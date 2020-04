Fél millió magyar háztartásnak internete sincs: ezekben a régiókban a legrosszabb a helyzet

Magyarországon a háztartások 86 százaléka rendelkezik szélessávú internetkapcsolattal, de míg így is megközelítőleg több mint fél millió háztartás nem mondhatja el ugyanezt magáról. És bár az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy egyre több magyar háztartás csatlakozott be az internet világába, azért jócskán van olyan hazai régiónk, ami igencsak az elmaradott EU-s régiók táborába tartozik.

Bár úgy általában is, de napjaink járványügyi korlátozási közepette még inkább kiemelkedően fontossá vált a szélessávú internethez való hozzáférés lehetősége. Ugyanúgy Magyarországon, mint az EU más országaiban is. Az Eurostat 2019-es IKT-használatról készített felmérése szerint az Európai Unió háztartásainak - átlagban - 88 százalékának volt hozzáférése szélessávú internethez.

A tagállamok közül a legszélesebb körű hozzáférést Hollandiában mérték, míg a legkorlátozottabbat Bulgáriában. Előbbi országban a háztartások 98 százaléka volt csatlakoztatva szélessávú internethez, utóbbiban ezzel szemben csupán a háztartások 75 százaléka tudott élni ezzel a lehetőséggel.

Na, de mi a helyzet Magyarországgal?

Orbán Viktor még március 13-án jelentette be, hogy március 16-tól a magyar diákok nem mehetnek be az iskolákba, az intézményeknek az oktatást digitális alapon kell megszervezniük. Immáron 1 hónapja tehát kulcskérdéssé vált - ha lehet, az eddigieknél még inkább -, hogy a hazai háztartások egyáltalán hány százalékának van szélessávú internet hozzáférése? Az Eurtostat adataiból kiderül, hogy 2019-ben, átlagosan

a magyar háztartások 86 százaléka rendelkezett szélessávú internetkapcsolattal.

Ez az EU-ban összesítésben a 16. helyet jelenti a képzeletbeli tabellán, az átlagtól 3 százalékos elmaradással. Számszerűen pedig azt - a KSH 2016-os mikrocenzusának adatait alapul véve -, hogy hazánkban megközelítőleg

562 940 háztartásnak nincs otthoni hozzáférhetősége szélessávú internetkapcsolathoz.

Az idő tükrében

A magyar adatokkal kapcsolatban érdemes azt is megnézni, miként változott a lakosság szélessávú internet-hozzáférése. Míg 2015-ben a hazai háztartások csupán 75 százaléka fért hozzá szélessávú internethez, addig 2019-re ez a szám 86 százalékra duzzadt.

A hazai régiók közül Budapest szerepelt a legjobban, a fővárosban ugyanis a háztartások 92 százaléka fért hozzá szélessávú internethez 2019-ben. Budapestet Közép-Magyarország követte a listán 91 százalékos hozzáféréssel, de 85 százalék fölött szerepelt még Dunántúl és Közép-Dunántúl is. A legrosszabb adatot 2019-ben Észak-Magyarországon, illetve Dél-Alföldön mérték 81-81 százalékos hozzáféréssel.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy míg 2015-ben összesen 8 magyarországi régióban is 80 százalék alatt maradt a háztartások hozzáférése - 4 esetben 70 százalék alatt is -, addig 2019-re az összes hazai régió 80 százalék fölött teljesített.

De ez mit jelent nemzetközi összehasonlításban?

Mint ahogy azt említettük 2019-ben átlagosan az EU-s háztartások 89 százaléknak volt odahaza szélessávú internet-kapcsolata. Budapest és Közép-Magyarország előzte tavaly ezt a számot 92, illetve 91 százalékkal. Észak-Magyarország, Dél-Alföld, Észak-Alföld, valamint Alföld és Észak ellenben már 7-8 százalékkal elmaradt az EU-s átlagtól.

A két legrosszabbul teljesítő magyar régió (Dél-Alföld, Észak-Magyarország) egyébként az összesített EU-s, több mint 700 régiót felvonultató listán hátulról a 97-98. helyen helyezkedik el. Míg a két legjobb (Pest, Közép-Magyarország) elölről a 125. és 138. helyen szerepelt 2019-ben.

