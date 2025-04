Ismét hiba az OTP-nél: leáll a netbank és a kártyás fizetés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az OTP Bank digitális szolgáltatásai ismét problémákkal küzdenek, alig egy nappal az április 9-i meghibásodás után. A felhasználók – ahogy akkor, úgy most is – arról számolnak be, hogy nem tudják használni az okostelefonos alkalmazást: az applikáció elindul, megjelenik a bank logója, de ezután nem tölt be a belépési képernyő, így nem elérhetők az online banki funkciók.

Nemcsak az alkalmazás, hanem az OTP internetbanki szolgáltatása is elérhetetlen jelenleg. A szerkesztőség tapasztalatai szerint a hibajelenség széles körű, és a Downdetector felületén is megugrott a bejelentések száma, ami alátámasztja az országos szintű kiesést. A helyzet hasonló az előző napihoz, amikor az OTP szintén rendszerhibák miatt nem tudta biztosítani digitális szolgáltatásainak elérhetőségét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A fennakadások nemcsak az online bankolást érintik, hanem a bankkártyás fizetésekhez használt POS-terminálokat is. Több helyszínről érkezett információ arról, hogy a terminálok működésképtelenné váltak, ellehetetlenítve a vásárlást. Április 9-én az OTP viszonylag gyorsan elhárította a hibát, a mostani problémára azonban egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás arról, mikorra várható a teljes helyreállítás. EZ IS ÉRDEKELHET Több leállás is jön az OTP-nél: ezeken a napokon érinti a kártyás fizetést, készpénzfelvételt, netbankot Március 17-én, 22-én, 23-án és 29-én is akadozhat az OTP szolgáltatása, a kártyás fizetés, az internet- és mobilbank, és számos más funkció.

