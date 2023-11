Ténylég belenyúlhat a rezsicsökkentésbe a kormány: ilyen lesz az új villanyszámla-rendszer Magyarországon

Az új rezsirendszert úgy kell elképzelni, mint a mobiltelefon-szolgáltatók piacát, mondta Holoda Attila. A kormány valóban a rezsicsökkentés átalakítására készülhet, az átlagfigyasztás feletti részre a villany esetében szabadon választhatnának szolgáltatót a lakosok is. Így pedig bejöhetnek a képbe az egyedi kedvezmények.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a dinamikus árképzési lehetőség bevállalásával a kormány gyakorlatilag kinyitja az ajtót a lakossági rezsicsökkentés átalakítása előtt, amiből sok háztartás akár jókora pénzügyi előnyhöz is juthat az átlagfogyasztás feletti résznél, ha éppen akkor fogyaszt több áramot, amikor az nagyon olcsó.

Holoda Attila korábbi energetikai államtitkár most arról beszélt, hogy az új rezsirendszert úgy kell elképzelni, mint a mobiltelefon-szolgáltatók piacát.

Kezdetben egységes perc- és SMS-tarifák voltak, később azonban a felhasználók válogathattak az egyedi ajánlatok közül, annak függvényében, hogy több kedvezményes beszélgetésre, sms-re vagy internetre volt szüksége. A fogyasztók tudatosabbak lettek, a szolgáltatók pedig igyekeztek speciális ajánlatokkal kiszolgálni az igényeket. Ez a jövő az energetikában is

- mondta a szakértő az Economxnak, aki szerint most a kormányra vár az, hogy az önkéntes villamossági szerződések jogszabályi kereteit megalkossák. A magyar rezsitervben az szerepel, hogy 816 ezer okosmérőt szerelnének fel, ami a körülbelül négymillió háztartásra való tekintettel igen számottevő, de azt nem tudni mi alapján választják ki, ki kaphat ilyet.

A szerencséseket már bombázzák az olcsó rezsiajánlatokkal

Nemrégiben a Pénzcentrum Csehország példáján megnézte, hogyan is működik a piaci alapú rezsirendszer. Magyar szemmel elég furcsának tűnik, de Csehországban (és több más nyugati országban is) konkrétan úgy működik az energiaszolgáltatási szerződés megkötése, mint itthon az autók kötelező biztosításának kalkulátorai, vagy egy utasbíztosítás kiválasztása. A terv vélhetően itthon is az, hogy a rezsicsökkentés feletti részre így szerződjenek le a háztartások.

A cseh rendszerben a szolgáltatók különféle kedvezményeket kínálnak, például azért, ha valaki hosszab időre szerződik le velük a rezsiszolgáltatásra. Vannak határozatlan idejű szerződések is, de abban az esetben nincs árrögzítés, így a fogyasztó akár rosszul is járhat, ha hirtelen megugranak a gáz- és villanyárak.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA