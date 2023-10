Hungarikum lett a lángos: nem is gondolnád, milyen ételek vannak még a listában!

Két új elemmel, a székelykapuval és a lángossal bővült a Hungarikumok Gyűjteménye a Hungarikum Bizottság keddi döntése értelmében - közölte az Agrárminisztérium (AM). A székelykapu a közlemény szerint jellegzetes ácstechnikával készült fedeles nagykapu típus, amely a középkori város-, vár- és udvarházkapukból alakult ki. A 17. századtól a székelyföldi kaputípus egyre élesebben elkülönült faragott díszítményeivel és a kiskapu fölötti úgynevezett kaputükör igényes dekorálásával a más vidékek kötött nagykapuitól, Székelyföld igazi látványosságává, kulturális relikviájává vált.

A lángos készítésének hagyománya szorosan összefügg a kenyérsütés tradíciójával. A tökéletes lángos közepes vastagságú, nem túl olajos, belül puha, kívül roppanós. Hagyományosan a lángost reszelt sajttal, tejföllel, ízlés szerint fokhagymával megkenve fogyasztják, mára az édes és sós feltétek legkülönbözőbb fajtáiból lehet választani - írták.

A Magyar Értéktár egy sajátos szerkezetű tanyatípussal, a bokortanyákkal bővült. Az országban egyedülálló bokortanyás településszerkezet a 18. század közepétől a Nyírségben alakult ki. Az itt élők a lakott helyektől távol eső földek műveléséhez alakítottak ki lakó- és gazdasági épületeket, és egyéb létesítményeket az állattenyésztéshez.

Bekerült a Magyar Értéktárba a zselici hársméz, amely egy olyan különleges fajtaméz, amelyet évszázadok óta termelnek a Somogy vármegyei őshonos hárserdőkben. Több ezer méhcsalád szorgoskodik a Zselicben, mert az ország minden részéből vándorolnak ide a méhészek a hársfa virágzása idején.

Mi van még a hungarikumok listáján?

A Hungarikum Bizottság döntésével 89-re emelkedett a Hungarikumok Gyűjteményében található elemek száma, a Magyar Értéktár pedig 152 kiemelkedő nemzeti értéket tart számon - olvasható az AM közleményében. Nem is hinnék sokan, mi számít a 89 közé! A Turizmus és vendéglátás kategóriában, ahová a lángos is került, szerepel a karcagi birkapörkölt, a teljes Gundel örökség (Gundel Károly gasztronómiai és vendéglátóipari öröksége és a Gundel Étterem) a bajai és a tisza halászlé is, a magyar gulyásleves, a dobostorta, valamint a pozsonyi kifli.

Az Agrár- és élelmiszergazdaság kategóriában is számos olyan étel, ital, termék található, melyet nemzeti értékként tartanak számon. A Tokaji Aszú kapcsán szinte mindenki tudja, hogy hungarikumról van szó, de vajon az alföldi kamillavirágzat vagy a szőregi rózsatő is ilyen ismert lenne a listából? Mutatjuk, miket találhatunk még közöttük:

Pálinka

Törkölypálinka

Csabai kolbász és Csabai vastagkolbász

Magyarországi Tokaji borvidéken előállított Tokaji aszú

Hízott libából előállított termékek

Gyulai kolbász és Gyulai pároskolbász

Szikvíz

Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

PICK téliszalámi

Magyar akác

Magyar akácméz

HERZ Classic téliszalámi

Makói hagyma

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény

Magyar szürke szarvasmarha

UNICUM keserűlikőr

Debreceni páros kolbász

Fröccs

Alföldi kamillavirágzat

Kürtőskalács

Piros Arany és Erős Pista

TÖRLEY pezsgő

Egri Bikavér

Magyar pásztor- és vadászkutyafajták

Szőregi rózsatő

Szentesi paprika

Ez pedig még nem a vége, a teljes lista olyan dolgokat is tartalmaz, mint a Magyar Védőnői Szolgálat, a Zsolnay porcelán és kerámia, a klasszikus magyar nóta, a tiszavirágzás vagy a Magyar népmesék rajzfilmsorozat.