A szerencséseket már bombázzák az olcsó rezsiajánlatokkal: egymás alá ígérnek a szolgáltatók

Magyar szemmel furcsa, nyugaton viszont megszokott, hogy árkalkulátorok alapján szerződnek le a háztartások a gáz- és villanyszolgáltatásra. A szabad piac komoly versenyt is eredményez, mint most kiderült, Csehországban is egymásra licitálnak a szolgáltatók. Az MVM tulajdonolta, Innogy nevű szolgáltató magyar cégvezetője egy sajtóeseményen beszámolt a cég eredményeiről, mint kiderült, a cseh fogyasztók több mint 40 százalékát ők látják el földgázzal.

Magyarországon lassan lecsengőben van a rezsirémálom, mozgalmas éven vagyunk túl a gáz- és áramárak tekintetében. Mialatt egy évvel ezelőtt a rezsicsökkentés visszavágása miatt mindenki remegve várta az első téli számlákat, más európai országokban "szabad a rablás" az energiapiacon, épp bevezették a rezsicsökkentést. Egy csehországi sajtóeseményen a Pénzcentrum némileg betekintést kapott a csehországi rezsihelyzetbe. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Pár kattintás és kész... Magyar szemmel elég furcsának tűnik, de Csehországban (és több más nyugati országban is) konkrétan úgy működik az energiaszolgáltatási szerződés megkötése, mint itthon az autók kötelező biztosításának kalkulátorai, vagy egy utasbíztosítás. Az egyik legnagyobb cseh rezsikalkulátorban megnéztük, hogy fiktív prágai címünkre milyen ajánlatokat kapunk a szolgáltatóktól, ha új szerződést szeretnénk kötni - mert mondjuk most költöztünk az országba, így korábban szolgáltatónk sem volt. Akkor jött a rezsicsökkentés, amikor Magyarországon visszavágták Csehországban tavaly novemberben maximalizálták a lakossági rezsiárakat, mivel addig a lakosság nem kapott szinte semmilyen támogatást, a háború miatt egekbe emelkedtek a gáz- és áramárak. Petr Fiala miniszterelnök akkori bejelentése szerint az áram esetében kilowattóránként hat cseh koronás (kb. 93 forint), gáz esetében pedig három cseh koronás (kb. 47 forint) árkorlátozást alkalmaznak. Ennél olcsóbb lehet az energia, drágább nem. Az áram esetében olyan paramétereket állítottunk be, amely szerint 1-2 fős a háztartásunk, egy legfeljebb 50 négyzetméteres lakásban élünk, világításra és vízmelegítésre szeretnénk felhasználni a villanyáramot, fűtésre nem. Ugyan az árlisták csak tájékoztató jellegűek, és csak egy átlagos fogyasztási szintet becsülnek, de például az E.ON 24 hónapra fix szerződést kínál, amely szerint erre az időszakra 29 476 koronát (kb. 457 000 forint) kell fizetni, azaz havi nagyjából 19 ezer forintot. Ilyen áramszerződés-ajánlatokat kapott a képzeletbeli cseh háztartásunk. Forrás: kalkulator.cz Ha nem akarunk ennyi időre elköteleződni, léteznek 12 havi, illetve határozatlan idejű áramszerződések is a rendszer szerint. Ámde ezek jóval drágábbak, mint a hosszabb időre befixált tarifák. Viszont a kalkulátor oldalon hangsúlyozzák, ha rajtuk keresztül kötünk szerződést, akkor mindent intéznek, ami csak szükséges - akárcsak itthon például a kötelező biztosítás esetében a vállalatok intézik az összes papírmunkát. Ugyanerre a háztartásra megnéztük, milyen gáz-ajánlatok érkeznek: a paraméterek ugyanazok, 1-2 fős háztartás, gázt főzésre, fűtésre, vízmelegítésre használnak, 50 négyzetméteres szigetelt lakásban élnek. Az oldal szerint a legjobb ajánlat egy 36 hónapig fix szerződés az E.ON-tól, amely esetében évente 23 018 koronát, azaz kb 356 ezer forintot fizethet képzeletbeli családunk a gázért - azaz havonta hozzávetőleg 30 ezer forint lenne a gázszámla a mostani árfolyamon. A kilistázott gázszerződés-ajánlatok. Forrás: kalkulator.cz Itt is érvényesül, hogy ha hosszabb időre fixálunk, valamivel olcsóbbak a tarifák, ámde itt már nem tapasztaltunk akkora eltérést, mint a villany esetében, Összességében a legjobb, határozatlan idejű gázszerződés jelenleg csak párezer forintos felárat jelent, viszont benne van az áremelés kockázata, ugyanis ilyen esetekben nincs árrögzítés. De egyébként akkor sem kell aggódni, ha hirtelen megugranának a számlák, legalábbis az egyik ajánlat szerint, ameddig él a gázszerződésünk, addig bármikor áttérhetünk az adott szolgáltató valamelyik fix tarifájára. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,02 százalékos THM-el, és havi 98 070 forintos törlesztővel fel lehet venni az Erste Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,09% a THM; az UniCredit Banknál 8,11%; a MagNet Banknál 8,27%, a K&H Banknál 8,28%; míg az OTP Banknál 8,29%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A metódus hasonló, mint az áram esetében: ha a kalkulátor oldalon kötünk szerződést, akkor mindenben segítenek, intézik a papírmunkát és az átállást is. Emellett, akár nálunk az autó kötelezőjénél, értesítést is küldenek a lejáró energiaszerződésekről, hogy az ember időben tudjon cselekedni, esetleg olcsóbbra váltani. Az MVM is nagyot harap a cseh gázpiacból Kevesen tudják, de magyar érdekeltség is van a csehországi energiapiacon: az MVM ugyanis még 2020-ban vásárolta fel az Innogy-t, az ország legnagyobb energiaszolgáltatóját. Egy háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a cseh vállalat 1,2 millió csehországi fogyasztót látott el 2022-ben földgázzal, amely 43 százalékot jelent a tortából. A villamosenergia esetén nagyjából 600 ezer ügyfelük volt ugyanebben az időszakban, ezzel ők voltak a negyedik legnagyobb szolgáltató az országban. Zámbó Balázs, az Innogy igazgatósági tagja a már említett háttérbeszélgetésen arról is beszélt, hogy az országban is egyre terjednek a digitális megoldások, náluk például 2022-ben már 870 ezer szerződést kezeltek az applikáción keresztül, összességében 40 százalékkal többen használták az appot, mint egy évvel korábban. Mint kifejtette, a vállalat nem fogyasztókban, hanem ügyfelekben gondolkodik, hiszen nem csupán energiával látják el a vásárlókat, hanem komplex szolgáltatást adnak el. Ennek megfelelően a sales-tevékenységre is nagy hangsúlyt fektetnek, call centereik állnak a meglévő és leendő ügyfelek rendelkezésére. A megtartásuk érdekében pedig nem félnek a klasszikus "kopogtatós" technikát sem bevetni - ösztönözve például a lejáró szerződésű háztartásokat, hogy hosszabbítsanak. Magyar szemmel szinte elképzelhetetlen az a szituáció, hogy valaki egyszercsak bekopog a szolgáltatótól, és az iránt érdeklődik, milyen feltételekkel hosszabbítanánk meg a gáz- vagy áramszerződésünket.

