Erre senki sem számított: így forgatta fel a járvány a családi kasszát

A karantén nem csak az életvitelünket forgatta fel gyökeresen, de a költési szokásainkat is alaposan megváltoztatta. Ha hihetünk a felméréseknek, szinte el is felejtettük a készpénzt és a szükséges eszközök egy jelentős részét az interneten keresztül szerezzük be. Van azonban, amire a szokásos összeg többszörösét költjük, mint a veszélyhelyzet kihirdetése előtt.

Nem túlzás azt állítani, hogy sokuk élete gyökeresen megváltozott az elmúlt pár hét leforgása alatt: a koronavírus-járvány felforgatta a világunkat, és drasztikusan megváltoztatta utazási szokásainkat, munkahelyeinket, családi és emberi kapcsolatainkat, a költéseinkről nem is beszélve!

Gondoljunk csak a februári, márciusi pánikvásárlásokra, vagy az azutáni pangásra, a webáruházak, online boltok felfutására - egy biztos, alapvetően megváltoztak pénzköltési szokásaink, mást vásárolunk és máshogyan. Egyrész bizonyos hogy az otthonmaradással sok pénzt megspórolhatunk, ugyanakkor vannak sokan, akik egyből el is költik azt, például, hogy oldják a stresszt:

Stresszköltés

A jelenlegi pandémiás helyzetről sok mindent el lehet mondani, de azt hogy megnyugtató, békés időszak lenne, azt nem. A tartós szorongás, a stressz mindenkiből más-más viselkedési formákat hoz elő, van, aki az alkoholhoz nyúl, van aki többet eszik, és vannak, akik a vásárlásba menekülnek. A Credit Karma nemrégiben az amerikai lakosság körében végzett felmérése szerint a válaszadók 35 százaléka impulzusvásárolt már a stressz kezelésére a járvány alatt. Nekik közel a fele hetente legalább egyszer költ feleslegesen, csak azért, hogy jobban érezze magát, 17 százalékuk pedig naponta végzi ezt - számol be a Huffpost.com.

Szórakozás - most másképp

Noha szinte most semmit nem költünk bárokban, és mozikban, ugyanakkor feltehetően többet költünk olyan ("eszképista") dolgokra, melyek segítenek elfelejteni a valóságot. Ilyen például a filmnézés, a fizetett tartalmak, vagy pedig az online játékok.

Mindent otthonról pár kattintással

A járvány itthon is az online szektor gyors növekedését hozta el. Bizonyos kategóriák kereslete kifejezetten a járvány-helyzet miatt lendült fel (élelmiszerek, tisztítószerek, vitaminok, gyógyszerek és egyéb FMCG termékek), míg más kategóriákban a digitális oktatás, távmunka okozott megnövekedett keresletet (műszaki cikkek, laptopok, számítástechnikai kiegészítők) - olvasható a GKI Digital online kiskereskedelmi gyorsjelentésében.

Ahogy teltek a hetek, sorra jelentek meg újabb és újabb igények: az otthonléthez kapcsolódó bútorok, kényelmes ruházat, lakásfelújításhoz, kertrendezéshez szükséges eszközök, valamint sportszerek forgalma nőtt meg.

A mérések szerint a járvány eredményeképp március közepe és április vége közötti másfél hónap során - csupán a termékrendelések tekintetében - több mint 50 ezer új vásárló jelent meg a magyar online kiskereskedelmi piacon.

Ezt vesszük

A terület, ahol szokatlanul magas volt a forgalom a gyógyszerek, illetve gyógyászati termékek voltak, ott tavaly márciushoz képest majdnem 50 sázalékos volt a növekedés - derült ki a márciusi kiskereskedelmi statisztikákból, melyeket múlt csütörtökön közölt a KSH.



A március nagy vesztese az üzemanyagforgalom volt, egyrészt az árak zuhanása, másrészt a kijárási korlátozások miatt, és érdekesség, hogy a szokásosnál sokkal nagyobb volt a tojásforgalom

Érintésmentesen

Arról, hogy a koronívírus életben marad-e a készpénzen, és ha igen, mennyi ideig, rengeteg egymásnak ellentmondó hírt is olvashattunk. Talán ennek is köszönhető, hogy az egész világon, így Magyarországon is megnőtt a kártyák, és főleg az érintésmentes vásárlások száma is.

Egy friss, globális fogyasztói felmérés szerint, amelyet a Mastercard 19 országban végzett, a vásárlók 79 százaléka az érintésmentes fizetést választja, legfontosabb motivációként a biztonságot és a tisztaságot említve. Világszerte a megkérdezettek közel fele (46%) olyan kártyára váltott a fizetéseknél, ami alkalmas az érintésmentes fizetésre. Ez az arány a 35 év alattiaknál 52%.

Címlapkép: Getty Images