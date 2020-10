Szemet vetett a magyar vízkészletre az EU: a jövőnk múlhat ezen a lépésen

Jól látszik, hogy a mezőgazdasági termelést az elmúlt évtizedekben jelentősen befolyásolta az éghajlatváltozás, a korábbiaknál magasabb hőmérsékletek, a csapadék mennyiségének csökkenése, a megnövekedett napsugárzás és a szárazság intenzitásának fokozódása Épp ezért dolgozott ki két megközelítést az Európai Bizottság a mezőgazdaság éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében: az öntözés döntéstámogató rendszerét (Decision Support System for Irrigation: DSSI), amely információs támogatást nyújt a felhasználó számára, valamint a zöld szélfogók (Green Windbreaks: GWB) programját, amely megvédi a táji területeket a vízveszteségtől, a talajeróziótól és a szélkároktól. A témáról tartottak workshopot a Régiók és Városok Európai Hetén (European Week of Regions and Cities) októberben Brüsszelben, amelyen a HelloVidék is részt vett.

Miután a szakemberek tudják, hogy az éghajlatváltozás hatásait valószínűleg nem lehet elkerülni, ezért válik minden korábbinál fontosabbá a megfelelő mérséklési és alkalmazkodási intézkedések végrehajtása, mind a mezőgazdasági termelésre, mind a vidéki területek és régiók gazdaságára gyakorolt jelentős negatív hatás elkerülése érdekében. Ebben segíthet az úgynevezett LIFE ViVaCCAdapt projekt, amely egy átfogó stratégiát dolgozott ki a lehetséges megoldási alternatívák érdekében.

A projekt konkrét céljai a következők:

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiai intézkedéscsomagjának meghatározása egy holisztikus megközelítés alkalmazásával, amely magában foglalja az együttműködést számos különféle ágazat szakértőivel, ideértve a mezőgazdaságot, az erdészetet, a hidrológiát, az idegenforgalmat és a várostervezést. A projekt figyelembe veszi a javasolt mezőgazdasági intézkedések által kiváltott lehetséges környezeti problémák szakértői értékelését;

kísérleti döntéstámogató rendszer (DSS) létrehozása az öntözés és az ehhez kapcsolódó vízfogyasztás ésszerűsítése érdekében a Víz Keretirányelv követelményeinek megfelelően;

bemutató központ a zöld szélfogók (GWB) telepítésének bemutatása érdekében, hogy jól láthatóvá váljon, hogy ezek milyen hatással vannak a talajminőség és a biológiai sokféleség fenntartására.

A brüsszeli workshopon ezeket a megközelítéseket ismerhettük meg közelebbről. Elsőként nézzük meg az az öntözés döntéstámogató rendszerének (Decision Support System for Irrigation: DSSI) működését, gyakorlati használhatóságát és az ezzel kapcsolatos, eddigi tapasztalatokat.

A rendszer javaslatot készít az öntözésre a növény és az öntözőrendszer típusa alapján, amihez több tényezőt vesz figyelembe: az időjárás előrejelzését, a talaj vízvisszatartó tulajdonságait. Az adatokat csomagokba gyűjti, majd ezeket egy úgynevezett TDR talajnedvesség mérő szonda a kommunikációs egységen keresztül elküldi a központi szervernek. A gazda telkén összegyűjtött adatok és az időjárás-előrejelzés adatai alapján a rendszer automatikusan kiszámítja az öntözéshez javasolt időt és a vízmennyiséget

- mondta el a beszélgetésen Patricija Štor, a szlovéniai ROD Ajdovščina Regionális Fejlesztési Ügynökség projekt-koordinátora.

