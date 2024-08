Meghalni is luxus lesz Magyarországon? Ráfázik, aki nem spórol előre: kínzóan megdrágult a temetés

Jócskán az átlagos infláción felül drágultak a temetkezési szolgáltatások Magyarországon egy év alatt. Mind a koporsós, mind a hamvasztásos temetés kb. 10 százalékkal kerül többe manapság, mint egy évvel ezelőtt. Az egyik szakmai szervezet elnöke szerint ez arra vezethető vissza, hogy megdrágultak a szükséges kellékek, az energia és a munkaerő is, a szolgáltatók pedig kénytelenek voltak ezt áthárítani az ügyfelekre. Palkovics Katalin szerint komoly munkaerőhiány van a szektorban, utánpótlás pedig nincs. Novák Gergely, a Télizöld Kegyeleti Szolgálat Zrt. tulajdonosa pedig arról beszélt: óriási probléma, hogy a magyarok nem spórolnak előre a temetésre, így a családot nehéz helyzetbe hozhatja a nagy kiadás. A cég most nagy reményekkel vezetett be egy új internetes szolgáltatást, ahol a teljes ügyintézés elvégezhető otthonról.

2024. júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat - közölte a héten a Központi Statisztikai Hivatal. A szolgáltatások átlagosan 9,1 százalékkal drágultak egy év alatt.

Viszont a temetési szolgáltatások majdnem az átlagos infláció több mint kétszeresével drágultak meg egy év alatt. Mint a KSH részletes adatbázisából kiderült: idén júliusban egy koporsós temetés országos átlagára 442 080 forintba került, egy évvel korábban még csak 403 500 forintot kellett érte átlagban fizetni, ez 9,65 százalékos áremelkedés. Sőt, 2022 júliusában a koporsós temetés átlagára 326 930 forint volt, azaz manapság ennél már több mint 35,2 százalékkal lett drágább ez a temetkezési forma.

A hamvasztásos temetés átlagára idén júliusban 318 820 forint volt, egy évvel korábban még csak 288 680 forintba került, egy év alatt ez 10,44 százalékos drágulást jelent. Ha 2022 júliusához viszonyítunk, amikor ennek átlagára még 232 330 forint volt, akkor kiderül: 2 év alatt a hamvasztásos temetkezés ára 37,2 százalékkal emelkedett.

Napjainkban már a két temetkezési forma árkülönbsége átlépte átlagosan a 123 ezer forintot, tavaly júliusban még csak 114 820 forint volt a különbség, 2022 nyarán pedig még csak 84 600 forinttal volt olcsóbb a hamvasztásos, mint a koporsós temetés.

Áthárították az emelkedő költségeket

A Pénzcentrum kérdésére Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke is arról beszélt: az elmúlt 1-2 évben az infláció jelentős hatással volt a temetkezési árakra, ahogy sok más termék és szolgáltatás ára is emelkedett. Az infláció növekedése miatt a temetkezéssel kapcsolatos költségek, mint például a koporsók, urnák, temetési szertartások, sírhelyek, elhunyt szállítások, hűtések, temetői szolgáltatások és egyéb kiegészítő termékek, és szolgáltatások ára is emelkedett.

Ezeken felül az infláció emelkedése hatással volt a nyersanyag árakra, munkaerőköltségekre, üzemanyag- és energiaárak emelkedésére is. Ezen emelkedések megnehezítették a családok számára a temetési szertartások finanszírozását. Bízunk benne, hogy ez a tendencia arra ösztönözheti az embereket, hogy előre gondoskodjanak temetési szertartásaik költségviseléséről

- magyarázta az elnök, aki szerint a temetkezési szolgáltatók az infláció hatására megemelkedett költségeket jellemzően kénytelenek voltak beépíteni áraikba. Egyes régiókban a temetkezési árak 10 százalékos vagy annál kissé nagyobb mértékben is emelkedhettek az elmúlt 1-2 évben, ezek az áremelkedések közvetlenül követik az általános inflációs trendeket. Hozzátette: a Központi Statisztikai Hivatal adatai reálisnak tűnnek az áremelkedés tekintetében.

Az egyéb költségek növekedése is nagyban hozzájárult ehhez az emelkedéshez, mint például az energiaárak, a munkaerőköltségek, valamint a nyersanyagok (pl. fa, textil, üveg, kerámia, márvány, gránit, építőipari anyagok) áremelkedése. A temetkezési szolgáltatások ára az inflációval és más gazdasági tényezőkkel összhangban emelkedik. Megemlíteném, hogy az áremelkedés mértéke régiónként és szolgáltatónként is változhat, és a különböző temetkezési csomagok között is jelentős árkülönbségek lehetnek a temettetők igényeinek és a szolgáltatások minőségének függvényében

- mondta Palkovics Katalin.

Súlyos a munkaerőhiány

Kérdésünkre kifejtette: a temetkezési iparban az árak alakulására jelentős hatással van a bérek emelkedése, ami az általános munkaerőpiaci trendekkel összhangban is megfigyelhető. A munkaerőköltségek növekedése különösen fontos tényező ebben az ágazatban, mivel a temetkezési szolgáltatások nagyban támaszkodnak a fizikai és emellett komoly érzelmi terheléssel járó munkaerőre.

A temetkezési szakmában dolgozók átlagkeresete nagyban függ a konkrét munkakörtől és a régiótól. Az általános fizetések Magyarországon az iparágban jellemzően a bruttó 300 000 - 450 000 forint + cafetéria közötti sávban mozognak, mindamellett, hogy számtalan képesség, készség szükségeltetik a temetés szervezéssel és szertartások megtartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez. Gondolok itt a pontosságra, kiváló szervezési készségre, rugalmasságra, gyors problémamegoldó képességre, terhelhetőségre, megbízhatóságra, diszkrécióra és még sorolhatnám

- magyarázta Palkovics Katalin, majd kiemelte:

a temetkezési iparban komoly munkaerőhiány van, ami több tényezőre vezethető vissza.

Egyrészt az ágazat megterhelő jellege és a munka érzelmi terheltsége miatt kevés fiatal választja ezt a pályát. Másrészt a fizikai munkaerő iránti kereslet növekszik, miközben a demográfiai változások miatt egyre kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra. Az utánpótlás hiánya szintén problémát jelent az elnök szerint: kevés a szakmai képzés és az iparágon belüli karrierlehetőség, ami még inkább csökkenti az új munkaerő belépésének esélyeit.

A temetkezési szolgáltató ipar egyáltalán nem vonzó a fiatalabb generációk számára

- jelentette ki. Amikor pedig arról kérdeztük, milyen folyamatokra, árváltozásokra lehet számítani az év tovább részében, az elnök elmondta, az elkövetkezendő hónapokban a temetkezési szolgáltatások áraival kapcsolatban több tényezőt is figyelembe kell venni:

az általános gazdasági helyzet,

az inflációs nyomás,

a munkaerőpiaci körülmények,

a munkabérek folyamatos emelkedése, különösen az ilyen hiányszakmában,

valamint az energia- és alapanyagárak mind befolyásolják a temetkezési költségeket.

Ha az emberek továbbra is inkább a költséghatékonyabb hamvasztásos temetést választják a koporsós temetések helyett, az iparág struktúrája is átalakulhat, ami újabb árképzési stratégiákat eredményezhet. Amennyiben a gazdasági lassulás tovább fokozódik, az emberek pénzügyi helyzete tovább romolhat, ami még inkább a költséghatékonyabb temetkezési megoldások felé terelheti a keresletet. Ez ugyan ideig-óráig nyomást gyakorolhat a szolgáltatókra, hogy versenyképes áron kínálják szolgáltatásaikat, ami némileg mérsékelheti az áremelkedést, de nem gondolom, hogy ez tartós mérséklődést eredményez

- értékelte a helyzetet.

Bánhatja, aki nem spórol rá előre

Palkovics Katalin azt is kiemelte: az utóbbi években a temetkezési trendekben jelentős változások figyelhetők meg Magyarországon, és ezek a nagyban összefüggnek a gazdasági helyzettel, az árak növekedésével, valamint a különböző társadalmi attitűdökkel, mint a városiasodás, a hagyományok elengedése és a családon belüli személyes kötődések lazulása.

Az egyik legmarkánsabb trend a hamvasztásos temetések arányának növekedése. Emögött is több tényező áll, az egyik a költséghatékonyság, mely nem csak a temetés időpontjában jelentős, hanem a későbbi gondozással járó költségeket is jelentősen csökkenti. Ma már számottevő befolyásoló tényező lehet a környezettudatosság is, mivel kevesebb földterületet igényel és kisebb ökológiai lábnyomot hagy maga után. Említésre méltó, hogy az általános megélhetési költségek növekedése is hatással van a kedvezőbb, hamvasztással járó temetkezési forma népszerűsödésére

- sorolta az elnök, aki szerint az egyszerű, kevésbé formális szertartások is egyre népszerűbbek, mivel ezek nemcsak olcsóbbak, hanem jobban illeszkednek a mai modern életstílushoz is. Sok család a költségek csökkentése érdekében kevesebb kiegészítő szolgáltatást vesz igénybe, és a szertartásokat is egyre gyakrabban tartják kisebb létszámmal. Népszerűek az alternatív megoldások, mint a természetben történő hamvak szórása vagy a különböző kreatív megemlékezési formák, amelyek kevésbé hagyományosak, viszont személyesebbek.

