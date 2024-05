Komoly árhullám indulhat meg a Dunán: még kérdéses, milyen intézkedések kellenek Budapesten

Az előrejelzések szerint Komáromban az I. fokú árvízvédelmi készültséget meghaladó vízállás lesz, míg Nagybajcsnál a II. fokú készültséget is meghaladja a folyó várható vízállása - írja a Telex. Az áradás oka, hogy a Duna vízgyűjtő egyes területein – különösen Németországban – sok, néhány helyen extrém mennyiségű eső esik majd a következő napokban, legalábbis erre számítanak a meteorológusok.

Az előrejelzések alapján Budapesten egyelőre még nem látni, hogy a most várható árhullám meghaladja-e majd az I. fokú készültséget. Egyelőre az adatok azt mutatják, hogy nem, de mivel a tetőzést még nem látni az előrejelzésekben, ezért ez még változhat - írják.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Németországban az esőzések miatt már több helyen alakult ki árvíz. A nagyobb víztömeg hamarosan hazánkat is eléri, a vízállás emelkedő tendenciát mutat. Nagybajcsnál az előrejelzés szerint június 5-én 564 centi, míg Budapesten 561 centi lesz a vízállás, de ez Nagybajcs esetében sem a tetőzés - írja a lap. Most sok múlhat azon, hogy a következő napokban mennyi csapadék hullik majd a Duna vízgyűjtő területén.