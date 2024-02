Ki kicsoda: dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, a Fidesz-KDNP államfőjelöltje

Dr. Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét jelölik köztársasági elnöknek a kormánypártok – jelentette be ma délután Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. De kicsoda Sulyok Tamás és mit lehet róla tudni?

Sulyok Tamás életpályája

Sulyok Tamás 1956. március 24-én született, 67 éves. Jogi diplomáját 1980-ban szerezte a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az egyetem után bírósági fogalmazóként helyezkedett el a Csongrád Megyei Bíróságon, majd 1982-ben jogi szakvizsgát tett. Ezt követően egészen 1991-ig jogtanácsosként dolgozott.

1991-et követően először a Sulyok-Japport, majd a Sulyok és Ádám Ügyvédi Iroda ügyvédjeként dolgozott – ügyvédi pályafutását egészen alkotmánybíróvá való megválasztásáig folytatta. 1998-2002 között ő látta el a szegedi önkormányzat jogi képviseletét.

Tanulmányait ezen időszak alatt sem hagyta abba – 2004-ben az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetben európai jogi szakjogász képesítést szerzett, 2013-ban pedig a Szegedi Tudományegyetemen szerzett PhD fokozatot. 2005 szeptembere óta meghívott előadóként alkotmányjogot oktat a Szegedi Tudományegyetem Jogi Karán.

Sulyok Tamás alkotmánybíróként

Az Országgyűlés 2014. szeptember 27-től az Alkotmánybíróság tagjává választotta, mely testületnek 2015. április 1-től az elnökhelyettese is volt. 2016. április 22-től elnökhelyettesként ő látta el az elnöki jogköröket is.

Még ez év novemberében Kövér László házelnök őt jelölte az Alkotmánybíróság elnökévé, majd 2016. november 22-én az Országgyűlés meg is választotta Sulyok Tamást a pozícióra.

Sulyok Tamás magánélete

Sulyok Tamás két felnőtt gyerek édesapja.

