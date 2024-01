Nagyon csúnya büntetés elé néz, aki így spórolna az áramon: ezt nem éri meg bepróbálni

Nagyon gyakran szervezett bűnözői hálózat áll az áramlopások mögött Magyarországon - tudta meg a Pénzcentrum a nagy hazai szolgáltatóktól. Mint kiderült, a szociális eredetű beavatkozások mellett a gazdasági előny megszerzése is motiválja a rezsitolvajokat, akik azonban a rendszer megbuherálásával nem csak saját maguk, hanem a környezetükben élők élet- és vagyonbiztonságát is veszélyeztetik. A szolgáltatók azt javasolják, hogy ha bárki illegális tevékenységet észlel, akkor ne őket, hanem a rendőrséget értesítse.

Az elmúlt években fel-fel bukkant rendszeresen Lagzi Lajcsi és Kozsó ügye, akik egymásnak adták át a bíróság kilincsét, amikor az áramlopás miatt jártak a tárgyalásokra. Azonban korántsem ők az egyetlenek Magyarországon, akik ezzel a nem túl biztonságos módszerrel próbálnak spórolni az áramszámlán. A Pénzcentrum most az E.ON és az MVM segítségével szeretett volna utánajárni annak, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, mivel jár és mennyire veszélyes is egy-egy ilyen akció.

Azt már az elején fontos elszögezni, hogy – az E.ON szavaival élve – az áramlopással kapcsolatban nem csak közvetlenül anyagi kárról beszélhetünk. A hálózat bármilyen illetéktelen megbontása, szerelése életveszélyes, a beavatkozást végző személyre és a lakást használóra egyaránt. Emellett az illetéktelen beavatkozások miatt áramkimaradások, üzemzavarok is előfordulnak, így a rendszert szabályosan használókat, illetve magát az áramellátás biztonságát is veszélyeztetik.

A szabálytalan vételezések a károkozáson túl sok esetben olyan műszaki biztonsági megoldásokat sértenek, amelyek következtében a vagyon és az élet veszélyeztetésének lehetősége is fennáll. Hatással lehetnek emellett a hálózat üzemeltetésére, és a szabályosan vételező ügyfeleink minőségi és biztonságos ellátását is veszélyeztethetik. Az áramelosztás területén tapasztalt szabálytalan vételezések száma folyamatosan változik, hosszabb távú elemzést követően, összességében csökkenő tendencia figyelhető meg

– erősítette meg az MVM a fentieket.

Az áramlopásnak a szolgáltató szerint két fő oka van: a szociális eredetű beavatkozások, illetve a gazdasági előny megszerzése. Előbbi esetében beszélhetünk a minimális szaktudást igénylő, könnyen észlelhető módon az utcán, közterületen lévő hálózatokra való csatlakozásról kampók, csupasz vezetékek feldobásával.

Ezzel az elkövetők nem csak saját maguk, hanem a környezetükben élők élet- és vagyonbiztonságát is veszélyeztetik. Előfordul, hogy a mérőt megkerülve közvetlenül a fővezeték megcsapolásával történik a vételezés

– emelte ki a vállalat, hogy a második esetben már jelentősen más eszközökről és árammennyiségről beszélhetünk.

Magas technológiai színvonalú, szaktudással rendelkező személy alakítja ki. Nagyon gyakran szervezett bűnözői hálózat végzi a beavatkozásokat, amelyek a mérők megbontásával, a hitelesítői zárópecsét hamisításával, a mérőállás befolyásolásával, a mérőt megkerülő illegális vezeték kiépítésével, vagy az elektronikus mérők szoftveres vagy sokkolós befolyásolásával történnek

– fűzte hozzá az E.ON.

Na de pontosan mit is értünk áramlopás alatt?

Szabálytalan vételezésről akkor beszélhetünk, ha valaki nem jelenti be haladéktalanul az elosztói engedélyesnek a fogyasztásmérő vagy a mérési rendszer plombáinak, jelzéseinek sérülését vagy hiányát, vagy ha eltávolítja, meghamisítja, megrongálja a készüléket vagy a mérési rendszert, amivel lehetővé válik a méretlen mérés, azaz a lopás. Ezen felül az is annak számít, ha méretlenül veszi igénybe a szolgáltatást, a fogyasztásmérő vagy a mérési rendszer megbontásával vagy megkerülésével, illetve, ha a szolgáltató engedélye nélkül rácsatlakozik a vezetékrendszerre vagy visszakapcsolja a szolgáltatást a felhasználási helyen.

Az E.ON szerint méretlen fővezeték megcsapolása az egyik legjobb példa. Ekkor a mérő előtti részre rákötnek, és ezzel a fogyasztásmérőt „kihagyva” jutnak áramhoz. Sokszor padláson, falban vagy épp a föld alatt alakítanak ki ilyen leágazást. Ezzel a mérőhelyen felszerelt védelmi berendezéseket is megkerülik – így a lakást azok nem fogják védeni, ilyenkor már csak az áramszolgáltató transzformátoránál felszerelt védelem véd. Egy ilyen beavatkozással a lakása, családja biztonságát kockáztatja a fogyasztó.

Beszélhetünk még szerződés nélküli vételezésről, ha valaki úgy vételez áramot, hogy az áramszolgáltatóval nincs szerződése, nincs mérője sem. Lehet, hogy korábban ki kellett kapcsolni, mert a számláit nem fizette, vagy soha nem is kötött szerződést a szolgáltatóval.

Az ő esetükben jellemző elkövetési mód, hogy az utcai villamos hálózatra ráakasztanak egy vezetéket, és azon keresztül vezetik be az áramot a lakásba. Ezzel a szolgáltatónak okozott káron túl veszélyeztetik saját testi épségüket, hiszen akár az áramütés, akár az oszlopról történő leesés is okozhat súlyos sérüléseket. Illegális tevékenységük miatt a szolgáltató hálózatain is keletkezhetnek üzemzavarok, áramkimaradások – ami a tisztességes ügyfeleket zavarja. Jellemzően rossz műszaki állapotú berendezéseket (fűtőtest, rezsó) működtetnek a lopott árammal. A normál háztartásoknál természetes védelmi eszközök (automaták) itt ritkán fordulnak elő

- magyarázta a szolgáltató.

Az utolsó példa, a számlálószerkezet visszatekerése. Ennek a beavatkozásnak az a célja, hogy a valós, fogyasztásmérő által regisztrált felhasználást csökkentsék, azaz a számlálószerkezetet kisebb mérőállásra állítsák, a hiteles mérési eredményeket megváltoztassák – tették hozzá, majd arra is kitértek, hogy az áramszolgáltatók hogyan szerezhetnek tudomást a lopásról.

A számlázási rendszerből kockázatértékelés alapján kiszűrjük a gyanús eseteket, mely lehet például hirtelen nagymértékű fogyasztásváltozás, vagy épp ellenkezőleg, ha egy fogyasztó a kategóriájához képest keveset fogyaszt. Emellett az állampolgári bejelentések nyomán, vagy munkatársaink más jellegű munkavégzése közben is tudomásunkra juthat illegális áramvételezés. Ezek bejelentésére telefonon vagy internetes oldalunkon keresztül anonim módon is lehetőséget biztosítunk. Fentieken kívül szoros együttműködést alakítottunk ki a rendőrséggel. Egyre gyakoribb az is, hogy az egyik eset elvezet a másikhoz, és így egész elkövetői hálózatot sikerül felderíteni

– emelték ki.

Ezzel jár, ha lopáson kapnak

Szabálytalan vételezés esetén az elosztói engedélyes kötbér, illetve a felmerült költségek megfizetésére szólítja fel a fogyasztót. Azt, hogy mekkora lesz a büntetés, teljes egészében a jogszabályok határozzák meg. A szabálytalan vételezés élet- és balesetveszélyes, emellett több százezer forintos kötbérfizetési kötelezettséget is eredményezhet. A felhasználó által fizetendő kötbér mértéke függ a beavatkozás típusától, attól, hogy hány amperes az érintett csatlakozási pont, illetve az esetleges ismétlődéstől

– fejtette ki az E.ON, amit az MVM is megerősített.

Amennyiben szerződött ügyfél követ el szabálytalan vételezést, úgy szerződésszegésként, ha szerződéssel nem rendelkező személy, akkor pedig szerződés nélküli vételezésként kezeljük az ügyet, és az ennek megfelelő jogkövetkezményt alkalmazzuk. Jogkövetkezményként kötbér, és amennyiben a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre, úgy a szolgáltatás felfüggesztése is alkalmazható

– mondta el az MVM a Pénzcentrum megkeresésére, hozzátéve, hogy büntetőeljárás esetén az igazságszolgáltatás dönt a rendelkezésre álló adatok alapján a büntetés mértékéről.

A cégek pedig folyamatosan próbálják csökkenteni az áramlopás lehetőségét is, ezzel védekezve azellen, hogy a lakosságot is megkárosítsák.

A szabálytalan vételezések kockázatának csökkentése érdekében munkatársaink minden – ügyfeleknél történő – munkavégzés során ellenőrzik az árammérőt, a jogi zárak, a plombák meglétét és a mérő működését. Szabálytalan vételezés vagy annak gyanúja esetén jegyzőkönyvet vesznek fel, a sérült mérőberendezést a talált állapotában dokumentálják és elszállítják. Amennyiben a károkozás nem közvetlenül az elosztói engedélyes, hanem más kárára történik, úgy az érintett feleknek egymás között kell a jogvitát rendezni

– emelte ki az MVM, amihez az E.ON annyit fűzött hozzá, hogy az elmúlt években a cég számos településen dolgozott együtt nemcsak az önkormányzatokkal és a rendőrséggel, de a Máltai Szeretetszolgálattal is, hogy megoldást találjanak az áramlopásokra olyan helyeken, ahol a nehéz helyzetben lévő emberek kényszerűségből vételezik illegálisan az áramot.

Erre a cég elmondása alapján a megoldás az úgynevezett előre fizetős órák telepítése, amiknek a felszerelésével az érintettek biztonsággal jutnak áramhoz, miközben nem adósodnak el. Mindkét szolgáltató elmondása szerint fontos, hogy ha áramlopást észlelünk, akkor nem az áramszolgáltatót kell értesíteni, hanem a rendőrséghez kell fordulnunk.

A Pénzcentrum a cikk kapcsán megkereste az ORFK-t is, azonban a rendőrség sajtóosztálya a cikk megjelenéséig nem válaszolt a kérdéseinkre.