Megismétlődhet a 2013-as nagy dunai árvíz-katasztrófa?!

A hat évvel ezelőtti árvíz megkímélte a Felső-Tisza vidékét, de a Duna vonalán, több helyen is kiöntött a hirtelen, nagy mennyiségben lehullott csapadék hatására. Mivel most is jelentős mennyiségű csapadék hullott és folyamatos készültség volt a hazai folyókon, a HelloVidék arra volt kíváncsi, milyen árvízvédelmi-fejlesztések történtek, illetve melyek még a kritikus térségek.

A katasztrófavédelem nemcsak országos és megyei szinten, hanem minden járásban és az ország legtöbb településén mentőcsoportokat hozott létre. Ezek a mentőcsoportok elsősorban árvízi védekezésre vannak kiképezve, így veszélyhelyzetben felkészülten tudják segíteni a rendvédelmi szervek védekező munkáját, növelik a települések önmentő képességét. Országszerte mintegy 1500 megyei és helyi mentőszervezetben összesen 26 ezer önkéntes végez mentési és kárelhárítási feladatokat, kiegészítve a katasztrófavédelem tevékenységét.- fejtette ki Mukics Dániel, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője

A 2013-as árvízben érintett Győrújfalu és környékén történtek fejlesztések a Duna Program keretén belül, ami egy EU-s beruházás volt. Ennek köszönhetően fejlesztettük például a már meglévő töltéseket, többek közt azokat a részeket is megújítottuk, amelyek az akkori árvíz során nem voltak túl stabilak és könnyebben áteresztették a vizet. Legfőképp a Duna, Budapest feletti területén, az esztergomi szakaszán és a korábban is érintett településeken zajlottak töltésmagasítások, töltés megerősítések, ahol erre szükség volt - mondta a HelloVidéknek Siklós Gabriella az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

A Duna alsó szakaszán, Baja környékét hatalmas, jeges árvíz érte 1956-ban, ezt követően ott megemelték a töltéseket. Ezen a területen a mértékadó árvízhez képest olyan magasan vannak a töltések, hogy ott nem indokolt ezeknek a védőrendszereknek a növelése vagy erősítése. Pont ezért, Budapest alatt a védelmi készültségi fokozatokat ritkábban kell elrendelni, mivel nagyobb területe, helye van a víznek.

