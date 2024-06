Ez a sztártermék a kertes házban élő magyarok mániája 2024 nyarán: százezreket sem sajnálnak rá

Az újabb rekordokat döntő hőségben mindenki keresi a lehetőségeket a forróságot enyhítő hűsölésre. Mostanra már szinte alapvető kiegészítőnek számítanak nyáron a medencék, pancsolók. A típusok között válogatva csak a rendelkezésre álló hely mérete és a vásárlásra szabott büdzsénk szabhat határt. A Pénzcentrummal megnéztük, hogy a több százezres, akár milliós telepített, épített medencéken túl milyen olcsóbb, szezonális megoldások közül válogathatunk 2024-ben.

A nyári napokon az otthoni medencék kiváló lehetőséget kínálnak a hűsölésre és a kikapcsolódásra. Mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb típust, legyen szó puhafalú, felfújható, fémvázas vagy merevfalú medencéről.

A választásnál érdemes figyelembe venni a medence árát, tartósságát, telepítési és karbantartási igényeit, hogy a lehető legjobban élvezhessük a nyári napokat a saját oázisunkban.

A döntés előtt mérjük fel, hogy pontosan mire is van szükségünk és menjünk végig az alábbi pontokon:

a medencének szánt terület mérete

felhasználás módja (szezonális, állandó)

a medencét használók kora

a medencét használók létszám

Puhafalú, felfújható medencék

A puhafalú, más néven felfújható medencék ideálisak kisebb kertekbe és nincs szükség komolyabb előkészületre se a beüzemelésükhöz. Ezek a medencék néhány órán belül készek a használatra. Előnyük, hogy könnyen összeszerelhetők, szétszedhetők és viszonylag olcsók. Kisebb és nagyobb méretben is kaphatók, ezért minden korosztály számára megfelelő választás lehet. Kényelmesek és a puha falak csökkentik a sérülésveszélyt is, ezáltal a legkisebbek is biztonsággal pancsolhatnak. Hátrányuk, hogy kevésbé tartósak és könnyebben sérülnek, mint a drágább medencék.

Ár: 9000-60000 forint között mérettől és minőségtől függően.

Fémvázas medencék

A fémvázas medencék tartósabbak és stabilabbak, mint a puhafalú változatok. A fémkeret biztosítja a medence szerkezetének stabilitását, így az élettartamuk is hosszabb lehet. A telepítésük viszont több időt vesz igénybe, és a szétszerelésük is bonyolultabb. Fontos, hogy a fémvázas medencék magasabb árkategóriába tartoznak, és több helyet foglalnak el a kertben.

Ár: 40000-400000 között mérettől és minőségtől függően.

Merevfalú medencék

A merev falú medencék a legstabilabb és legtartósabb típusok közé tartoznak. Az anyaguk ellenállóbb a sérülésekkel szemben, mint a puhafalú medencéké. Azonban a beüzemelésük bonyolultabb, gyakran szakembert igényel. Emellett sok helyet foglalnak és drágák. Olyan háztartásokban lehet ideális választás, ahol hosszú távra terveznek.

Ár: 100000-400000 között mérettől és minőségtől függően.

Ha beszereztük a medencét, ki kell választani a megfelelő helyet, a szűrőberendezést, a takarót és a téli karbantartás módját is. A medence folyamatos karbantartása alapvető fontosságú a komfortérzetünk és a higiénia fenntartásához – írja a HelloVidék.

Medence kínálat 2024 nyarán

Kérdésünkre az Auchan kommunikációs szakembere elmondta, hogy idén áruházaikban 8990 és 399 990 forint között érhetőek el a medencék. Már a legolcsóbb kategóriában is találkozhatnak a vásárlók fémvázas medencékkel is: a 305x76 cm-es méretű típus 32990 forintos áron vihető haza. A Tesco kínálatában idén is több méretű és típusú medence kapható. Válaszuk alapján a vásárlók különböző árkategóriában válogathatnak a 21990 forintos ártól kezdve egészen 199 990 forintig, hogy mindenki megtalálja az ízlésének és pénztárcájának leginkább megfelelő medencét.

