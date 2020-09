Ekkora lakást vehetsz 20 millió forintért Budapesten és vidéken

Nagyot nem lehet álmodni 20 millió forintért, de a jelenlegi ingatlanpiacon igenis érezhető kereslet mutatkozik az ekkora összegért kínált lakások iránt. Ennyiért egy 27, a nagyobb vidéki városokban pedig egy 57 négyzetméteres téglalakást lehet vásárolni. Apanelek valamivel olcsóbbak.

Elsősorban az egyedülállók, a fiatal párok, illetve az életüket újrakezdők körében népszerűek a húszmillió forintért kínált lakások. Ezek az egy, maximum másfél szobás lakások méretükből fakadóan nemigen alkalmasak egy négytagú család kiszolgálására. Mindazonáltal az ennyiért kínált ingatlanok iránti folyamatos kereslet jelzi, hogy ezt a piaci rést egyre inkább szélesíti a kereslet-kínálat törvénye - írja friss elemzésében az Otthon Centrum.

A vételárat minden esetben markánsan meghatározza az ingatlan mérete, állapota és fekvése

- mutatta be a legfontosabb paramétereket Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető szerint 20 millió forintért a budapesti átlagos négyzetméterárakat figyelembe véve egy 27 négyzetméteres tégla vagy egy 38 négyzetméteres panellakást lehetett vásárolni nyár végén. Kerületenként azonban jelentős eltérés mutatkozott: amíg Budán ez az összeg csupán egy kis garzonra elég (22-26 négyzetméteresre), addig a belső pesti kerületekben ennyiért jóval nagyobbhoz is hozzá lehet jutni (25-35 négyzetmétereshez), a külső városrészekben pedig akár ennek majdnem a kétszeresére is futja az említett összegből (40 négyzetméteresre).

Vidéken jóval kedvezőbb az árfekvés a legnagyobb városokban a budapestinél kétszer nagyobb lakás is vásárolható ekkora összegért (57 négyzetméteres), a kisebb megyei jogú városokban pedig még ennél is nagyobb téglalakás érhető el (63 négyzetméteres). Sőt a panelek már egy átlagos családot is kiszolgálnak (63-67 négyzetméteres). A kisebb városokban még ennél is kedvezőbbek a lehetőségek, 20 millió forintért az átlagos árral számolva 80-95 négyzetméteres tégla vagy 85-100 négyzetméteres panellakás is elérhető.

A fővárosi agglomerációban 45 négyzetméteres tégla vagy 50 négyzetméteres panellakást lehet vásárolni ennyiből.

A panelházakban a népszerűbb kerületekben 30 négyzetméteres, míg a külső pesti kerületekben 40-45 négyzetméteres lakást lehet kapni a fajlagos ár átlagos értéke alapján. Vidéken ennél tágasabb otthon is realizálható ennyiből: a debreceni átlagos négyzetméterárral számolva akár 50 négyzetméteres panellakás is kijöhet 20 millió forintból, Zalaegerszegen pedig 63 négyzetméteres téglalakás vehető.

A piaci trendből egyértelműen kitűnik, hogy a kisebb lakások magasabb fajlagos áron kelnek el, mint a nagyobbak. A fővárosban 20 millió forint csak szerény lakásra elegendő, leginkább a külső pesti kerületek valamelyikében volt érzékelhető a mozgás

- összegezte a tanulmányt Soóki-Tóth Gábor. Elmondta, a peremkerületekben azért akadtak kedvező ajánlatok: Csepelen jó állapotú kétszobás panellakást, Újpesten jó állapotú 34 négyzetméteres tégla lakást értékesítettek ennyiért. A belső kerületekben már jóval szűkebb volt a választék, de akadt rá példa: ezért az összegért József Attila lakótelepen adtak el egy 27 négyzetméteres felújítandó panellakást.

A fővároson kívül vásárolni szándékozók már sokkal kényelmesebb helyzetben vannak: 20 millió forintért Debrecenben egy 45 négyzetméteres lakást vettek az elmúlt hónapban, míg Nyíregyházán 59 négyzetméteres, kiváló állapotú téglalakás kelt el ennyiért. Kecskeméten egy háromszobás családi házat tartottak ennyire. A fővárosi agglomeráció népszerűsége töretlen a lakást keresők körében, de óriási különbségek alakultak ki: Pilisvörösváron és a tágabb környéken 20 millióért nem volt a piacon ingatlan, ebben a régióban a lakásárak magasabban kezdődnek. Tárnokon ellenben egy könnyűszerkezetes, teraszos családi házat, Cegléden egy 85

négyzetméteres családi házat értékesítettek 20 millió forintért.

Címlapkép: Getty Images