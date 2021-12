Ezek a legfinomabb bejglik 2021-ben Magyarországon: itt a cukrászdák listája

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Elkezdődött az idei advent, számolunk vissza az ünnepekig, így nem csoda, hogy már most elkezdődött a karácsonyi sütemények időszaka is. Magyarországon pedig nincs karácsony bejgli nélkül! A Magyar Cukrász Ipartestület pedig már most eredményt hirdetett az Év Bejglije rangos szakmai megmérettetésen, ahol diós kategóriában a Trattoria di Sophia bejglije tarolt, amelyet Simon Andrea, cukrászmester készített.

Csak úgy, mint az Év Fagylaltja, vagy a Magyarország Tortája versenyek, úgy az Év Bejglije verseny is hasonlóan a minőségre helyezi a hangsúlyt. A kiváló alapanyagokból készült karácsonyi sütemények között a kézműves bejgli is egyre népszerűbb. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ipartestület közlése szerint a 2021-es versenyre olyan termékekkel nevezhettek a cukrászdák, amelyek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírásának, mivel köztudott, hogy a bejgli a Magyar Élelmiszerkönyvben „védett" termékként szerepel. A tavalyi évhez hasonlóan, amikor először rendezték meg a versenyt, idén is kategóriánként háromfős zsűri értékelte a munkákat, a három kategóriában összesen 56 bejglit kóstoltak és értékeltek a zsűri tagjai. Hagyományos diós, hagyományos mákos és ínyenc kategóriában lehetett nevezni a versenyre. A diós kategóriában indultunk, mert, amikor ez a bejglink elkészült valahogy éreztük a receptúra alapján, hogy nagyon jól sikerült. - mesélte Záhonyi Alexandra, a Trattoria di Sophia üzletvezetője, aki szerint azért is különösen nagy elismerés ez számukra, mert június óta vannak csak a piacon. Alig hittem el, amikor a cukrászaink felhívtak, hogy nyertünk. Szinte az esélytelenek nyugalmával indultunk, hiszen az ország tortája vagy más hasonló versenyeken is azért olyan cukrászatok nyertek eddig, akik már évtizedes hagyományokkal bírnak. Mi, étteremként és cukrászdaként együttesen üzemelünk, de a cukrászatunk elég széles palettával működik, hiszen 70-80 féle süteményünk van – tette hozzá az óbudai étterem üzletvezetője. A zsűri tagjai voltak – többek között - Auguszt József cukrászmester, a Fény utcai Auguszt Cukrászda tulajdonosa, Karl Zsolt cukrászmester, a dunaharaszti Karl Cukrászda tulajdonosa, a tavalyi verseny többszörös díjazottja, valamint Nándori László cukrászmester, a budapesti Nándori Cukrászda tulajdonosa. Duplán elismerés, hogy a zsűriben ilyen nagynevű cukrászmesterek foglaltak helyet. Ha keresnénk a diós bejglink titkát azt mondanám, hogy az a különlegessége, hogy mi csináltuk. De a titok másik része, hogy prémium alapanyagokkal dolgozunk, ami igazán megbízható minőséget ad. – mondta Záhonyi Alexandra. Hagyományos diós kategória első három helyezése: Aranyérmes, az Év Diós Bejglije díj nyertese: Simon Andrea, Trattoria di Sophia – Budapest

Ezüstérmes: Pass Szilvia, Aranyalma Cukrászda – Székesfehérvár

Bronzérmes: Kiss Zoltán és Kiss Dániel, Kiss Cuki - Lajosmizse Hagyományos mákos kategóriában: Aranyérmes, az Év Mákos Bejglije díj nyertese: Szurgent Péter, Szurgent Kézműves Fagylaltozó és Cukrászda - Budapest

Ezüstérmes: Németh Béla, Sütibolt - Keszthely

Bronzérmes: Kara József Zoltánné, Erika Cukrászda - Kesztölc Ínyenc kategóriában: Aranyérmes, az Év Ínyenc Bejglije díj nyertese: Advent Gyöngye - Urbán Ildikó, Ildikó Cukrászda - Szarvas

Ezüstérmes: Napos Körte bejgli – Berecz Attila, Máksüti Kézműves Cukrászda, Piliscsaba

Bronzérmes: Karamellizált almás, sütőtökös bejgli – Rus Annamária, Békés Kitti, Fodor Ibolya, Virág Cukrászda - Érd A legmagasabb pontszámot elérő bejglinek járó Auguszt Elemér különdíj nyertese: Advent Gyöngye - Urbán Ildikó, Ildikó Cukrászda - Szarvas

