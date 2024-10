Így vált luxussá a temetés Magyarországon 2024-ben: szinte megduplázódtak az árak pár év alatt

Az elmúlt egy évben jelentősen nőttek a temetkezési költségek Magyarországon, akár koporsós, akár hamvasztásos temetést nézünk: az átlagárak 37 ezer és 27 500 forinttal emelkedtek, meghaladva az infláció mértékét. A családoknak egyre nehezebb kigazdálkodni a költségeket, sok esetben önkormányzati segítségre vagy hitelfelvételre kényszerülnek, hogy méltó módon búcsúzhassanak elhunyt szeretteiktől.

A koporsós és a hamvasztásos temetések árai gyakorlatilag megduplázódtak az elmúlt évben. Ha egy éves távlatban nézzük 2023 szeptembere és 2024 szeptembere között a 37 ezer, illetve 27 500 forintot emelkedtek az átlagárak, ami bőven az infláció fölött van. 2024 szeptemberében 3,0%-kal nőttek átlagosan a fogyasztói árak az előző év azonos hónapjához képest, a temetések esetében ez 9, illetve 9,3%. Tehát temetési szolgáltatások majdnem az átlagos infláció háromszorosával drágultak meg egy év alatt.

Mint a KSH részletes adatbázisából kiderült: idén szeptemberben egy koporsós temetés országos átlagára 446 400 forintba került, egy évvel korábban még csak 409 310 forintot kellett érte átlagban fizetni.

A hamvasztásos temetés átlagára idén szeptemberben 321 460 forint volt, egy évvel korábban még csak 293 940 forintba került.

Mi ez az őrült tempó?

Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke a Pénzcentrumnak korábban nyilatkozva rámutatott: az elmúlt egy-két évben az infláció erőteljes hatást gyakorolt a temetkezési költségekre is, hasonlóan más termékek és szolgáltatások áraihoz. Az infláció következtében jelentősen nőttek a temetéssel kapcsolatos kiadások, ideértve a koporsók és urnák árát, a szertartások költségeit, a sírhelyeket, az elhunytak szállítását, hűtését, valamint a temetői és egyéb kiegészítő szolgáltatások díjait.

Ezeken felül az infláció emelkedése hatással volt a nyersanyag árakra, munkaerőköltségekre, üzemanyag- és energiaárak emelkedésére is. Ezen emelkedések megnehezítették a családok számára a temetési szertartások finanszírozását.

Az egyéb költségek növekedése is nagyban hozzájárult ehhez az emelkedéshez, mint például az energiaárak, a munkaerőköltségek, valamint a nyersanyagok (pl. fa, textil, üveg, kerámia, márvány, gránit, építőipari anyagok) áremelkedése - tette hozzá.

Kitért arra is Palkovics Katalin, hogy az áremelkedés mértéke régiónként és szolgáltatónként is változhat, és a különböző temetkezési csomagok között is jelentős árkülönbségek lehetnek a temettetők igényeinek és a szolgáltatások minőségének függvényében

Fizetések és temetések

Ha összevetjük az átlagkereseteket, kiderül 2023 szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban nettó átlagkereset 383 500 forint volt. Egy évre rá, azaz idén augusztusban, ez a legfrissebb adat, a nettó átlagkereset 433 100 forint volt: ez 49 600 forintos, 12,9 %-os emelkedést jelent egy év alatt. Így elviekben könnyebb volt idén augusztusban kifizetni a temetést egy átlagfizetésből, mint tavaly, ugyanakkor az egyhavi átlagbér már nem fedezi a költségeket.

Egyre nehezebb kigazdálkodni a temetést

Egyre súlyosabb a temetkezési szegénység, ami megnehezíti a rászorulók számára, hogy méltó módon búcsúzzanak szeretteiktől. Akinek nincs pénze, az az önkormányzattól kérhet segítséget. Ilyenkor a település meghitelezi a temetés árát, amit a hagyatékból kell rendezni. Korábban háromféle önkormányzati szociális segély volt elérhető a rászorulók számára: ezek a temetési segély, az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás voltak. Ez a három szociális segély típus egy ideje önkormányzati segély címen igényelhető, azonban ezeket a támogatásokat nem kötelező minden önkormányzatnak folyósítania – ez azt jelenti, hogy a település vagy kerület vezetősége dönti el, hogy jár-e ez a szociális segély az ott lakóknak, méltányossági alapon.

Közben idén végleg lemondott a kormány az évek óta tologatott szociális temetkezési törvényről, amely szerint az állam a rászorulóknak ingyenesen biztosított volna sírhelyet és koporsót vagy urnát, de az elhunyt rokonának közre kellett volna működnie a halott temetésre való előkészítésében, a sír kiásásában, visszahantolásában.

Temetés hitelből?

Mint arról korábban beszámoltunk, a személyi hitelek felhasználási céljai között gyakran szerepel a temetés finanszírozása is. Nem csoda, hiszen a magyarok jelentős részének nincs akkora megtakarítása, hogy egy váratlan helyzetben zsebből ki tudjon fizetni egy nagyobb összeget:400 - 500 ezer forintot. Főként, hogy egyre kevesebben tudnak eleve félretenni és a temetési költségek is sokat nőttek.