Nem vicc: 30 százalékot tud megspórolni a fűtésszámláján az, aki most lép

A tavasz beköszöntével nem szívesen gondolunk a fagyosabb napokra, pedig most a legjobb beszerezni a téli tűzifát. Ugyanis a következő fűtési szezonra ki tud száradni a fa, sokkal jobb lesz a fűtőértéke, így a költségek akár 30 százalékát is meg lehet spórolni. Az állami erdőgazdaságoktól legálisan kitermelt, súly helyett köbméterre számolt fát lehet vásárolni, ráadásul a tűzifa fenntartható gazdálkodásból származik: a kivágott fák helyére csemeték kerülnek. Számos akció is várja az érdeklődőket, akik a járványügyi előírások betartásával vásárolhatnak országszerte az erdészeteknél.

Március végén, a vegetációs időszak elindulásával a legtöbb erdőterületen idén is befejeződött a fakitermelés. A tél végéig tartó szezonban az erdőgazdasági szektor felkészült, így elegendő tűzifa van készleten a lakosság biztonságos ellátásához. Az állami erdőgazdaságok országszerte kidolgozták a favásárlás járványügyi szempontból biztonságos lebonyolítási lehetőségeit, bárki biztonságosan tüzelőhöz juthat a jelenlegi helyzetben is - írja közleményében az Agrárminisztérium.

Érdemes ugyanis minél hamarabb beszerezni a téli tűzifát. Az időben megvásárolt, és így kellően kiszáradt fa fűtőértéke sokkal magasabb, mint a frissen vágott, vizes fáé. Akár 30 százalékot is spórolhat a fa mennyiségén, és így a vételáron, aki száraz fával fűt. Akinek lehetősége van fedett helyen tárolni a tűzifáját, annak érdemes akár két évre előre is vásárolni, mert így valóban a maximum fűtőértéket tudja kihozni téli tüzelőjéből.

Az erdőgazdaságoktól származó tűzifa egyben garancia arra is, hogy a vásárló valóban a kifizetett mennyiséget kapja kézhez, hiszen köbméterben történik az elszámolás, nem pedig súly alapján, ami nedves fa esetében sokkal nagyobb értéket mutat. Az állami erdőgazdaságok minden esetben számlával és szállítójeggyel igazolják, hogy legálisan kitermelt fát vásárol a vevő. Ez azt is jelenti, hogy a faanyag fenntartható erdőgazdálkodásból származik, ahol minden fa utánpótlása biztosított.

Az erdészetek a járványhelyzetben mindenütt felkészültek a biztonságos értékesítésre, így az ország minden részén ki tudják szolgálni tűzifával a lakosságot. A legtöbb helyen megoldott az online fizetés vagy az átutalás lehetősége, ahol pedig erre igény van, ott a pénztárakban meghatározott nyitvatartási rend szerint, a járványügyi előírásokat betartva fogadják a vevőket. A belföldi fuvarozás zavartalanul működik, így a faanyag kiszállítása is mindenütt megoldott.

Több erdőgazdaságnál mindemellett különböző akciókkal várják a lakossági vásárlókat. Az egyes esetekben 10-20 százalékot elérő kedvezmények térségenként eltérőek, ezért vásárlás előtt érdemes az érintett erdőgazdaságnál tájékozódni. Van, ahol a régióban jellemző egyes fafajok vásárlásakor kapható kedvezmény, és van, ahol házhozszállítási akciót hirdettek a lakossági tűzifa vásárlásokkal kapcsolatban.

Címlapkép: Getty Images