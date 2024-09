Ilyen különleges gulyást is kevesen kóstoltak még: így készítik a csángó magyarok a határon túl

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A csángó gulyás egy tipikus határon túli magyar étel, egyike azoknak a rendkívül gazdag leveseknek, amelyeket nyugodtan fogyaszthatunk főétel gyanánt is, egy pár szelet friss kenyérrel körítve. A csángó gulyás esetében is érvényesül az „ahány ház, annyi szokás” elve, rengeteg különféle recepttel találkozhatunk, azonban a leggyakrabban olyan gulyásleveseket ruháznak fel ezekkel a jelzőkkel, amelyekben csiperkegombát és savanyú káposztát is találunk, levesbetét gyanánt pedig rendhagyó módon rizst vagy gerslit fedezhetünk fel a hozzávalók között - írja a HelloVidék. Mutatjuk a receptet.

A csángók a mai Románia területén élnek több, jelentős részben magyarok lakta vidéken. A csángókat három fő csoportra oszthatjuk: ők a moldvai csángók, a gyimesi csángók ás a barcasági csángók, de érdemes megemlítenünk mellettük a szintén a csángókhoz kötődő besszarábiai magyarokat és a bukovinai székelyeket (avagy bukovinai csángókat) is. A csángók konyhájában a magyar, az erdélyi/székely és a román konyha sajátos fúzióját figyelhetjük meg, azonban nagy általánosságban az ízlésük nem különbözik a hazaitól, legfeljebb annyiban, hogy több hagyományos alapanyagot használnak – ilyen például a cibere, ami az eredeti erdélyi csorbaleves egyik legfontosabb hozzávalója. A helyiek kedvelik a savanyú ízeket, éppen ezért a hordós káposzta (vagy csak a leve) és az ecet is gyakran szerepel az ételeik hozzávalói közt – népszerű fogás például a savanyúkáposztás csángó gulyás is, melynek készítésére nemsokára visszatérünk. Szintén népszerű ételük a „csángó pecsenye", amit tipikusan sertéshúsból (pl. karaj, szűzpecsenye) készítenek, a titkos hozzávaló ezek esetében pedig az ecetes paprika - írja a HelloVidék. Csángó gulyás A csángó gulyás egy tipikus határon túli magyar étel, egyike azoknak a rendkívül gazdag leveseknek, amelyeket nyugodtan fogyaszthatunk főétel gyanánt is, egy pár szelet friss kenyérrel körítve. A csángó gulyás esetében is érvényesül az „ahány ház, annyi szokás" elve, rengeteg különféle recepttel találkozhatunk, azonban a leggyakrabban olyan gulyásleveseket ruháznak fel ezekkel a jelzőkkel, amelyekben csiperkegombát és savanyú káposztát is találunk, levesbetét gyanánt pedig rendhagyó módon rizst vagy gerslit fedezhetünk fel a hozzávalók között. Készítsük ízlés szerint sertéshússal, marhahússal vagy valamilyen vadhússal, a lényeg, hogy ne sajnáljuk ki belőle a fűszereket és az extra hozzávalókat, amelyektől igazán ízletes lesz a végeredmény - írja a lap. Hozzávalók 1 kg marhanyak

2 ek sertészsír

2 db sárgarépa

1 db fehérrépa

egy kis db zeller

4 nagy fej csiperkegomba

300 g savanyú káposzta

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 dl vörösbor

1 csésze rizs vagy gersli

1 csokor friss petrezselyemzöld

2 ek őrölt fűszerpaprika

csípős paprika ízlés szerint

só, bors ízlés szerint

tejföl a tálaláshoz A teljes recept, és egyéb csángó témájú érdekességek a HelloVidék cikkében olvashatók.

Címlapkép: Getty Images

