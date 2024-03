Razziáztak egy nagyot a magyar rendőrök: sokan fennakadtak a szűrőn

Ittas vezetőt és száguldozó sofőrt is fogtak a rendőrök a három napos dél-pesti ellenőrzéssorozat során.

Négy dél-pesti kerületben, a X., XVIII., XIX. és XXI-ben tartott átfogó, összehangolt többnapos ellenőrzést a rendőrség - ezt ők maguk közölték a honlapjukon.

Mint az összefoglalóban írják, az akciót február 26. és 29. között bonyolították, mely során a dél-pesti kerületek rendőrei egymás munkáját is segítve razziáztak. Emellett bevonták a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály egyenruhásait is. Munkájukat 12 polgárőr és 3 önkormányzati rendész is segítette.

Az összesen 1054 esetben alkalmazott alkoholszondás ellenőrzésen 2 ittas vezetőt fogtak el és 6 embert mintavételre előállítottak az egyenruhások.

A négy nap alatt összesen 88 helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök, ebből 15-öt gyorshajtás miatt, 73 esetben egyéb szabálysértés elkövetése miatt - egyebek között elsőbbség meg nem adása, vagy lejárt okmányok miatt. 25 esetben tettek szabálysértési feljelentést többek között érvénytelen hatósági jelzés, elsőbbség meg nem adása, előzési szabályok, sávváltás, vagy irányjelzés szabályainak megsértése miatt. 73 eset közigazgatási bírságot eredményezett, ebből 62 gyorshajtás volt, a többi biztonsági öv használatának elmulasztása vagy tilos jelzésen áthaladás.

A gyorshajtók kiszűrése mellett 2 embert orvhalászat, 5-öt eltiltás hatálya alatti járművezetés, egyet pedig kábítószer birtoklása miatt fogtak el a rendőrök. 7 körözött személy is fennakadt az ellenőrzésen, ebből 1 embert bűncselekmény és 3-at szabálysértés elkövetése miatt, 3-at pedig eltűnés miatt kerestek a hatóságok. Az egyenruhások 14 alkalommal éltek a figyelmeztetés eszközével.

A XVIII. kerületben február 29. és március 1. között tartottak 24 órás sebességmérési akciót. A legkirívóbb gyorshajtásokat a Gyömrői úton rögzítették, ahol egy autós 124, egy másik 132 km/órával száguldott az ott megengedett 50 helyett, amiért 260 ezer, illetve 390 ezer forint közigazgatási bírságra számíthatnak.