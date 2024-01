Lehet, hogy eddig te is rosszul mosogattál? Kiderült a megrendítő igazság: ezt rontják el sokan

Gondolta volna, hogy az a ruha, amit visel, mintegy 20 ezer liter víz felhasználásával készülhetett el, vagy a boltban vásárolt kiló marhahús előállításához több mint 15 ezer liter vízre volt szükség? Pedig ez az igazság. A legértékesebb természeti kincsünket napjainkban úgy pazaroljuk, mintha korlátlan mennyiségben állna rendelkezésre, holott a globális édesvízkészleteink rohamosan csökkennek.

Szóval itt az ideje egy rendhagyó új évi fogadalomnak: 2024-ben figyeljünk oda a vízfelhasználásunkra. A Finish vízlábnyom-kalkulátor segítségével – amely a Pannon Egyetem kutatóinak közreműködésével készült el –, mától bárki ellenőrizheti, hogy egy nap alatt átlagosan hány liter valós és virtuális vizet használ el.

A számok magukért beszélnek. Egy négyfős család ma Magyarországon naponta akár 500-800 liter vizet is elfolyat a szokásos tevékenységeivel. A jó hír az, hogy a rutinok megváltoztatásával ezt lehet csökkenteni. Egy teli kád 120 liter vizet igényel, míg ha a zuhanyzó alá állunk, akkor 40 liter is elég a tisztálkodáshoz. Hasonlóképpen, ha folyóvízzel mosogatjuk el edényeinket, sokkal több vizet pazarlunk el, mint mosogatógéppel

– emelte ki Dr. Galambos Ildikó, a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ vezetője.

A kézi mosogatás során átlagosan 90 liter vizet használunk el, míg a mosogatógépnek csupán mintegy 10 liter víz kell az edényeink megtisztításához. Vagyis alkalmanként akár 80 liter vizet is meg tudunk spórolni. Ha csak erre az egy dologra odafigyelünk, az éves szinten 29 000 liter vízmegtakarítást jelenthet a háztartásunkban.

„Ezek az adatok is rávilágítanak arra, hogy az életmódunk és a szokásaink nagyban befolyásolják a vízfelhasználásunkat. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ezen mindannyian könnyen javíthatunk, ha tudatosabb fogyasztókká válunk, akik a valós szükségleteik alapján szerzik be a termékeket és odafigyelnek a háztartásukra. Ezért is hoztuk létre a Finish Vízlábnyom-kalkulátort, amellyel mindannyian pontosabb képet kaphatunk a fogyasztásunkról” – mondta Szinetár Zsófia, a Finish brand marketing menedzsere.

A Finish Vízlábnyom-kalkulátor kérdéssorát a teljességre törekedve állították össze, így az a hétköznapi tevékenységek szinte minden szegmensét lefedi a háztartási munkáktól kezdve a fürdőszoba használaton át a kertápolási feladatokig. Továbbá számba vették azokat a virtuális vízhasználati tényezőket is, amelyekre az embereknek csak közvetetten van ráhatásuk. Ide tartozik például minden olyan vízigény, ami a szolgáltatásokhoz, valamint a termékek előállításához, szállításához kell.

Sajnos szinte sosem gondolunk bele abba, hogy azzal, ha például folyamatosan bővítjük a ruhatárunkat, vagy nagy mennyiségben vásárolunk ételeket, italokat, milyen mértékben járulunk hozzá a vízkészletek apadásához. Magyarországon személyenként átlagosan napi 7000-7500 liter vizet is fogyasztunk, de ennek a közel 90 százaléka láthatatlan marad számunkra.

Vagyis nem csupán azzal tehetünk sokat a vizeink védelméért, ha mosogatógépet használunk, kevesebb vízzel öntözünk, vagy a gyümölcsöket, zöldségeket nem folyóvízzel mossuk. 2024-ben megfogadhatjuk, hogy a vizek érdekében pár pólóval kevesebbet veszünk, az okostelefonunkat sem cseréljük folyton újra, nem eszünk minden nap húst és a nemzetközi szállítók helyett a helyi termelőktől vásárolunk. Még hosszan sorolhatnánk azokat a döntéseket, amikkel elejét vehetjük az édesvizek drasztikus apadásának, de a legjobb, ha mindenki maga győződik meg arról, hogy mekkora a valós és a virtuális vízfogyasztása. Ebben segít a Finish vízlábnyom-kalkulátor, ami mától ingyenesen használható.

Pár példa a virtuális vízfogyasztásra, mely befolyásolja a vízlábnyomunkat:

TERMÉK Vízlábnyom-érték (liter) 1 db autó gyártása 52 000 – 83 000 1 db okostelefon elkészítése 12 760 1 kg marhahús előállítása 15 414 4 szelet kenyér előállítása 120 1 liter palackozott víz előállítása 3

A gyerekek is tudhatják már, mi az a vízlábnyom

A hétköznapok során néha még felnőttként is nehéz szem előtt tartani a takarékos vízhasználatot, hiszen ki ne szeretne egy-egy akciós vásárlásnál elcsábulni, vagy egy hosszú nap után egy teli kád forró vízben elmerülni. De hát olyan sok víz van a világon, nem? Mi már azonban tudjuk, hogy az édesvízkészleteink sajnos végesek, a közvetlen és virtuális vízfogyasztásunk növelésével a jövő generációit veszélyeztetjük. Ezért is fontos, hogy a gyerekek is minél előbb megismerkedjenek a vízlábnyomukkal, amelyet most a Kerekmese Lili meséjének segítségével meg is tehetnek: https://www.youtube.com/watch?v=yRBwApXseBs

Víztakarékos tanácsok az új évre: