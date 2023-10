Így kaszálhatsz súlyos milliókat a Dunakanyarban, Tisza-tónál: rizikós belevágni, de nagyon megéri

A jelenlegi infláció mellett, ami még mindig az egyik legmagasabb Magyarországon az európai országokat figyelve, nem meglepő, hogy aki teheti biztos befektetést keres. Ami, ha nem is azonnal, de hosszútávon mindenképpen megtérül. A legbiztosabb befektetési forma pedig az ingatlan, amit egy felújítás után akár ki is tudunk adni, akár rövid távon is. Ez persze egy nagyobb kiadást jelent első körben, azonban, ha ügyesek vagyunk hamar meg tud térülni a befektetésünk, a lehetőségek száma pedig végtelen: ki tudjuk adni az ingatlanunk egyik szobáját, vagy, ha megtehetjük, akkor az egészet is. Feltéve, ha nem akarunk éppen ott nyaralni. A Pénzcentrum éppen ezért most annak járt utána, hogy a frekventált, de talán annyira még nem felkapott helyeken, mint a Dunakanyar, vagy a Tisza-tó mennyiért is tudunk venni egy nagyobb ingatlant. Illetve, annak is utánajártunk, hogy mennyi idő után térülhet meg egy ilyen befektetés.

Az elmúlt közel két évben mindenki döbbenten figyelte, ahogyan hétről hétre emelkedett szinte mindennek az ára. Bár az infláció az elmúlt hónapokban csökkenni látszik, sőt a kormány előrejelzései szerint jövő hónapra akár már egyszámjegyű is lehet, mégis a legtöbbeknek gondot jelent a jelenlegi gazdasági helyzet. Még akkor is, ha van valamennyi megtakarításunk. Ilyen időkben pedig érdemes hosszútávú befektetésekben gondolkozni. Ha szerencsénk van, akkor pedig tudunk venni magunknak egy második ingatlant, is, például egy nyaralót. Azonban azt már nem biztos, hogy megengedhetjük magunknak, hogy az év nagyrészében az ingatlanunk üresen álljon.

Ha viszont van egy megfelelő indulótőkénk, és teszem azt alapvetően egy új, vidéki ingatlan vagy egy nyaraló megvásárlásán törjük a fejünket, akkor jó megoldást jelenthet, ha kiadjuk az új otthonunk egyik szobáját, vagy esetleg a nyaralónkat, amikor használaton kívül van.

A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mennyi pluszbevételre tehetünk szert ezzel a megoldással, illetve pontosan milyen ingatlanok közül is válogathatunk. Persze ahhoz, hogy ebbe belevágjunk szükségünk van némi indulótőkére, de szerencsére, ha szemfülesek vagyunk akár 20-40 millió forint között is találhatunk ingatlanokat a Dunakanyarban vagy a Tisza-tónál, attól függően, hogy pontosan mi is a célunk az ingatlannal. Egy 46 négyzetméteres faházat, hatalmas telekkel például akár 23 millió forintért is megvehetünk, amit ki tudunk adni vendégházként, amikor mi nem vagyunk ott. De akár teljes otthonokat is vehetünk 30-40 millió forint alatt, amiknek az egyik szobáját ki tudjuk adni.

Tehát, ha belefektetünk némi energiát a keresgélésbe és okosan használjuk a lakást, akkor nemcsak, hogy pár éven belül megtérülhet a befektetésünk, de akár meg is sokszorozhatjuk azt.

Na de mégis hogyan?

Abban az esetben, ha az ingatlant nyaralóként szeretnénk használni és az év többi részében adnánk ki azt rövidtávon, érdemes a vidéki városokkal úgy számolni, hogy nem feltétlen fogjuk tudni 80-90 százalékos telítettségen kiadni az otthonunkat. Főként akkor nem, ha érthető módon mi is használnánk azt alapvetően.

Ezért ebben az esetben érdemes egy 50-60 százalékos telítettséggel számolni. Szerencsére a Dunakanyarban és a Tisza-tó környékén is lehet már találni 20-30 millió forint között ingatlanokat. Előbbi esetben az Airbnb-n átlagosan 11 ezer és 38 ezer forintba kerülnek éjszakánként, attól függően, hogy hol van a lakás és mennyire van felújítva.

A könnyebb számolás érdekében tételezzük fel, hogy 20 ezer forintot tudunk elkérni a éjszakánként a vendégeinktől. Ha sikerül 60 százalékos telítettséggel kiadnunk (azaz havonta 18, évente pedig 216 nap vendégeket fogadunk), akkor havonta így 360 ezer forintot tudunk keresni, azaz évente 4 320 000 forintot. Azonban érdemes tudni, hogy ebből sajnos nem minden landol a zsebünkben.

