy részét adja az 50 millió darab prémium fehérjeszelet előállítására alkalmas gyártósor, amelyet várhatóan a negyedik negyedévben helyeznek üzembe a cég szadai gyártó- és logisztikai komplexumában - ismertette Lévai Bálint, a cégcsoport vezérigazgatója, társtulajdonosa a cég éves eredményeit bemutató sajtótájékoztatón szerdán, Budapesten.

Az idén bővítik a szadai üzem szociális épületrészét, továbbá megkezdődött a dunakeszi üzem energetikai korszerűsítése, napelemes rendszerek telepítése - tette hozzá. Az Európában az egyik legnagyobb, Magyarországon pedig piacvezető étrendkiegészítő- és speciális élelmiszereket gyártó és forgalmazó cégcsoport a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére 15 százalékos növekedéssel, 90,49 milliárd forintos árbevételi csúcsot ért el tavaly. A forgalom 80 százaléka exportból származott.

Az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 3,5 százalékkal 10,47 milliárd forintra emelkedett tavaly. Lévai Bálint elmondta, hogy idén tíz százalékos árbevétel-növekedéssel elégedettek lennének, az EBITDA idei alakulását az alapanyagárak ingadozása, valamint a várható fogyasztói kereslet befolyásolhatja.

A tavalyi évet az energiaválság, a magas infláció mellett az ellátási láncok akadozása és az alapanyagárak hullámzása jellemezte, ami kihívás elé állította a gyártókat

- mondta. A termékfejlesztés házon belül tartásával és az elmúlt években a saját gyártási kapacitások folyamatos bővülésével a BioTechUSA jobban tudott reagálni a kereslet változásaira, mint versenytársai - tette hozzá. Termékkategóriák szerint a legnagyobb kereslet továbbra is a fehérjeporok iránt mutatkozik, valamint az étrendkiegészítők térhódítása is folytatódott; a proteinszeletek, vitaminok, kapszulák iránt is erős volt a kereslet.

Tavaly a társaság termékportfóliója 120 termékkel bővült.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A magyar piac tavalyi alakulásáról elmondta, hogy egyes fogyasztói csoportokban visszaesett a kereslet, a prémium szegmens viszont robusztusan teljesített. A több mint 100 országban működő cégcsoport tavaly folytatta nemzetközi expanzióját, 45 új üzletet nyitottak Európa-szerte. Az idén több mint 50 bolt nyitását tervezik az európai piacon: Németországban és Franciaországban 15-15-öt, Spanyolországban nyolcat, öt-öt boltot pedig a lengyel és olasz piacon.

A BioTechUSA jelenleg 103 országban, 49 webshoppal, 307 franchise üzlettel, 1800 munkavállalóval és 4500 partnerrel működik. A társaság továbbra is előnyként tekint a többcsatornás (omnichannel) értékesítési modellre, amelynek célja, hogy minél szélesebb körben váljanak elérhetővé termékei az online és offline térben.A magyar és export piacokat a 2014-ben átadott szadai gyártó- és logisztikai bázisról, illetve a dunakeszi üzemből látják el.

A BioTechUSA márkán kívül a cégcsoport további négy brandből áll: ezek a 2020-ban felvásárolt Scitec Nutrition táplálék-kiegészítő forgalmazó; a Builder webáruház; az egyedi keverőpalackokat gyártó ShakerStore, valamint a vitaminkészítményeket forgalmazó VitaminShop webáruház.