Az Alza oldalán a legolcsóbb, tartozékok nélküli felfújható medencéktől a többféle kiegészítővel ellátott, prémium medencékig sok termék található. A legolcsóbb medencék ára 8000 forint körül van, a legdrágább pedig körülbelül 375 000 forint. A Praktikerben a gyerekmedencék már néhány ezer forintos áron beszerezhetők, míg a strapabíróbb felnőtteknek szánt darabok az ütős áras válogatásuk 40-50 ezres kategóriájától 200-300 ezer forintig terjed. A Lidl szezonális kínálatában a közlésük szerint, idén már nem lesznek elérhetőek a medencék.

Az eMAG kínálatában már egy kicsivel bruttó 10 ezer forint alatti áron is elérhető alapfunkciós felfújható kerti medence, 23 ezer forint körül azonban professzionálisabb kivitelű, vízforgató szűrőt is tartalmazó medence is található 244 centiméteres átmérővel, 61 centiméteres magassággal. A drágább modellek a jellemzően 300-500 ezer forintba kerülő, akár 6 személyes fémvázas, merevfalú medencék nagyobb tudású szűrőrendszerrel, ledes világítással vagy masszázsfunkcióval is ellátva.

Az áruházaknál érdeklődtünk a legnépszerűbb termékekről is, illetve, hogy melyik időszakban szerezhetik be a vásárlók a medencéket.

A nagyméretű medencék értékesítése március hónap folyamán kezdődik és mi azt tapasztaljuk, hogy nagyjából július végéig van kereslet a medencékre. A medencék mellett a SPA kategória a legvonzóbb: a top termékek a SPA Ibiza, a SPA Bahamas, illetve a 366x76 és a 305x76 cm-es fémvázas medence”

– tudtuk meg az Auchan szakemberétől.

Az Alza egész évben árusítja medencéit, de kiemelték, hogy a választék szezonon kívül jóval kevésbé gazdag. A Tescoban június végén a legnagyobb a kereslet a medencék iránt, azonban kínálatukban májustól egészen szeptemberig elérhetőek a termékek.

A legnépszerűbbek kínálatunkban a 3 és 3,66 m-es fémkeretes medencék, illetve a 2,44-es és 3 m-es fast set (gyorsan összeszerelhető) medencék”

– írta válaszában a Tesco kommunikációs menedzsere.

A Praktiker legnépszerűbb termékei a csővázas és a puhafalú medencék, de válaszukban elmondták, hogy keresettek a gyerekmedencék és a jakuzzik is. A legkedveltebbek az eMAG vásárlók körében a földfelszín felett elhelyezhető, fémvázas kerti medencék.

A top 10 termék között egyaránt megtalálhatók kerek és négyszögletes kivitelű típusok. A legnépszerűbb átmérő vagy szélesség 230 centiméter, 300 centiméter, de egy több mint négy és fél méteres átlójú medence is megtalálható a top 10-ben. A legkelendőbb medencék magassága 66, 75, illetve 90 centiméter, de 1 méteres magasságú típus is megtalálható a legnépszerűbbek közt - és mindegyik szetthez jár vízforgató szűrő is"

- fűzte hozzá az eMAG.

A legtöbb áruház oldalán részletes termékleírást és vásárlói visszajelzéseket is találhatunk, amelyek segítik a döntést. Az idei nyárra a legjobb tipp az lehet, ha alkalmazkodunk a család igényeihez és költségvetéséhez. Ha gyors és olcsó megoldásra van szükségünk, akkor érdemes nyomon követnünk a szezonális kedvezményeket, akciókat és egy ideiglenes, felfújható típust választani. Viszont, ha már kitaláltuk a végleges helyét a medencének választhatunk a következő évekre is készülve, egy hosszabb távú megoldást nyújtó fémvázas vagy merevfalú medencét. Az árakat és a kiegészítőket, egyéni igényeket is figyelembe véve, mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb opciót a 2024-es nyárra.