Fizetni kell az önkormányzatoknak idegenforgalmi adót, ami a legtöbb budapesti kerületben a szálláshely 4 százaléka. Ezután fizetünk az állam részére is adókat. Ilyen az áfa, ami ugyanúgy 5 százalék, ahogyan a hotelek esetében, valamint fizetünk 4 százalék turizmusfejlesztési hozzájárulást. Illetve fizetni kell átalányadót. Mindezek mellett pedig az Airbnb-nek és a Bookingnak is van természetesen jutaléka. Ez körülbelül 3 százalékról indul, és a határ a csillagos ég. Az Airbnb például 3 százalék plusz áfát számít föl, de ők még ráteszik a szállásadó árára a saját jutalékját a vendég fele, így ugyanúgy 15-17 százalékot fizet a vendég a cégnek. A Booking ezzel szemben a jutalékját teljes mértékig a szállásadóra terheli, ami 15-17 százalék szintén. Tehát ugyanannyiba kerül, csak másként kell árazni

– mondta el még korábban a Pénzcentrumnak Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke. Ráadásul a fentiekhez még hozzájön a legtöbbször az építményadó is, illetve sok város ilyen eseteben még plusz adókat is kérhet. Így alapvetően körülbelül a fele lesz a befolyt összegnek a fele, azaz 2 160 000 forint, havi szinten pedig 180 ezer forint az, amit keresni tudunk ezzel a megoldással.

Ha viszont egy teljes házat szeretnénk venni ezeken a környékeken, és csak az egyik szobáját szeretnénk kiadni, akkor átlagosan havi 10-15 ezer forintért tudjuk ezt megtenni. A fenti matek alapján, ha sikerül 60 százalékos telítettséggel működtetnünk a szobánkat, akkor, ha 10 ezer forintért adjuk ki azt 180 000 forint bevételünk lesz havonta, míg éves szinten 2 160 000 forint. Ha ebből levonjuk az adókat és az egyéb kiadásokat, akkor 90 ezer forint lesz az extra jövedelmünk minden hónapban, míg 1 080 000 forint lesz éves szinten. Ebből pedig a rezsinket már kényelmesen ki tudjuk fizetni.

De a matek után vessünk egy pillantást arra, hogy pontosan milyen ingatlanok közül is válogathatunk jelenleg.

Ezt veheted meg 30 millió forint alatt

Saurd, 23 millió forint

23 millió forintért hirdetik Saurdon az Üdülő soron ezt a 46 négyzetméteres faházat, amihez tartozik egy kert, illetve egy fedett terasz is. Maga az ingatlan egy klasszikus alpesi faház, ami az elmúlt években újra a reneszánszát éli: kis felújítás után a hasonló nyaralókat akár 30-40 ezer forintért is ki tudjuk adni éjszakánként.

Szentendre, 29,90 millió forint

Hasonló házat vehetünk Szentendrén is. Ennek az alapterülete már 50 négyzetméter, és tartozik hozzá egy 511 négyzetméteres telek is. Ahogy az előző faház, úgy erre is ráfér némi felújítás, azonban könnyen szigetelhető mindkét ingatlan, így télen is bérbe tudjuk adni bármikor.

Abádszalók, 29,64 millió forint

Abádszalókon eladó egy 84 négyzetméteres ház, amihez egy 500 négyzetméteres telek is jár. Az otthont nyaralóként vagy saját otthonként is használhatjuk, ráadásul felvehetjük rá a Falusi CSOK-ot is.

Poroszló, 14,90 millió forint

14,90 millió forintba kerül Poroszlón egy 80 négyzetméteres ház, ami egy 550 négyzetméteres telken fekszik. A 4 szobás ingatlan ideális nyaralónak és egyben vendégháznak is, azonban ez is erőteljes felújításra szorul.

Nagymaros, 29,99 millió forint

Nagymaros központjában található ez a 61 négyzetméteres ingatlan, ami egy 231 négyzetméteres telken fekszik. A leírás szerint egy örökpanorámás ingatlanról beszélünk, ami a Dunára és a Visegrádi hegyekre néz. Sajnos erre az ingatlanra is ráfér egy nagyobb felújítás, azonban a található rajta egy nyárikonyha is, ami miatt különösen jól ki lehet adni családoknak, vagy baráti köröknek.