Párizsi bunda recept: hogyan készül a párizsi bunda csirkemell, sertéshús bundázásához?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hazai menzákról is jól ismert húsételek egyike a párizsi szelet, amit a tökéletes párizsi bunda tesz igazán ínycsiklandóvá – nem is kell hozzá semmi más, mint liszt és tojás, és már kész is a mennyei párizsi bunda! Járjunk utána, mit ír a sima és a fokhagymás párizsi bunda recept, tudd meg, hogyan készül a párizsi bunda tojással és a párizsi bunda tojás nélkül!

Cikkünkben a szuperegyszerű párizsi bunda készítése kapcsán áruljuk el, hogyan készül a párizsi bunda tojás nélkül és tojással, illetve a fokhagymás párizsi bunda, amit szintén nem nehéz elkészíteni. Tudtad, hogy a párizsi bunda csirkemell bundázásához is alkalmas, nem csak sertéskarajhoz jó a párizsi bunda? Nézzük, mi mindent érdemes tudni az egyszerű párizsi bunda recept kapcsán, hogyan készül a párizsi szelet az eredeti párizsi bunda használatával! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Amit a párizsi szeletről eddig nem tudtál A párizsi szelet egy egyszerű, párizsi bundában kimártott, majd előre felhevített sütőolajban, többnyire napraforgóolajban kisütött hús – mondhatni, a rántott hús közeli rokona, csak panír helyett párizsi bunda öleli körül a hússzeletet. A párizsi bunda és a párizsi szelet a menzák népszerű tömegétele, ugyanis gyorsan és nagymennyiségben el lehet készíteni, de otthon is egyszerűen összedobhatjuk, ha a rendelkezésünkre áll egy jó párizsi bunda recept. A párizsi szelet hagyományosan sertéskarajból készül, azonban a párizsi bunda csirkemell használatával is ugyanolyan jól működik, ha valaki nem szereti a disznóhúst. Párizsi bunda recept egyszerűen Nézzük, hogyan készül a párizsi bunda egyszerűen! A párizsi bunda készítése során arra törekedjünk, hogy egy aránylag folyékony, mártogatásra alkalmas tésztát kapjunk, ami vastagon bevonja a húst. Lássunk neki! A párizsi bunda hozzávalói 3 db tojás

200 g búzafinomliszt

1 csipet szódabikarbóna

2 gerezd fokhagyma ízlés szerint

kb. 6-7 dl olaj a sütéshez A párizsi szelet elkészítése Készítsünk elő kb. 750 g vékonyra vágott és kiklopfolt sertéskarajt vagy csirkemellet, majd sózzuk, borsozzuk mindkét oldalukat. A párizsi bunda készítése során egyszerűen keverjük ki a lisztet a tojással, adhatunk hozzá egy kis szódabikarbónát is, majd ízlés szerint tegyünk bele áttört fokhagymát, ha fokhagymás párizsi bunda készítése a cél. Mártsuk ki a húsokat a párizsi bunda tésztájában, majd egyesével tegyük őket az előre felhevített sütőolajba és süssük mindkét oldalukon addig, míg a párizsi bunda aranybarna nem lesz. Ezután csepegtessük le a hússzeleteket egy papírtörlőn, majd tálalhatjuk is sült krumplival, rizibizivel, krumplipürével, tartármártással, savanyúsággal, vagy egyéb, saját szájízünknek megfelelő köretelemekkel.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK