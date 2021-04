Orbán Viktor: 3,5 millió beoltott után jöhet a nyitás következő lépcsőfoka

A miniszterelnök nagypénteken a Kossuth Rádióban beszélt a friss járványügyi adatokról: mint elmondta a tegnapinapon 260 magyar hunyt el a koronavírus miatt, és több mint 9 ezer új fertőzöttet találtak. Orbán Viktor beszélt a nyitás következő lépcsőfokairól, ahogy a 18 éven aluliak beoltásáról is.

A szakembereknek igazuk van, hogy az óvatosságra helyezik a hangsúlyt: húsvétkor is óvatosan kell mozognunk.

Mindenkit arra kérek, hordja a maszkot, tartsa a távolságot, legyünk tekintettel egymásra

- mondta el a miniszterelnök. A tegnapi napon 260 haltak meg, több mint 9 ezer új fertőzöttet találtak, de 863 ezren már másodszor is magkapták az oltást. Április 13. után a beoltottak száma meghaladja majd a 3 milliót: onnantól felgyorsulnak az események. A keleti vakcinák jönnek időben, de mostantól talán a nyugati vakcinák is rendben, a terv szerint érkeznek majd. Húsvét után óvatosan, de újra nyithatnak az üzletek, ahogy az a rendeletben is megjelent.

Ha megvan a 3,5 millió beoltott, jön a következő lépés, de ennek részleteiről egyelőre még nem beszélt a miniszterelnök.

A brit mutánst lassítani lehet, de korlátozásokkal megállítani nem, csak a vakcinával. Orbán Viktor elmondta, a nyugati államok azért zárnak most, mert nincs keleti vakcinájuk, Magyarországak van, ezért nyithatunk hamarabb, mint ők.

3,7 milliónál tart a regisztráltak száma. Elméletileg lehet egy olyan pont, hogy több vakcinánk van, mint amennyien regisztráltak. Nagy kérdés, hogy akkor mi lesz: talán a 16 -18 éveseket el lehet kezdeni oltani, de ez még nagy kérdés.

Ha megvan a 3,5 millió beoltott, akkor óvatosan nyithatnak a szállodák, kultúrális intézmények, melyeket a vakcinaigazolással látogathatóak lesznek. Ez talán ad némi lökést a regisztrációnak, elképzelheő, hogy többen kedvet kaphatnak hozzá - mondta el az Orbán Viktor.

Címlapkép: Getty Images