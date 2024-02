Milliókat kaszálhatnak ezek a magyarok: ha itt van lakásod, hamarosan megugorhat az értéke

Az elmúlt hetekben, hónapokban több jelentős zuglói ingatlanberuházás híre is megjelent a sajtóban. Az egyik ezek közül a Rákosrendezőre tervezett “mini-Dubaj”, míg a másik egy jóval előrébb járó projekt, a Puskás Ferenc Stadion metrómegállóhoz tervezett multifunkciós központ. De milyen hatással vannak ezek a beruházások a kerületi ingatlanpiacra?

Komoly meglepetést okozott még november végén, amikor megjelentek a sajtóban az első hírek a 130 hektáros Rákosrendező területére tervezett, egy Egyesült Arab Emírségekből érkező befektető fejlesztése kapcsán. Ez az úgynevezett új millenniumi városközpont első körben még csak a Mol Campusnál magasabbra tervezett, 220-240 méteres felhőkarcolóval hívta fel magára a figyelmet, de aztán további részletek is kiderültek a projekt óriási méretével és a szükséges, komoly infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban.

Az eddig nyilvánosságot kapott tervek szerint a beruházó legalább ötmilliárd euró, azaz átszámolva 1900 milliárd forint értékben építene irodaházakat és luxuslakásokat 60-65 hektáros területen - míg 25-30 hektáros területen közpark létesülhet -, és nem mellesleg a kormány vállalta, hogy 300 milliárd forintból megépítenék a Szegedi úti felüljárót, valamint meghosszabbítanák a kisföldalattit az új negyed kiszolgálására. Egy ilyen beruházás pedig jelentős hatással lehet a környék ingatlanpiacára, igaz a tervek szerint is csak 2030-2032-re készülne el.

Viszont alig egy hónappal később, egy másik, az előbbihez képest kevésbé grandiózus, de mégis jelentős, ráadásul a tervezésben jóval előrébb járó projekt híre is felbukkant Zugló kapcsán: mégpedig a Puskás Ferenc Stadion fölé épített, 29 ezer négyzetméteres multifunkciós központé, mely a Centrale nevet kapta. Ez már 2026-ban állna, látványtervek is készültek és pontosan lehet tudni, hogy benne irodák, üzletek, ételudvar és egy hotel is fog működni.

A beruházás részeként a metrómegállót is fejlesztenék új bejáratokkal és mozgólépcsőkkel, amelyek közvetlenül az utcaszintre, a komplexum kereskedelmi terébe vezetnek majd. Ráadásul a kapcsolódó közterületeket is felújítják: a Hungária körút felőli közforgalmú területet és az Ifjúsági utca felőli murvás parkolókat, járdaszigeteket 2500 négyzetméteres zöld parkká alakítanák.

Márpedig az ingatlanközvetítő szakértők szerint az ilyen beruházások esetében az érintett terület ingatlanainak értéknövekedése az infrastruktúra fejlesztésének mértékével szoros összefüggésben áll. Tapasztalataik szerint már önmagában egy kereskedelmi fejlesztés, például egy bevásárlóközpont építése is érezhetően felhúzza a környék ingatlanárait.

Ahogy az történt például a XI. kerületi Etele Pláza esetében is, melyet már a beruházás megkezdése előtt beáraztak az ingatlantulajdonosok, azaz emelkedtek az ingatlanárak - mondta korábban Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője, aki szerint ennek az az oka, hogy optimális esetben a beruházások emelik a környék ellátottságát és színvonalát, ami aztán az ott található ingatlanok árának emelkedésében is jelentkezik.

Ugyanakkor Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a rákosrendezői fejlesztésnek egyelőre nem érzékelhető a hatása a kerületi ingatlanpiacra. Magyarázata szerint azért, mert egyrészt egy nagyon friss információról van szó, másrészt egyelőre igazán konkrét tervek sem jelentek még meg. Amíg nincs kiforrva, hogy milyen fejlesztésekre kerül sor, addig nem tud ezekhez alkalmazkodni az ingatlanpiac - hangsúlyozta a szakértő.

Rövid távon ennél komolyabb hatással számol a Puskás Ferenc Stadionnál felépülő iroda- és bevásárlókomplexum esetében, melynél már lehet tudni, hogy 2026-ra el kellene készülnie, és látványtervekkel is lehetett találkozni.

Sebestyén Tamás véleménye szerint erre a területre mindenképpen jó hatással lesz a fejlesztés, és mint mondta “ráfér a környékre”, hiszen a mára eléggé lepusztult metrómegállóhoz is “legalább 20-30 éve nem nyúltak hozzá”. Így tehát a beruházás a szakértő várakozásai szerint a környék ingatlanáraira is hatást gyakorol majd az elkövetkező hónapokban, években, mégpedig akár 5-10 százalékos ingatlanár-emelkedést is elképzelhetőnek tart közép, hosszú távon.

Várakozásai szerint a fejlődő infrastruktúra hatására új beköltözők jelenhetnek meg, akik emelhetik a környék színvonalát. Akár az eddig beragadó lakásokat is megvásárolhatják a befektetők, mert nem csak a lakásokat lesz könnyebb eladni, de a bérlakások kiadása is gyorsabbá válik.

Jelenleg egyébként ezen a Hungária körút és Pillangó utca közötti területen nagyon vegyes kép fogadja az ingatlanvásárlókat: egymást váltják a régi, körfolyosós, lepusztult társasházak, illetve az újépítésű, jó minőségű ingatlanok. Előbbiek esetében a liftnélküli házakban egy harmadik emeleti lakás az átlagosnál nehezebben eladható ingatlan kategóriájába tartozik, ahol az árak négyzetméterenként 500-600 ezer forint körül alakulnak. Az újépítésű lakásoknál viszont 1,2-1,5 millió forintos négyzetméterárakkal kalkulálhatnak a vevők.

Arra ugyanakkor nem számít Sebestyén Tamás, hogy nagyobb lakóingatlanfejlesztések indulnának a környéken, tehát alapvetően emiatt nem fog kicserélődni az ingatlanállomány, már csak azért sem, mert a kerületben egyébként is nehezen realizálódnak változások, a társasházi fejlesztések jellemzően akadoznak. Zuglóban éppen ezért nem is látni annyi fejlesztést, mint a szomszédos kerületekben - tette még hozzá.