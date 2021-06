Ördögűzés, divatbemutató, lövöldözés a magyar mozikban: mi kell még, hogy becsábítsák a nézőket?

Csütörtökön lesz harmadik hete, hogy kinyitottak idén a plázamozik, sok más szolgáltató pedig - mint az artmozi hálózat - már másfél hónapja várja a nézőket. Ennek ellenére még a Cinema City-k megnyitása után is viszonylag kevesen voltak moziban - bár, így is négyszer annyian, mint a megelőző hetekben. Múlt hétvégén azonban mozikba került számos régóta várt film, például a Szörnyella. Képes lehetett egy élőszereplős Disney-film, Egy igazán dühös ember, és a Démonok között-trilógia harmadik darabja megtörni a jeget, és becsábítani a magyar közönséget? Mutatjuk.

A mozik nyitóhétvégéjén a termek kongtak az ürességtől: összesen 496 mozijegyet, a két évvel ezelőtti szám mintegy ötszázadát vásárolták meg. A toplistára így 100 néző alatti filmek is felkerültek, de akadt olyan vetítés is, amit tízen sem láttak. A rekordalacsony számokhoz hozzájárult, hogy akkor még kevesebben rendelkeztek védettségi igazolvánnyal, és a 16-18 év közöttiek oltása még meg sem kezdődött. Továbbá egyetlen új filmet tűztek műsorra, a többi tavalyi vagy tavalyelőtti volt. Természetesen a multiplexek zárvatartása ugyancsak nem segített az alacsony nézőszámokon.

A Cinema City mozijai viszont június 3-tól megnyitottak és sok új film is érkezett a vásznakra, ez pedig a jegyeladási statisztikákon is meglátszott. A Filmforgalmazók Egyesületének honlapján található becsült adatok alapján a múlt hétvégén (ami a mozis berkekben csütörtöktől vasárnapig számolódik) a magyar mozik együttesen 55 336 jegyet adtak el, és 89,4 millió forintos bevételt termeltek. Két hete még csak 35 059 jegy kelt el.

Ehhez természetesen hozzájárul, hogy azóta még többen megkapták a védettségi igazolványukat, illetve a második oltásukat és már jobban ki mernek mozdulni. A három legtöbb bevételt hozó és nézőt bevonzó film - mindegyik premier - meghaladta az előző hétvégi összesített eredményeket, ez pedig bizakodásra adhat okot. Úgy tűnik, Emma Stone Szörnyellája, az igazán dühös Jason Statham és maga az ördög képes volt több mint 50%-os emelkedést hozni jegyeladásban és bevételben.

Három hete még a Tom és Jerry vezette a statisztikákat, 5,96 milliós bevétellel és 4716 nézővel, később a harmadik, majd múlt hétvégén már a negyedik helyre csúszott, de stabilan tartja magát a topban. Továbbra is hódít a Godzilla Kong ellen, az animációs Lelki ismeretek (Soul) és a Spirál: Fűrész hagyatéka.

Összevetésképpen tavaly nyáron, amikor megnyithattak a mozik az első karanténidőszak után és még nem voltak nyitva a Cinema City mozijai, összesen 8283 jegyet adtak el június 25-e és 28-a között, a bevétel pedig még a 9 millió forintot sem érte el, ami 2019. azonos időszakának mindössze a 4 százalékát tette ki. Megnéztük azt is, hogy 2019. azonos hetének (23.) hétvégéjén mennyi jegyet adtak el a mozik: 138 ezren ültek be 1-1 filmre és a bevétel közelítette a 211,7 milliót. A legnézettebb film pedig az X-men: Sötét főnix volt.

Tehát ha úgy vesszük, akkor a sok nehezítő körülmény ellenére a mozikban ez a nézőszám pandémiás helyzethez képest nem meglepő, vagy rossz. A KSH egy hete megjelent elemzéséből kiderült, hogy mennyire nehéz helyzetbe kerültek a koronavírusjárvány alatt a mozik. A tavalyi 257 ezer mozielőadás közel fele volt az egy évvel korábbinak és 2020-ban a hazai mozik 4,3 millió látogatót fogadtak, 72%-kal kevesebbet, mint 2019-ben.

Az elemzésből az is kiderül, melyik filmek voltak 2020-ban a legnépszerűbbek a mozikban: a Bad Boys: Mindörökké rosszfiúkra több mint 337 ezren voltak kíváncsiak, második lett az Úriemberek (206,6 ezer fő), harmadik a Tenet (183,5 ezer fő). Utána a következőképpen alakult a sorrend: Tőrbe ejtve (154,6), Star Wars: Skywalker kora (148,0), Jumanji - A következő szint (136,6), Dolittle (129,9), Sonic, a sündisznó (121,9), Nagypapa hadművelet (116,8), Scooby! (107,3). Ezek közül 4 film premierje még 2019-ben volt.

Ahogy az elmúlt évek hétvégi bevételein látszik: a múlt év nem a mozik éve volt, és már az idei év bevételeiből is kiharapott egy nagy darabot a pandémia. A korábbi években 200-300 milliós bevételek között ingadoztak a hétvégék, és voltak olyan kiugró időszakok is, amikor ezek duplája, triplája is összejött jegyeladáshoz. Természetesen ehhez kellettek olyan blockbuster-filmek, mint a Star Wars: Skywalker kora, vagy a Bosszúállók: Végjáték.

Szerencsére a tavaszi-nyári mozinyitás idén abban is más, mint a tavalyi, hogy most már azért lesznek új filmek: vannak olyan premierek, amiket nem lehet már tovább tologatni. Tavaly olvasóink szavazataiból az derült ki, hogy azok, akik mennének moziba, arra várnak, hogy olyan filmet adjanak végre, ami érdekli őket, akkor pl. a Tenet volt az egyik ilyen. Idén a még életben lévő korlátozások miatt több gátja is lehet, hogy valaki nem jut el a filmre, amit szeretne megnézni, ezért újra feltesszük azt a kérdést, amit tavaly: téged mi tart(ott) vissza a mozizástól?

Milyen filmek várhatók a nyáron?

A teljesség igénye nélkül: június 10-től megy a mozikban a Démonok között 3., az Egy igazán dühös ember (Jason Stathammel) és a Szörnyella - ahogy a fentiekből kiderült, ezt már sokan látták is. Június 17-én érkezik a mozikba a Hang nélkül 2., az új Pixar animációs film a Luca, és a Sokkal több, mint testőr. Június 24-én mutatják be a Halálos iramban 9-et, és a Nyúl Péter 2-őt. Július 1-től pedig az Oscar-díjas Még egy kört mindenkinek (Mads Mikkelsennel) lesz végre moziban is látható, és a streamingre már korábban szintén felkerült Raya és az utolsó sárkány is. Érkezik még a Senki és az Űrpiknik.

Július 8-án mutatják be a mozik a már régóta várt Fekete özvegyet, az Oscar-díjas Minarit, és a gyerekek örömére érkezik az új Szilaj-film, valamint bemutatják a Valaki a túloldalon c. svéd horrort. Július 15-én mutatják be a Becsúszó szerelem c. magyar filmet, és érkezik a Diana esküvője is. A nyár további felében tűzik műsorra a Kedves kém, Space Jam - Új kezdet, a Dzsungeltúra, a Free Guy, a Mancs őrjárat: A film című filmeket. Aki a Szupernóvát, a Shang-Chi és a tíz gyűrű legendáját, a Dűnét, vagy az új Bond-filmet várja, annak türelmesnek kell lennie még szeptemberig.