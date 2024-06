Rengeteg magyar ingatlanját moshatja el a dunai árvíz: tartós lesz az áradás, erre kell készzülni

Lakóházak nincsenek veszélyben, ártérre épített üdülőterületek viszont igen, és a legnagyobb gond, hogy tartós lesz az árhullám - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az M1 csatornán kedd este.

Siklós Gabriella elmondta: különösen bizonytalan volt az előrejelzés, minden modell mást mutatott, a hétfői és keddi csapadékra már egyáltalán nem számítottak. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső miatt Passauban például 29 centiméterrel magasabban tetőzött a Duna, mint ahogy várták - tette hozzá.

Azonban "már a mederben van minden", biztosra vehető, hogy Nagybajcsnál meghaladják a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintű vízállást, Budapesten pedig 670 centiméter körüli tetőzés várható szombat éjjel - tudatta a szakember. Jelezte: a fővárosnál 621 cm jelenti az elsőfokú készültségi szintű vízállást, és 645 centiméternél önt ki a Duna a rakpartra.

A védekezési munkák támogatására kedden előbb Szolnokról érkezett 65 szakember a tiszai vízügyi igazgatóságoktól a szigetközi Duna-szakaszhoz, majd Debrecenből is elindultak mintegy hatvanan - közölte Siklós Gabriella. Hangsúlyozta, a vízügyeseknek nagy kihívást jelent a mostani helyzet, egyszerre több helyen van szükség a munkájukra, hiszen árad a Mura és a Tarna is.

Árvízkészültség Magyarországon

Ahogy arról a Pénzcentrumon beszámoltunk a Duna állása miatt Karácsony Gergely is árvízvédelmi készültséget rendelt el Budapesten. És ha ez nem lenne elég, a tegnapi napon már a budapesti alsó rakpartot is elérte az ár. Ennek pedig már most következményei vannak, hiszen ahogy arról beszámoltunk, a Kopaszi-gát közvetlen szomszédságában található Flava Beach strand nyitási időpontja még egyáltalán nem végleges a magas vízállás miatt.

(Címlapkép - Szilágyi Anna, MTI/MTVA)