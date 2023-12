Budapest lehet a befektetők Mekkája: erre szórják el a külföldi milliárdosok a pénzüket

A befektetési céllal lakást vásárlók számára Budapest még mindig egy kedvező célpontnak minősül: a magyar főváros a vételi árak és bérleti díjak alapján számolt bruttó hozamok nagyságát nézve az élmezőnyhöz tartozik a nagyvárosok körében. Bár az elmúlt években meredeken nőtt a lakások értéke Magyarországon, a nemzetközi környezethez képest Budapesten továbbra is kedvező áron lehet lakást vásárolni. A potenciális, akár külföldi befektetők tájékoztatásának érdekében pedig Magyarország egyik vezető lakóingatlan-fejlesztője, a LIVING és az ELTINGA kutatóközpont egy újabb közös tanulmányt készített, amelyben a magyarországi, és kiemelten a budapesti lakáspiacban rejlő lehetőségekre hívták fel a figyelmet.

Az elmúlt években hatalmas, közel két és félszeres áremelkedés volt észlelhető a hazai lakáspiacon, a kiemelkedő növekedés pedig főként a magyar fővárost érintette. A LIVING és az ELTINGA kutatóközpont közös kutatásából azonban kiderült, hogy az árak emelkedésének ellenére a budapesti lakáspiac még mindig kitűnő választás lehet a külföldi befektetők számára is, ugyanis a főváros mind árban, mind a kényelmi szolgáltatásokat tekintve igencsak kedvezőnek számít nemzetközi viszonylatban is.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint Magyarországon a lakások értéke kiugró mértékben megemelkedett az elmúlt években. A hazai lakáspiacon 2014 első és 2023 első negyedéve között 231 százalékos áremelkedés volt mérhető, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 9 év során a lakások értéknövekedéséből származó évesített hozam meghaladta a 14 százalékot. Budapesten azonban az országoshoz képest is robbanásszerű volt a növekedés. A fővárosban 2014 elejéhez képest 2023 első három hónapjában már közel négyszer akkora összeget kellett adni az ingatlanokért a fajlagos árak változása alapján, ami azt jelenti, évesített hozamként a lakástulajdonosok 16,4 százalékos értéknövekedést könyvelhettek el.

Budapesten belül is számottevő a lokáció a befektetés szempontjából

A befektetőknek azonban a forintban való emelkedés mellett érdemes megvizsgálni a devizában mért drágulás értékét is. Budapesten belül is észlelhetőek különbségek az új lakásokért fizetendő árakban, különösképpen a befektetők körében kedvelt belvárosi helyszíneken. Ezeken a területeken a fizetendő összegek meghaladják a fővárosra alapvetően jellemzőt: a legdrágább 5. kerületben például 258 ezer euró körüli árakkal kell számolni egy 40 négyzetméteres otthon esetében.

A befektetők által kedvelt, és jól kiadható helyszínek között is lehet azonban olcsóbb lakásokat találni. A 13. kerületben például a teljes fővárost jellemző árszint alatt alakulnak a fajlagos árak: ebben a kerületben már kevesebb, mint 140 ezer euróért hozzá lehet jutni egy 40 négyzetméteres, új otthonhoz. Mindemellett a 13. kerület azért is kedvelt helyszín, mert itt található Budapest egyik legfontosabb irodapiaci lokációja, ami folyamatos erős keresletet biztosít az ingatlanok iránt. Továbbá egy sok szempontból még átalakuló környékről van szó, amelynek köszönhetően az egyes lakások esetében a piaci árváltozás feletti értéknövekedéssel, felértékelődéssel is számolni lehet.

Az ELTINGA kutatóközponttal a közös elemzésünk eredménye is azt igazolja, hogy a magyarországi ingatlanpiac nem véletlenül kerül a nemzetközi érdeklődők listájára, ugyanis mind árban, mind elérhető szolgáltatásokban versenyképes a magyar főváros.

– mondta Martin János, a WING vezérigazgató-helyettese, a LIVING lakó üzletágért felelős igazgatója.

Miért vonzó a budapesti lakáspiac a külföldi befektetők számára?

A külföldi befektetőknek érdemes alaposan mérlegelni a lakásvásárlás előtt, javasolt megvizsgálniuk a vonzónak számító nagyvárosok közötti árkülönbségeket, valamint az elérhető hozamok közötti eltéréseket. Tel-Avivban például közelítette a 15 ezer eurót az új lakásokért négyzetméterenként fizetett összeg 2022-ben, Bukarestben viszont körülbelül 1700 euró volt egy lakás négyzetméterára. Bár a fentieknek megfelelően az elmúlt pár évben a magyar fővárosban komoly drágulásra került sor, a nemzetközi környezetet vizsgálva Budapest továbbra is a kedvező árfekvésű városok közé tartozik: 2022-ben Zágrábbal és Varsóval együtt nem érte el a 3000 eurót a négyzetméterenként fizetendő újlakás-ár.

A budapesti kedvező árakon túl azonban a főváros vételi árak és bérleti díjak alapján számolt bruttó hozamok nagyságát nézve is az élmezőnyhöz tartozott. Mindemellett a külföldi nagyvárosokhoz hasonlóan a budapesti piacon is rendelkezésre állnak olyan kényelmi szolgáltatások, melyek lehetővé teszik, hogy külföldi befektetők energiabefektetés nélkül tudják realizálni az ingatlanukból származó hozamokat. A property managementtel foglalkozó cégek például a lakás teljes üzemeltetését vállalják, akár a berendezéstől, a bérlő keresésen át a bérleti díjak és közüzemi díjak intézésig.