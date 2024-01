Kegyetlen közösköltség-pokol vár rengeteg magyar panellakóra: ezt senki sem fogja megúszni

20 százalékkal is emelkedhet idén a társasházi közös költség – adta hírül az ATV.

Visszaüthet, hogy az elmúlt évek inflációjával nem mindenhol tartott lépést a közös költség. Éppen ezért a társasházak többsége az év elején az emelést mellett döntött. Ennek indoklása, hogy megemelkedtek a bankköltségek, a biztosítások díjai, valamint a különféle szolgáltatók, így például a takarítók, a liftkarbantartók, de a házkezelők is árat emeltek. A költség akár 20 százalékkal is nőhetnek, amik több ezer forinttal is drágíthatják a közös költséget.

A riport szerint sok ház az elmúlt években felélte megtakarítását, máshol pedig olyan problémák akadtak, amik megoldásához muszáj a közös költséghez hozzányúlni. Kitértek arra is, hogy egy négyemeletes, adósságmentes panelházban 8-10 ezer forint körül alakul átlagosan a közös költség, de egy tízemeletes háznál a lift és egyéb műszaki okok miatt ez magasabb is lehet.