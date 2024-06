Ilyen lakásokban púposkodik a pesti elit: fényűzés és pompa, ezeknek semmi sem elég drága!

Mellbevágó kép tárul elénk, ha a kínálati árak alapján vizsgáljuk Budapesten az új építésű lakások piacát. Nincs mese, egyre inkább a szűk dúsgazdag réteg terepe lesz a lakáspiac ezen szegmense, hiszen a teljes kínálat bő harmadát már a 100 millió forintot meghaladó ingatlanok teszik ki. Míg a legdrágább új építésú lakásért Pesten közel 1,5 milliárdot kérnek, addig a 200 millió forintnál drágább lakások darabszáma jelenleg 434-et számlál.

Mint arról múlt héten megjelent,"Elképesztő, milyen lakásokban él a fővárosi elit: ezért fizetnek 3 milliót négyzetméterenként" című cikkünkben beszámoltunk, történelmi rekordra ért az új építésű lakások ára Budapesten, jelenleg négyzetméterenként 1 millió 564 ezer forintot kell kicsengetnie annak, aki a fővárosban venne új otthont magának. Ráadásul úgy fest, nincs megállás, hiszen egyértelműen folytatódik a felfele ívelő trend a fővárosi lakáspiac új építésű lakóingatlan-szegmensében.

És ez csak az átlag, minél erősebb nagyító alatt vizsgáljuk ugyanis a főváros ingatlnapiaci szövetét, annál nagyobb kilengéseket tapasztalhatunk. A Dunának például lakáspiaci szempontból is fontos demarkációs szerepe van: jelenleg közel 500 ezer forintos az árkülönbség a budai oldal javára. Ez a gyakorlatban ma azt jelenti, hogy a főváros pesti oldalán egy hasonló adottságokkal rendelkező, 70 négyzetméter alapterületű lakás átlagosan 35 millió forinttal kerül kevesebbe, mint a budai oldalon. Íme:

A fővárosi lakáskínálat bő 30%-a 100 milliónál drágább

Az árak tehát folyamatosan emelkednek, ami komoly pénzügyi kihívás elé állítja a bérből és fizetésből élőket. Olyannyira, hogy a városrészek szerinti bontásban pedig jól látható, hogy már akadnak olyan kerületek, amelyekben a 3 millió forintot nyalogatja alulról az átlagos négyzetméterár. Az pedig legutóbbi elemzésünkből már kimaradt, mennyire széles is a dúsgazdagoknak szánt felhozatal Budapesten, hiszen nem arról van szó, hogy az elenyésző számú luxusberuházás húzza csak felfelé az átlagárat.

Hiszen, mint az a Budapesti Lakáspiaci Riport számaiból is látható, 1 milliárd forintfelett 4 db luxusingatlant kínálnak jelenleg Budapesten; az 500 millió feletti, de 1 milliárd forintot meg nem haladó lakások darabszáma pedig 40-et számlál. De a kínálat 500 millió forint alatt nyílik ki igazán: mint az alábbi infografikánkon is látható, a 100 millió forintot meghaladó ingatlanok darabszáma a teljes fővárosi kínálat bő 30 százalékát teszik már ki, összesen több mint 2000 ezer ennyire drága új építésű lakóingatlan van most a piacon Budapesten (az viszont érdekesség, hogy ebből mindössze 794 darab jut az amúgy drágább budai oldalra). Íme:

Végezetül mutatjuk azt is, mi a top most Budapesten. Nos egészen megdöbbentő, de a legdrágább új építésű lakóingatlant 1 423 689 750 forintért kínálják a VI. kerületi A47-ben. Ezért az összegért az Andrássy úton található luxustársasházban 5 szobát kap a vevő 286 négyzetméteren, és mindössze 3,84 (!) négyzetméter erkély jár hozzá, se kert, se terasz! Meglepő továbbá, hogy a közel másfél milliárdot kicsengető tulajdonos az utcán parkolhat majd, ugyanis a Budapesti Lakáspiaci Riport adasora szerint nem jár parkolóhely az ingatlanhoz. Az A47 projektben amúgy még több lakás is szabad, a legolcsóbbért közel 450 milliót kérnek.