Ez lett ősz filléres slágerzöldsége: rengeteg mindent elkészíthetünk belőle

Elárasztották a piacot a szezon izgalmas tökféléi, amelyeket nem csak frissen sütve vagy különböző ételek hozzávalóiként érdemes fogyasztani - írja a HelloVidék.

Az ősz derekán már eltűnnek a piacról az olyan lédús nyári gyümölcsök, mint a dinnyefélék, a barack vagy a nyári bogyósok, helyettük azonban bőséggel vásárolhatunk körtét, szőlőt, szilvát, almát és a szezon egyik legizgalmasabb gyümölcsét is beszerezhetjük, ami nem más, mint a birsalma, amiből a mennyei birsalmasajt is készül.

A zöldségek között lassacskán eljött a káposztafélék és a gumósok ideje: ne hagyjuk ki a fehér- és a lilakáposzta mellett a kelkáposztát, a kelbimbót, a zellert és a céklát, hiszen mindannyian kiváló vitamin- és rostforrásnak bizonyulnak, ugyanúgy, ahogy a répafélék is, ám mellettük szorítsunk helyet a burgonyaféléknek, különösen az édesburgonyának. Az olyan zsenge tökfélék, mint a hazai cukkini, a főzőtök, illetve a patisszon levonulnak, helyettük megjelennek a téli sütőtökök, évről évre több változatban.

A téli tökök sajátossága a nyáriakkal szemben, hogy nem zsenge, hanem teljesen érett állapotban szedjük le őket – éppen emiatt, mivel a héjuk nem ehető, minden esetben héj nélkül fogyasztjuk őket; mivel húsuk keményebb, tovább tart a hőkezelésük is. A jellegzetes téli tökök közé tartozik a sonkatök (ezt a típust nevezzük általában sima „sütőtöknek”), de a laskatök (szálas belső textúrája miatt spagettitöknek is nevezik), a makk alakú tök és a boglárka tök is népszerűek.

A sütőtökök (az ehető típusok, nem a dísztökök!) felhasználásukat tekintve hasonlóan működnek (egy-két kivételtől eltekintve, mint például a spagettitök, amit gyakran vegán tökspagettiként fogyasztanak): a héjukat rendszerint eltávolítjuk és megfőzzük őket, vagy egyszerűen (héjjal vagy anélkül) megsütjük őket (egyébként nyugodtak pároljuk vagy grillezzük a tököt, de airfryerben is elkészíthetőek). A különféle tökfélék termesztése Magyarországon hosszas múltra tekint vissza, éppen ezért rengeteg hagyományos és modern ételünkben játsszák a főszerepet.