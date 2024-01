Lakhatásáról vallott Cicciolina: ilyen körülmények között él ma az egykori magyar pornócsillag

Huszonegy csincsillaperzsa fajtájú macskával és egy kutyával él együtt római otthonában Cicciolina. A macskák darabja akár több ezer eurót is érhet.

Kisebb állatkertté változtatta római otthonát Cicciolina. A volt pornószínésznő huszonegy macskával és egy kutyával osztja meg életterét – írja a Blikk a Story magazin nyomán.

Már kislányként is rajongtam értük, de abban a pesti lakótelepi lakásban, ahol nevelkedtem, túl sokan éltünk együtt. A szüleim nem engedték, hogy macskám legyen. Húszéves lehettem, amikor végre lett saját kedvencem, rögtön három is, és én nagyon boldog voltam. Szeretgettem, ölelgettem őket, együtt aludtunk, együtt ettünk. Akkor és most is hasonlítottak rám a cicáim, mintha felvették volna a karakteremet

– idézi a portál Cicciolinát.

A macskák egyébként igen értékes csincsillaperzsa fajtájúak, melyek darabja több ezer eurót is érhet.