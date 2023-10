Ezzel a készülékkel töredékére zúzhatod a fűtésszámlát: mutatjuk az igazi rezsicsökkentő trükköt

A 21. század által kínált technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre több ember tervezi meg a házát, apartmanját intelligens otthonnak. Az intelligens fűtőrendszer beszerelése az első lépések közé tartozik ennek kialakításában. Az intelligens fűtés azontúl, hogy a fenntartható élet egyik legkézenfekvőbb eszköze, számos más előnnyel is rendelkezik, kezdve azzal, hogy mindig tökéletesre beállított hőmérséklettel várja a hazaérkezőket. Megannyi indok támasztja alá, hogy miért érdemes intelligens fűtés rendszert igénybe venni.

„Fontos szempont, hogy az intelligens fűtés okostelefonok segítségével bárhol, bármikor rendkívül könnyen irányítható és testreszabható” – emeli ki elsőként Nagy Magdolna, intelligens épületszakértő, a Hello Future alapítója. A rendszer által kínált kényelemhez tartozik az is, hogy megbízhatóan működik, és külön hőmérsékletet tud minden egyes szobában biztosítani, figyelembe véve a helyiség funkcióját, a külső környezeti tényezőket és a mindennapos szokásainkat is.

Az intelligens fűtőrendszerek rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy analizálják, bemérik és megjegyzik a használóik igényeit, ezzel a későbbi teljesítményüket optimalizálni tudják, hiszen emlékezni fognak arra, hogy a tulajdonosuk mikor milyen hőmérsékletet állított be korábban.

Talán magától értetődő, hogy a rendszernek azon tulajdonsága, hogy csak akkor kapcsol be, amikorra azt előre betervezték, nemcsak kényelmi szempontból fontos, de a használók számára egy nagyon jó befektetésnek is minősül

– folytatja Nagy Magdolna. Annak érdekében, hogy ne fűtsünk fölöslegesen, az ablakoknál a rendszer érzékeli, hogy mikor vannak azok nyitva és zárva, és ehhez is igazítva automatikusan lekapcsol vagy bekapcsol. Ennek köszönhetően pénzt és energiát is spórolunk, hiszen a háztartások energiafogyasztásának 50 százalékát a fűtés és hűtés ára teszi ki.

Környezetbarát döntés

Radiátorok, kazánok és egyéb fűtőrendszerek és a hűtést biztosító légkondicionálók használata nemcsak költségesebbek, de környezetszennyezőek is, ezért annak érdekében, hogy az ökológiai lábnyomunkat és a számlákat is csökkenteni tudjuk, érdemes az intelligens fűtőrendszer beszerelését megfontolni.

Nem elhanyagolható érv az sem, hogy az okostelefonoknak és egyéb okos technológiáknak köszönhetően intelligens fűtőrendszer bármikor bárhonnan beprogramozható. Akár a nappaliból, egy másik szobából vagy a munkahelyről szeretnénk a beállításokat elvégezni, könnyedén megtervezhető előre, hogy mikor, hogyan fűtsön a rendszer

– összegzi a szakértő. Természetesen egy ilyen változtatást érdemes szakértőre bízni, aki az elvárásainkat és az épület adottságait figyelembe véve tervezi meg és alakítja ki az otthonunk intelligens fűtőrendszerét.