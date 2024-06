Gőzerővel készülnek a dunai áradásra Budapesten: szigorú tilalmat vezettek be, megjárja, aki erre nem figyel

Karácsony Gergely főpolgármester a Duna vízszintjének emelkedése miatt a hét árvízvédelmi szakaszból négy szakaszon elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el. A tetőzés szombaton hajnalban várható Budapesten. A Főváros érintett szakcégei mindent megtesznek azért, hogy a Dunán levonuló árhullám ne veszélyeztesse a budapestiek ellátási biztonságát.

Budapest zavartalan ivóvízellátásának biztosítására a Fővárosi Vízművek megtette az árvíz idején szükséges előkészületeket - írja közleményében a Főpolgármesteri Hivatal. Mint írják, folyamatos az üzemeltetésben részt vevő kutak, gépházak és szivattyúk rendkívüli ellenőrzése, hogy a gépészeti berendezések az emelkedő Duna-vízszint mellett is biztonságosan működjenek. A vízművek szakemberei ilyenkor fokozottan figyelnek az ivóvíz minőségére is. A normál üzemmenetnél sűrűbben történik mintavétel és végeznek laborvizsgálatokat, hogy a budapestiek egészséges ivóvízellátása biztosított legyen.

Áradás idején a fővárosi csatornarendszer védelme is kiemelt feladat. A Fővárosi Csatornázási Művek munkatársai a vízügyi előrejelzések alapján kedden és szerdán csatornazsilipeket és egy felszíni árvízvédelmi kaput zártak le, és szerdán megtörtént egy további átemelőtelep átállítása árvízi üzemmódra. A felszín alatti felkészülés már megtörtént, most már a felszínen is látható az árvízi védekezés.

Az ún. védvonali áttöréseket, más néven az árvízi kapukat is megkezdték lezárni agyagos töltéssel. A XXII. kerületi Kastélypark utcai aluljáró után, ma a III. kerületi Kossuth üdülőparton is lezártak egy mélyebben fekvő átjárót a szakemberek. A tetőzés a hétvégére várható, de sok múlik azon, hogy az elkövetkezendő napokban mennyi csapadék esik a Duna vízgyűjtő területén. Az FCSM munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik az előrejelzéseket és szükség esetén újabb zárásokat végeznek az áradó folyó megfékezése érdekében.

A Budapest Közút tájékoztatása szerint az alsó rakpartokon június 6-án, csütörtökön 0.00 órától megállási tilalom lép életbe. Az ezt jelző táblákat már kihelyezték. Azokat a járműveket, amelyek a megállási tilalom ellenére a rakparton maradnak, elszállítják. A közúti forgalom elől várhatóan csütörtökön 20 órától lesznek lezárva a rakpartok.