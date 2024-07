Súlyos dolog derült ki a magyar túró rudiról: inkább készítsd el otthon

Kicsik és nagyok örök kedvenc édessége a retro Túró Rudi, amit évtizedek óta változatlan vagy éppen "tuningolt" formában bármelyik magyar élelmiszerboltban megtalálhatunk. Bár mindannyian ismerjük, sokan nem tudják, honnan ered ez az egyszerű, de nagyszerű édesség. A HelloVidék utánajárt a Túró Rudi titkainak és felderítjette a régi recept történetét.

Kicsik és nagyok örök kedvenc édessége a retro Túró Rudi, amit évtizedek óta változatlan vagy éppen "tuningolt" formában bármelyik magyar élelmiszerboltban megtalálhatunk. Bár mindannyian ismerjük, sokan nem tudják, honnan ered ez az egyszerű, de nagyszerű édesség. Utánajárunk a Túró Rudi titkainak és felderítjük a régi recept történetét.

A Túró Rudi nem véletlenül a magyarok egyik nagy kedvence: egy egyszerű túrókrémrúdról van szó, amit roppanós csokoládéréteg borít, ráadásul hidegen fogyasztjuk, így a legnagyobb nyári kánikulában is kellemes. De hogyan készül a Túró Rudi, mikor találták fel, és mióta fogyasztják a magyarok? Mi a Túró Rudi őse, milyen modern, alternatív változatok kaphatók a boltokban, és hogyan készíthetjük el otthon, fillérekből? Milyen túrót vagy csokoládét használjunk hozzá? Kipróbált receptünkkel bemutatjuk, hogyan készíthetsz Túró Rudit Te is, házilag!

Kedvenc retro édességünk, a Túró Rudi A magyarok egyik legnépszerűbb édességeként tartjuk számon a hűsítő, kellemesen édes, savanykás Túró Rudit, amit 2024-ben már számtalan formában megvásárolhatunk a boltokban (sokan fagyi helyett is ezt ropogtatták régen, nehogy megfázzanak). De milyen élelmiszereket nevezhetünk "Túró Rudinak", és mitől lesz valóban Túró Rudi? Nos, a Magyar Élelmiszerkönyv (1-3/51-1 számú előírás) szerint a Túró Rudi tehéntúróból, esetleg vajból vagy tejszínből, cukorból stb., különböző ízesítőanyagok hozzáadásával, csokoládé- vagy kakaómassza bevonattal készített, közel hengeres alakú desszert jellegű sajtkészítmény. A túrótöltet tejeredetű termékhányadának legalább 50% (m/m) kell lennie.

A Túró Rudi hagyományos alapanyagai közé tartozik a tehéntúró mellett a tejszín, a vaj, a vízmentes tejzsír, a tejsűrítmény, a tejpor és a savópor, az írót és az íróport, illetve a tej- és savófehérje koncentrátumot, az étkezési kazeinátokat és bizonyos adalékanyagokat is. A Túró Rudi tartalmaz vizet, adalékanyagokat, cukrot vagy édesítőszereket, aromákat és ízesítőanyagokat is. A Túró Rudira bevonóanyag is kerül, ami tipikusan kakaómassza vagy csokoládé.

Címlapkép: MTI/Balázs Attila