Szakmai javaslatunk, hogy kevésbé lenne megterhelő, ha az emberek előre tájékozódnának, gondoskodnának a temetéssel járó költségek, biztosítással, vagy megtakarítással való fedezéséről. Ez a költség emelkedéssel járó trend nagy valószínűséggel folytatódni fog, amíg a gazdasági környezet nem javul jelentősen

- hívta fel a figyelmet.

Van olyan térség, ahol csak egy csapat sírásó van

A KSH által jelzett árváltozás reális, de a drágulás mértéke településenként változó, az önkormányzati vagy egyházi temetők tulajdonosai általában az inflációval arányosan emelik a temetői díjakat. A verseny miatt a temetkezési szolgáltatók a szolgáltatási árakban ennél kisebb áremeléseket hajtottak végre - mondta megkeresésünkre Novák Gergely, a Télizöld Kegyeleti Szolgálat Zrt. tulajdonosa. Mint hozzátette: Európában jellemzően a kéthavi átlagkereset szintjén van a temetési átlagár, Magyarországon az átlagár szintje ennél alacsonyabb.

A temetkezési szolgáltatás egy munkaintenzív tevékenység. Személyre szabott szolgáltatásról van szó, ahol a tevékenység minden pillanatában empatikus és hozzáértő kollégának kell a hozzátartozókkal találkozniuk. Így az infláció, ami magával hozta a bérek emelkedését is, a temetkezési költségek emelkedésével is járt

- fogalmazott a szakember. Mint elárulta: a temetkezésben dolgozók átlagbére az országos átlag körül alakul, ami indokolt is, hiszen az itt dolgozóknak a fizikai terhelésen túl jelentős pszichés terheléssel is szembe kell nézniük. Éppen ezért vidéken és a kisebb településeken jelentős a munkaerőhiány a szakmában.

Együttműködéssel lehet segíteni a munkaerőhiányon. Tudok olyan kistérségről, ahol a sírásást egy csapat végzi több cég részére, vagy a vállalkozások egy koporsós szertartás lebonyolítására besegítenek egymásnak, mert önállóan már nincs meg erre a saját humán kapacitásuk

- magyarázta Novák Gergely, aki úgy látja, a temetési árak mértéke azért is jelent problémát Magyarországon, mert itthon kisebb az előgondoskodás mértéke és az egyszeri, ám nagy kiadásként jelentkező temetési költség sokak számára rendkívüli megterhelést jelent a családi költségvetésre.

Reméljük, hogy az áremelkedés üteme csökkenni fog, ami mind a hozzátartozók, mind a temetkezési vállalkozások érdeke

- tette hozzá.

Sokak életét könnyítheti meg az új netes szolgáltatás

Arra a kérdésünkre, hogy hogyan alakultak az utóbbi időben a temetkezési trendek, Novák Gergely kifejtette: sokan keresik a minél kedvezőbb árú megoldásokat, míg egy szűkebb fogyasztói réteg számára a megemelkedett költségek kifizetése sem jelent problémát.

Sajnos évek óta tart az a trend, hogy egyre többen hazaviszik az urnát mindenfajta búcsúszertartás és temetői elhelyezés nélkül. A temetkezéssel foglalkozó szakmai szervezetek ezért is indítottak kampányt tavaly NE VIGYE HAZA! címmel, hogy felhívják a figyelmet ennek negatív hatásaira.

- húzta alá. Kifejtette azt is, hogy Télizöld Kegyeleti Szolgáltató új nemrégiben új szolgáltatást indított SimpleTemetés.hu néven, amely Magyarországon elsőként kínál teljesen online megrendelhető temetkezési szolgáltatásokat. Az innovatív megoldás lehetővé teszi a temetés otthonról történő megrendelését, a vállalat azt szeretné bizonyítani, hogy a modern technológia segítségével is lehet méltóságteljes és professzionális temetkezési szolgáltatást nyújtani.

A szolgáltatás segítséget nyújt, ha valaki külföldről akar temetés intézni, vagy ha a veszteség okozta stresszhelyzetben nem idegen környezetben, hanem az otthon biztonságában szeretné a temetési ügyeket intézni. A felhasználók részletes tájékoztatást kapnak a különböző temetkezési szolgáltatásokról, árakról és elérhető lehetőségekről, és egy webshopszerű felületen személyre szabhatják a temetési szertartást. A szükséges meghatalmazásokat az ügyfélkapun keresztül tudják hitelesíteni

- sorolta a tulajdonos, aki szerint az oldal biztonságos fizetési módokat kínál, valamint a szolgáltatás mellé olyan ügyfélszolgálati támogatást nyújtanak, amelyen keresztül a felhasználók választ kapnak kérdéseikre a nap 24 órájában. A temetéssel kapcsolatos kommunikációt így egy számukra biztonságosabb és sok esetben komfortosabb online térbe tereljük át.

Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA